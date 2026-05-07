O Dr. Gabor Maté ο συγγραφέας πέντε διεθνών best sellers έρχεται στη Στέγη

Πώς σωματοποιείται το άγχος; Πώς θεραπεύονται τα τραύματα της παιδικής ηλικίας; Και γιατί έχουμε κανονικοποιήσει τις λάθος αξίες; Ο Dr. Gabor Maté έρχεται στη Στέγη για να μιλήσει σχετικά με όλα όσα δεν τολμάμε να αγγίξουμε: το άγχος που γίνεται αρρώστια, τα παιδικά τραύματα που κουβαλάμε για μια ζωή, τις αξίες που μας αρρωσταίνουν χωρίς να το καταλαβαίνουμε.

H Κεντρική Σκηνή μετατρέπεται σε χώρο φροντίδας και ειλικρίνειας, μέσα από μια συζήτηση του Δρ. Γκάμπορ Μάτε με την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου.

Γιατρός, συγγραφέας best seller βιβλίων και διεθνώς περιζήτητος ομιλητής, ο Μάτε έχει αφιερώσει τη ζωή του στην κατανόηση του ψυχικού τραύματος, της παιδικής ηλικίας, της γονεϊκότητας, των εξαρτήσεων, του χρόνιου στρες και του ADHD. Μέσα από τη μέθοδό του, Compassionate Inquiry (Συμπονετική Διερεύνηση), έχει εμπνεύσει χιλιάδες επαγγελματίες της ψυχικής υγείας να βοηθήσουν ανθρώπους να επανασυνδεθούν με το σώμα και το συναίσθημά τους.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά και στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

23.05.2026 | 11:30 - 15:00 | Στη Μικρή Σκηνή της Στέγης

Η Δυτική ιατρική επιβάλλει δύο διαχωρισμούς, κανένας από τους οποίους δεν ευσταθεί επιστημονικά. Πρώτον, διαχωρίζει τον νου από το σώμα, υποθέτοντας σε μεγάλο βαθμό ότι οι περισσότερες χρόνιες ασθένειες δεν έχουν καμία σχέση με τις συναισθηματικές και ψυχολογικές εμπειρίες των ανθρώπων. Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός αδιάψευστων ερευνών έχει δείξει σαφώς ότι η φυσιολογική και συμπεριφορική λειτουργία των ανθρώπων μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο αν δούμε τις λειτουργίες του σώματός μας ως κάτι ενιαίο με τις νοητικές: λειτουργίες όπως η επίγνωση, τα συναισθήματα, οι ερμηνείες και οι αντιδράσεις μας στα γεγονότα, καθώς και οι σχέσεις μας με άλλους ανθρώπους.

Δεύτερον, η Δυτική πρακτική θεωρεί την υγεία των ανθρώπων αποκομμένη από το κοινωνικό περιβάλλον, αγνοώντας καθοριστικούς κοινωνικούς παράγοντες της υγείας, όπως είναι η κοινωνική τάξη, το φύλο, η οικονομική κατάσταση και η φυλή. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν περισσότερο την υγεία και τη μακροζωία από τις ατομικές προδιαθέσεις και τους προσωπικούς παράγοντες, όπως είναι τα γονίδια, τα επίπεδα χοληστερόλης, η αρτηριακή πίεση κ.λπ.

Αυτό το εργαστήριο με τον Dr Gabor Maté δείχνει πώς μια κοινωνία που αφιερώνεται στην υλική επιδίωξη παρά στις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες και τις πνευματικές αξίες ασκεί πίεση στα μέλη της, υπονομεύει την υγιή ανάπτυξη των παιδιών και καταδικάζει πολλούς σε χρόνιες ασθένειες.

The Wisdom of Trauma

Ένα ντοκιμαντέρ με τον Dr. Gabor Maté

23.05.2026 | 20:30 - 22:00 | Στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης

Είσοδος ελεύθερη με προκράτηση θέσης.

Μπορεί το τραύμα να γίνει η ευκαιρία μας για θεραπεία; Το πρωτοποριακό ντοκιμαντέρ με τον Dr. Gabor Maté, σε παραγωγή των Zaya και Maurizio Benazzo από τη Science and Nonduality (SAND), έρχεται στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, για να αναδείξει τη σοφία του τραύματος.

Από τους δρόμους του Καναδά έως το Σαν Φρανσίσκο και από την αυλή μιας φυλακής έως την αίθουσα μιας ψυχεδελικής θεραπευτικής συνεδρίας, η ταινία παρουσιάζει προσωπικές ιστορίες φυλακισμένων, τοξικομανών και ανθρώπων με ψυχικές ασθένειες, φωτίζοντας τη σχέση μεταξύ τραύματος, ασθένειας και κοινωνίας.

Η ταινία ακολουθεί τον διεθνώς καταξιωμένο γιατρό, συγγραφέα και ειδικό ψυχικής υγείας Δρ. Γκάμπορ Μάτε, καθώς ερευνά την κρυμμένη σοφία του τραύματος και τις διασυνδεμένες επιδημίες άγχους, εθισμού και χρόνιων ασθενειών που μαστίζουν τη Δυτική κοινωνία.

Μέσα από την ταινία, παρουσιάζεται ένα καινούριο όραμα για μια κοινωνία ενημερωμένη, με άτομα που έχουν τη δύναμη να επιτύχουν την ίαση του εαυτού τους. Γιατί, όπως αναφέρει και ο ίδιος, «Το ερώτημα δεν είναι “τι δεν πάει καλά με αυτό το άτομο;” αλλά “τι του συνέβη;”».

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Συζήτηση І Κεντρική Σκηνή І 19:00

Προβολή ταινίας І Κεντρική Σκηνή І 20:30

Εργαστήριο І Μικρή Σκηνή І 11:30—15:00

Έναρξη προπώλησης: 5 Μαΐου 2026, 17:00

Εισιτήρια για τη συζήτηση

Κανονικό εισιτήριο: 70 €, 60 €, 50 €, 35 €

Φίλοι Στέγης*: 56 €, 48 €, 40 €, 28 €

Ανεργίας: 35 €, 24,5 €

Εισιτήριο Περιορισμένης Ορατότητας: 13,5 €

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 10 €