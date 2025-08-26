Ο Jim Jefferies έρχεται στην Αθήνα την 1η Σεπτεμβρίου με τη νέα του περιοδεία «Son of a Carpenter»

Ο ασυμβίβαστος και επιτυχημένος κωμικός Jim Jefferies, γνωστός για το αιχμηρό χιούμορ και τις αλησμόνητες ιστορίες, επιστρέφει στη σκηνή, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «Son of a Carpenter», για μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις.

Κωμικός, ηθοποιός και σεναριογράφος, ο Αυστραλός Jim Jefferies, θεωρείται ένας από τους πιο δημοφιλείς και σεβαστούς κωμικούς της γενιάς του, έχοντας ανατρέψει με μεγάλη επιτυχία τα δεδομένα της κωμωδίας καθώς διαφέρει από οποιονδήποτε άλλον κωμικό της κλάσης του.

Μέχρι σήμερα, έχει κυκλοφορήσει συνολικά δέκα stand-up specials, ξεκινώντας με το Contraband το 2008, ενώ η πιο πρόσφατη δουλειά του, το High & Dry (2023) στο Netflix, αποτελεί την πέμπτη συνεργασία του με τη δημοφιλή πλατφόρμα. Σε αυτό το special, παντρεμένος πλέον και απολαμβάνοντας τη ζωή με τη σύζυγο και τα παιδιά του, σχολιάζει με το δικό του μοναδικό τρόπο την τεμπελιά των κοάλα, τις αδικίες της ανδρικής φαλάκρας και το λόγο που δεν πρόκειται να ξαναπιεί ποτέ.

Παράλληλα, ο Jim Jefferies έχει εμφανιστεί και πρωταγωνιστήσει σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων το κωμικό σίριαλ Legit, το οποίο συν-έγραψε, ανέλαβε χρέη παραγωγού και πρωταγωνίστησε για το FX. Επιπλέον, απέκτησε τη δική του επιτυχημένη εκπομπή με τίτλο The Jim Jefferies Show μέσω του Comedy Central, η οποία διήρκησε τρεις σεζόν (2017-2019).

Μεταξύ άλλων, το 2019, τιμήθηκε με τον τίτλο του «Stand-Up Comedian of the Year» στο φεστιβάλ Just for Laughs.

Η νέα του παγκόσμια περιοδεία με τίτλο Son of a Carpenter ξεκίνησε το 2025.

Η παράσταση θα είναι εξ ολοκλήρου στα Αγγλικά.

