Ο Ζερόμ Καλούτα για 2η φορά την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στο Κύτταρο Live Stage

Μετά την επιτυχημένη πρώτη του εμφάνιση, ο Ζερόμ Καλούτα επιστρέφει για 2η φορά δυναμικά την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου για το Opening του Κύτταρο Live Stage, μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, πάθος και αυθεντική σκηνική ενέργεια.
Αυτή τη φορά, με εξαμελή μπάντα επί σκηνής, ο Ζερόμ στήνει ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό ταξίδι, που συνδυάζει τη soul, το hip hop, τη funk και την afrobeat με μοναδικό τρόπο.
Μαζί του, τρεις ξεχωριστοί καλεσμένοι:
- Νίνα Μαζάνη – Η φωτεινή παρουσία της και η ξεχωριστή φωνή της την κάνουν από τις πιο αγαπητές νέες τραγουδίστριες της εποχής!
- MC Yinka – Από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους του Hip Hop Reggae στην Ελλάδα.
- Ανδρέας Πολυζωγόπουλος – Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τρομπετίστας που γεφυρώνει την jazz με τον σύγχρονο ήχο
Η δεύτερη αυτή συναυλία υπόσχεται ακόμη πιο πλούσιο ήχο, αυθόρμητες εκπλήξεις και την ατόφια σκηνική ενέργεια που χαρακτηρίζει τον Ζερόμ Καλούτα. Μια εμπειρία που δεν επαναλαμβάνεται – παρά μόνο για όσους ξέρουν πού να βρίσκονται την κατάλληλη στιγμή!
Διεύθυνση: Ηπείρου 48 και Αχαρνών, Αθήνα, 104 39, Στάση Βικτώρια
Προπώληση: 12 ευρώ | Πόρτα: 15 ευρώ
Ώρα έναρξης: 22.00 (οι πόρτες ανοίγουν στις 20.30)
Τον Jerome συνοδεύουν οι:
- Ιωάννα Καλλιτσάντση - Φωνή
- Νίκος Αναστασιάδης - Τύμπανα
- Οδυσσέας Αποστολόπουλος - Πλήκτρα/Φωνή
- Μιχάλης Καραγιάννης - Κιθάρα
- Βίκτωρ Κουλουμπής - Μπάσο
- Στέλιος Μίχας-Εγγλέζος - Τρομπόνι
Γιάννης Παπαϊωάννου - Ηχολήπτης (FOH)
Βικτώρια Παπαδοπούλου - Διεύθυνση Παραγωγής/Afrogreco Entertainment
Photography - Γιώτα Εφραιμίδου
Artwork: Ελίζα Ζαρίφη
Video trailer : Πέτρος Σκούτας / Gorilla Cinematography
TV spot: Αντώνης Μπυριζάς
Radio spot: Τζένη Χατζοπούλου, Γιάννης Παπαϊωάννου
