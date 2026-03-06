Στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Άρτεμις» στο Μαρούσι φιλοξενείται από τις 10 έως τις 16 Μαρτίου 2026 η νέα έκθεση "Οι άνθρωποί μου": Η τέχνη της επανάχρησης, της εικαστικού Δόξας Γεωργοπούλου, μια εικαστική πρόταση με έντονο οικολογικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Η καλλιτέχνιδα παρουσιάζει μια σειρά έργων αποκλειστικά φτιαγμένα από χρησιμοποιημένα καθημερινά υλικά — καλαμάκια, καπάκια, σακούλες, πλαστικές συσκευασίες, χαρτιά. Δίνοντας νέα ζωή σε ό,τι θεωρούμε «απορρίμματα» δημιουργεί τρισδιάστατες κατασκευές, εμπνευσμένες από τις ανθρώπινες μορφές και εκφράσεις.

Η έκθεση απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, ανοίγοντας έναν διάλογο γύρω από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία. Αναδεικνύεται η ιδέα ότι η δημιουργικότητα μπορεί να γεννηθεί από τα πιο απλά υλικά, όταν συνδυάζονται φαντασία, συνείδηση και σεβασμός προς το περιβάλλον. Η τέχνη λειτουργεί έτσι ως χώρος σκέψης, εμπειρίας και έμπνευσης, όπου η βιωσιμότητα προσεγγίζεται ως πράξη και όχι ως θεωρητική έννοια.

Η διαδικασία της συλλογής και της επεξεργασίας των υλικών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του έργου της καλλιτέχνιδας. Κάθε αντικείμενο που ενσωματώνεται στα έργα της έχει ήδη διανύσει έναν κύκλο ζωής· η επανάχρησή του δεν είναι απλώς αισθητική επιλογή αλλά συνειδητή πράξη οικολογικής ευθύνης. Η ανακύκλωση και η επανάχρηση δεν λειτουργούν ως διακοσμητικά στοιχεία, αλλά ως κεντρικός άξονας δημιουργίας και καλλιτεχνικής ταυτότητας, αναδεικνύοντας τη δύναμη της μεταμόρφωσης της ύλης.

Μέσα από τις συνθέσεις της, η δημιουργός εξετάζει θέματα ανθρώπινης συμπεριφοράς αντλώντας παράλληλα έμπνευση από τις «ιστορίες» των αντικειμένων που έχουν απορριφθεί. Όπως και ο άνθρωπος, έτσι και η ύλη φέρει ίχνη φθοράς, ιστορίας και εμπειρίας. Μέσα από τη μεταμόρφωσή τους σε έργα τέχνης αποκτούν νέα υπόσταση, διάρκεια και νόημα.

Σε μια εποχή υπερκατανάλωσης και αυξανόμενης παραγωγής απορριμμάτων, τα έργα της Δόξας Γεωργοπούλου λειτουργούν ως καλλιτεχνικό σχόλιο αλλά και ως κάλεσμα ευθύνης: να δούμε ξανά τα αντικείμενα γύρω μας όχι ως αναλώσιμα, αλλά ως πρώτες ύλες αφήγησης και επανεφεύρεσης.

Πληροφορίες Σχετικά με την Έκθεση

Πολυχώρος Πολιτισμού «Άρτεμις» (Βασ. Όλγας 14 & Σουρή, Μαρούσι).

Διάρκεια Έκθεσης: 10-16 Μαρτίου 2026

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινές 10:00-14:00 & 17:00-20:00

Σάββατο: 10:00-14:00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

H έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου.

Περισσότερα για την Δόξα Γεωργοπούλου

Η Δόξα Γεωργοπούλου είναι εικαστικός δημιουργός με έδρα την Αθήνα. Το ακαδημαϊκό της υπόβαθρο στη φυσική αγωγή και τη νοσηλευτική διαμορφώνει τη σχέση της με το ανθρώπινο σώμα, το οποίο προσεγγίζει ως φορέα εμπειρίας, φθοράς και μνήμης. Στο έργο της αξιοποιεί αποκλειστικά χρησιμοποιημένα καθημερινά υλικά, διερευνώντας τη σχέση ανθρώπου και ύλης και τη δυναμική της επανάχρησης ως καλλιτεχνικής πρακτικής. Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς εκθέσεις, μεταξύ άλλων στη BIENNALE (2019), στο Los Angeles Art Show και στο Artexpo New York, ενώ έχει συνεργαστεί με τη γκαλερί ARTIFACT στο Μανχάταν. Το 2021 βραβεύθηκε ως «Καλλιτέχνης του Μέλλοντος» από το αμερικανικό περιοδικό σύγχρονης τέχνης Contemporary Art Curator. Ως μητέρα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των παιδιών μέσα από την τέχνη γύρω από ζητήματα οικολογίας και βιωσιμότητας.