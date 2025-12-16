Οι Σκιαδαρέσες στο Floyd την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Όταν μας ζητήσανε να παίξουμε με τους pink Floyd σοκαριστήκαμε. Ήταν ένα όνειρο που δεν ξέραμε ότι θα μπορούσε ποτέ να γίνει πραγματικότητα.
Είναι τεράστια τιμή που θα μοιραστούμε την σκηνή με αυτούς τους θρύλους της μουσικής.
Οι Σκιαδαρέσες και οι Pink Floyd ενώνουν δυνάμεις για ένα ιστορικό λάιβ.
Α, Floyd λέγεται ο χώρος. Άκυρο. Εντάξει δεν πειράζει, έτσι και αλλιώς μόνο το "another brick in the wall" ξέραμε. Οι Σκιαδαρέσες έρχονται στο Floyd την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, τα λέμε εκεί!
Φάνης Ζαχόπουλος, Χάρης Παρασκευάς, Αλέξης Στενάκης, Δημήτρης Κουζής, David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason
Ήχος: Κώστας Χαϊκάλης
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου
Floyd
Πειραιώς 117
Ώρα έναρξης: 21.00
Προπώληση εισιτηρίων: more.com
Early birds: 13 euro
