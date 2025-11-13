Όλα όσα έρχονται στο Reimagine Tourism In Greece, το συνέδριο για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

Η πρωτοβουλία “Reimagine Tourism” για την προώθηση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα επιστρέφει με την τρίτη διοργάνωση του συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2025 στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε κρίσιμα ζητήματα όπως ο χωροταξικός σχεδιασμός, οι βιώσιμες πρακτικές, η ανάπτυξη υποδομών, καθώς και η διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ολα τα θέματα θα εξεταστούν στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης και συνεκτικής πολιτικής, που θα αναδείξει την ανάγκη για μια ενιαία και στρατηγική προσέγγιση, καθοριστική για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού.

Στο συνέδριο θα απευθύνει ομιλία η νεοεκλεγείσα Γενική Γραμματέας του UN Tourism Shaikha Nasser Al Nowais, ενώ ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συνομιλήσει με τη βραβευμένη συγγραφέα Βικτόρια Χίσλοπ για το πολιτιστικό απόθεμα της Ελλάδας ως πηγή εθνικού πλούτου. Ανάμεσα στους διεθνείς προσκεκλημένους και η Gloria Guevara, πρώην Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του World Travel and Tourism Council, θα αναπτύξει το θέμα «Η Ελλάδα ως Παγκόσμιος Τουριστικός Προορισμός Πρώτης Επιλογής».

Μεταξύ των ομιλητών, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ Ιωάννης Παράσχης, ο Διευθυντής των East India Hotels James Riley, o Εκτελεστικός Διευθυντής του Τομέα Κρουαζιέρας, Ομίλου MSC Pierfrancesco Vago, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού της Βενετίας Simone Venturini και πολλοί άλλοι. Στη συζήτηση για το φλέγον θέμα των βραχυχρόνιων μισθώσεων θα τοποθετηθεί ο Επικεφαλής της Airbnb για την Ιταλία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη Matteo Sarzana, ενώ στη θεματική «Ελληνικό Καλοκαίρι, Νοσταλγία και Πραγματικότητα» θα μιλήσει ο Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Στάθης Καλύβας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο θέμα του yachting.

Στόχος του συνεδρίου είναι να διερευνηθεί ένα τουριστικό οικοσύστημα που εμπλουτίζει την εμπειρία του επισκέπτη και παράλληλα προσφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Το όραμα της πρωτοβουλίας “Reimagine Tourism in Greece” επικεντρώνεται στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού τουριστικού μοντέλου το οποίο θα βασίζεται στην αναζωογόνηση των πόλεων, την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, καθώς και στην προβολή της απαράμιλλης ελληνικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δείτε όλο το πρόγραμμα εδώ.