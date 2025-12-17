Oxbelly Retreat 2026: Ανοιχτή πρόσκληση για σεναριογράφους & συγγραφείς λογοτεχνίας

H Oxbelly απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για το Oxbelly Retreat 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 1- 9 Ιουλίου, 2026 στην Costa Navarino, της Μεσσηνίας.

Το Oxbelly Retreat είναι μια ετήσια, διεθνής συνάντηση δημιουργών, αφιερωμένη στην ανταλλαγή ιδεών, την εμβάθυνση της τεχνικής κατάρτισης και τη διεύρυνση των καλλιτεχνικών οριζόντων μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου. Το 2026, το Oxbelly Retreat περιλαμβάνει εξειδικευμένα προγράμματα για σεναριογράφους μυθοπλασίας και συγγραφείς λογοτεχνίας. Όπως κάθε χρόνο τα προγράμματα διευθύνουν καταξιωμένοι επαγγελματίες του εκάστοτε τομέα. Για το 2026, το πρόγραμμα Screenwriters έχει επικεφαλής τον Radu Jude (Do Not Expect Too Much from the End of the World), ενώ το πρόγραμμα Fiction Writers διευθύνει ο Chigozie Obioma (The Road to the Country).

Screenwriters Program



Το πρόγραμμα Screenwriters στηρίζει σεναριογράφους-σκηνοθέτες που αναπτύσσουν τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία τους και επιδιώκουν να ενισχύσουν την τεχνική και την κινηματογραφική φωνή τους. Το πρόγραμμα προσφέρει στους νέους δημιουργούς κατ’ ιδίαν διαβουλεύσεις με έμπειρους συμβούλους – σεναριογράφους και ομαδικά εργαστήρια με εξειδικευμένους σεναριογράφους, σκηνοθέτες και παραγωγούς. Προάγοντας μια πολυθεματική προσέγγιση, το πρόγραμμα συνδυάζει γνώση από πολλαπλούς χώρους: οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε συζητήσεις με δημιουργούς από άλλα πεδία, όπως το θέατρο, οι εικαστικές τέχνες και η λογοτεχνία, μια προσέγγιση που τους ενθαρρύνει να διευρύνουν την αφηγηματική τους προοπτική και να διερευνήσουν την εξύφανση της αφήγησης σε όλες τις μορφές τέχνης.

Fiction Writers Program



Το πρόγραμμα Fiction Writers φιλοξενεί δέκα ανερχόμενους συγγραφείς που επιδιώκουν να αναβαθμίσουν την τεχνική τους, να ενισχύσουν τη λογοτεχνική τους φωνή και να συμβάλουν σε διαπολιτισμικούς διαλόγους γύρω από την έννοια της αφήγησης. Το πρόγραμμα προσφέρει μια σειρά εργαστηρίων, υπό την καθοδήγηση μιας ομάδας καταξιωμένων συγγραφέων, καθώς και ελεύθερο συγγραφικό χρόνο στη γαλήνια ατμόσφαιρα της Μεσσηνιακής φύσης.

Οι συμμετέχοντες στο κάθε πρόγραμμα, θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τη δουλειά τους κατά τις πρωινές ώρες, ενώ τα βράδια, θα συμμετέχουν σε ένα κοινό πρόγραμμα διαθεματικών εκδηλώσεων με εκλεκτούς προσκεκλημένους, καταξιωμένους επαγγελματίες του κινηματογράφου και της λογοτεχνίας αλλά και δημιουργούς από το ευρύτερο φάσμα της αφηγηματικής τέχνης.

Oxbelly Retreat 2026



Ανοιχτή πρόσκληση για σεναριογράφους

& συγγραφείς λογοτεχνίας



Το Oxbelly Retreat 2026 θα πραγματοποιηθεί

1-9 Ιουλίου στην Costa Navarino, της Μεσσηνίας.

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2026.

Αθήνα - 4 Δεκεμβρίου 2025



H Oxbelly απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για το Oxbelly Retreat 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 1- 9 Ιουλίου, 2026 στην Costa Navarino, της Μεσσηνίας.