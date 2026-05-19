Το Paradiso Festival επιστρέφει στην Αίγινα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, για τη δεύτερη και πιο πληθωρική εκδοχή του.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια ιδέα πριν από λίγα χρόνια, εξελίσσεται πλέον σε κάτι πολύ μεγαλύτερο: ένα lineup που διευρύνει αισθητά το μουσικό αποτύπωμα του νησιού, ένας πραγματικός θρύλος της παγκόσμιας bar σκηνής που έρχεται για δύο αποκλειστικά guest shifts και ένα ολοκαίνουργιο Cinema Stage μέσα στο ιστορικό Κτήμα Κολλάτου.

Σάββατο 30 Μαΐου

Οι Make A Dance (Josh Ludlow & Ben Lewis), ένα από τα πιο περιζήτητα δίδυμα αυτή τη στιγμή διεθνώς, με ένα πρόγραμμα που δύσκολα τους αφήνει να πάρουν ανάσα, προσγειώνονται στο Inn On The Beach. Με την υποστήριξη ονομάτων όπως οι Optimo και με ένα label που τροφοδοτεί σταθερά τη σκηνή με ποιοτική dance μουσική, φέρνουν ακριβώς αυτό που περιμένουμε: piano-driven 90s italo-house, εξωτικά edits, αλλόκοτα b-sides και ανεπιτήδευτα party bombs, εκείνη ακριβώς την ευφορική ενέργεια δηλαδή που τους έχει οδηγήσει σε booths όπως αυτά του Pikes, του Fabric, του Glastonbury και του μάλλον αγαπημένου μας Love International.

Μαζί τους, ο ClubKid, η ασταμάτητη δύναμη πίσω από τα sold-out Slam parties, που πλέον χτίζει σταθερά τη δυναμική του και εκτός Ελλάδας, και ο Christian Disko, καλλιτεχνικός διευθυντής & resident dj του Paradiso, σε ένα 3ωρο Balearic set ειδικά διαμορφωμένο για αυτή τη νύχτα.

Πίσω από το bar, ο Max La Rocca δημιουργεί cocktails με την Ghost Tequila αποκλειστικά για την περίσταση. Αναμένεται μια καυτή βραδιά, με κάθε έννοια.

Κυριακή 31 Μαΐου

Η μέρα ξεκινά με τον Ruf Dug και κάθε μέρα που ξεκινά έτσι είναι μια καλή μέρα. Η παραλία του Σαρπά μετατρέπεται σε Radar Stage και γίνεται το ιδανικό σκηνικό για να υποδεχτεί τον θρυλικό selector από το Manchester, γνωστό μεταξύ άλλων και για τα residencies του στο Pikes Ibiza και στο NTS Radio. Όπως έχει αναφέρει για εκείνον και ο Bradley Zero: «Αποτελεί την επιτομή όλων όσων πρεσβεύουμε και πηγή έμπνευσης για όλα όσα θέλουμε να γίνουμε».

Μαζί του στο booth θα βρίσκεται ο Pene, ιδιοκτήτης του Radar και ένας από τους πιο ενδιαφέροντες DJs που έχει να επιδείξει η Ελλάδα, όπως και ο Nicolas στο warm up, ένα πολύ οικείο όνομα για όσους έχουν περάσει χρόνο στο νησί.

Στο bar, ο Max La Rocca επιστρέφει για το δεύτερο guest shift του μέσα στο Σαββατοκύριακο, αυτή τη φορά σε πιο εξωτικό σκηνικό, μαζί με ένα ειδικά επιμελημένο

cocktail menu από το Radar Bar, που φέρνει τις signature γεύσεις του κατευθείαν στην παραλία.

Αργότερα το βράδυ, η δράση μεταφέρεται στα Περδικιώτικα, σε ένα από τα πιο όμορφα bars της χώρας. Η Roubi Roubi Roubi (Kosmos Radio 93.6) αναλαμβάνει τα decks, κινούμενη με άνεση ανάμεσα σε italo, disco και indie dance επιλογές, πριν η βραδιά κορυφωθεί με το πολυαναμενόμενο back-to-back των Pene & Christian Disko.

Cinema Stage — Κτήμα Κολλάτου (20:30 – 22:30)

Μια νέα προσθήκη στο φετινό πρόγραμμα. Δύο προβολές, το Σάββατο και την Κυριακή, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο κτήμα, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της Ξένιας Πηρουνιά.

Το Σάββατο προβάλλεται το «Δέντρο που Πληγώναμε» (1986) του Δήμου Αβδελιώδη, μία από τις πιο τρυφερές και ποιητικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Την Κυριακή, σειρά παίρνει το «Xenia» (2014) του Πάνου Κούτρα, το πολυβραβευμένο road movie που απέσπασε έξι βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Σεναρίου.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα:

Σάββατο 30/5

19:30 – 03:00 Inn On The Beach

Make A Dance, ClubKid, Christian Disko

20:30 – 22:30 Κτήμα Κολλάτου

«Το Δέντρο Που Πληγώναμε» (1986) – Δήμος Αβδελιώδης

Κυριακή 31/5

13:00 – 20:00 Radar Stage at Sarpas Beach

Ruf Dug, Pene, Nicolas

20:30 – 22:30 Κτήμα Κολλάτου

«Xenia» (2014) – Πάνος Κούτρας

22:00 – end Περδικιώτικα

Roubi Roubi Roubi, Pene b2b Christian Disko

Όλες οι δράσεις του Φεστιβάλ πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο, με την υποστήριξη της Saronic Ferries και των Tito’s Handmade Vodka, Barcelo, Budweiser Budvar, Gin Engine, Ghost Tequila, Kirki beer, Pitu & Rooster Rojo.

