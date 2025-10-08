Platforms Project: Καλλιτέχνες από 26 χώρες έρχονται στο Καπνεργοστάσιο

Το Platforms Project– Independent Art Fair, η διεθνής φουάρ της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής και τόπος συνάντησης καλλιτεχνικών ομάδων – πλατφορμών και καλλιτεχνών από 26 χώρες, πραγματοποιείται στο εμβληματικό κτίριο του Καπνεργοστασίου για δεύτερη χρονιά, με ένα πολύπλευρο παράλληλο πρόγραμμα και ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

To Platforms Project 2025 – Independent Art Fair θα παρουσιαστεί φέτος, από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025, με ημερίδες, περφόρμανς, ομιλίες και workshops από τις συμμετέχουσες ομάδες. Ο χώρος του Καπνεργοστασίου διατίθεται για το Platforms Project 2025 – Independent Art Fair με την ευγενική υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων.

Το Platforms Project, για δεκατρία συνεχή χρόνια, δημιουργεί τις συνθήκες και τον τόπο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα σε εκατοντάδες καλλιτέχνες και θεωρητικούς από όλο τον κόσμο στις εικαστικές και όχι μόνο τέχνες.

Στη διεύθυνση του πρότζεκτ είναι η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του Platforms Project 2025 έχει η Άρτεμις Ποταμιάνου.

Η είσοδος φέτος θα είναι ελεύθερη.

Το Platforms Project 2025 θα παρουσιάσει πλατφόρμες από 25 χώρες (Ελλάδα, ΗΠΑ, Ισπανία, Πολωνία, Ολλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Λίβανο, Τουρκία, Κύπρος, Γερμανία, Ουκρανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ινδία, Πακιστάν, Τσεχία, Ρωσία, Ιταλία, Αρμενία, Φινλανδία, Λετονία, Κολομβία, Σιγκαπούρη) έχοντας δεχθεί εκατοντάδες αιτήσεις στο ανοικτό διαδικτυακό του κάλεσμα.

Στο Platforms Project 2025 θα συμμετέχουν 65 εικαστικές πλατφόρμες με περισσότερους από 900 καλλιτέχνες, επεκτείνοντας το παγκόσμιο δίκτυο που οικοδομείται και επικοινωνεί τα τελευταία δώδεκα χρόνια.

Επιδίωξη του Platforms Project είναι να αποτελέσει τον πυρήνα δημιουργίας και καταγραφής των πρωτοποριακών τάσεων στην τέχνη και την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των πλατφορμών-καλλιτεχνικών ομάδων. Έτσι το Platforms Project έχει δημιουργήσει, μέσα στα δεκατρία χρόνια λειτουργίας του, ένα παγκόσμιο network από ανεξάρτητες καλλιτεχνικές ομάδες και χώρους σε άμεση επικοινωνία μεταξύ τους. Παράλληλα με την παρουσίαση της έκθεσης του Platforms Project 2025, θα πραγματοποιηθούν σειρά ημερίδων, παρουσιάσεων, περφόρμανς, workshops και ξεναγήσεων.

Το Platforms Project δεν αποτελεί μια απρόσωπη εκδήλωση, αλλά μια εικαστική κοινότητα γεμάτη ενέργεια, δίνοντας χρόνο και τόπο παρουσίασης της εναλλακτικής, ανεξάρτητης τέχνης.

Ξεναγήσεις

Το Platforms Project είναι η μοναδική φουάρ που εντάσσει στο πρόγραμμά της οργανωμένες ξεναγήσεις, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να έρθει σε άμεση επαφή με τη σύγχρονη τέχνη.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους δημιουργούς, να συνομιλήσουν μαζί τους και να ανακαλύψουν το σκεπτικό πίσω από τα έργα και τις καλλιτεχνικές πρακτικές. Οι ξεναγήσεις λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στο κοινό και την ανεξάρτητη καλλιτεχνική σκηνή, κάνοντας την εμπειρία της φουάρ πιο ουσιαστική και βιωματική.

Σημείο συνάντησης είναι η είσοδος του Καπνεργοστασίου, ενώ οι ξεναγήσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10, το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2024 στις 14:00, 15:00, 17:00 και 19:00.

KIDS' LABS

11 & 12 Οκτωβρίου

Στο πλαίσιο του Platforms Project – Independent Art Fair θα πραγματοποιηθεί και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά Kids’ Lab, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Platforms Project.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Kids’ Lab 2025 απευθύνεται σε ηλικίες 4 έως 14 χρόνων και έχει σχεδιαστεί από τη συντονίστρια Κατερίνα Φιλίνδρα, ενθαρρύνοντας τους νεαρούς σε ηλικία συμμετέχοντες να δημιουργήσουν τους δικούς τους τρισδιάστατους κόσμους.

Παράλληλα, το καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά «Το Εξαίσιο Πτώμα», ειδικά σχεδιασμένο για το Platforms Project 2025 από την πλατφόρμα ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΤΕΣ | META-FRASTES, βασίζεται στο ομώνυμο συλλογικό παιχνίδι των Σουρεαλιστών. Στο εργαστήριο αυτό τα παιδιά αναβιώνουν το παιχνίδι, προσθέτοντας το δικό τους κομμάτι σε συλλογικές ιστορίες και εικόνες, ανακαλύπτοντας την ελευθερία της φαντασίας, το απρόσμενο και τη δύναμη της συνεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο platformsproject.com.