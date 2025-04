Primer Music Festival: Έρχεται για τη πιο δυνατή του χρονιά

Το φεστιβάλ που έβαλε την Ελλάδα στον φεστιβαλικό χάρτη της Ευρώπης επιστρέφει ανανεωμένο σε μεγαλύτερο χώρο, με μοναδικούς καλλιτέχνες και περισσότερη ενέργεια!

«Μετά από 5 επικά χρόνια στην Πλατεία Νερού, ήρθε η ώρα για το επόμενο βήμα», αναφέρει η διοργάνωση σχετικά με την μετακίνηση του φεστιβάλ στο ΟΑΚΑ. «Πρόκειται για το μεγαλύτερο συναυλιακό venue της χώρας, κάτι που μας δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια ακόμη πιο εντυπωσιακή παραγωγή, να υποδεχτούμε περισσότερο κόσμο και να υλοποιήσουμε το όραμά μας για καθηλωτικά shows».

Το σύνθημα «Νέα Τοποθεσία, Νέες Αναμνήσεις» ξεκίνησε αυθόρμητα από τους ίδιους τους fans του Primer στα social media, για να εκφράσουν τη στήριξή τους στην αλλαγή του χώρου διεξαγωγής. Όσοι έχουν, άλλωστε, βρεθεί, έστω μία φορά στην arena του, γνωρίζουν πως κάθε αλλαγή γίνεται για να μεγεθύνει την ασυναγώνιστη εμπειρία.

Η προπώληση έχει ήδη ξεκινήσει στην ComeTogether και η πρώτη κατηγορία εισιτηρίων, η οποία απευθυνόταν αποκλειστικά στα μέλη του Primer Nation, έχει κιόλας εξαντληθεί. Δεν είναι καθόλου περίεργο, καθώς το πιστό και έμπειρο κοινό γνωρίζει ότι κάθε χρόνο οι artists που εμφανίζονται είναι παγκόσμιοι superstars, οπότε σπεύδει να κλείσει τη θέση του πριν ακόμη ανακοινωθεί το lineup.

Η «επένδυσή» τους έχει ήδη αποδώσει, καθώς ανακοινώθηκε η Phase 1 των καλλιτεχνών και, με το πιο οικονομικό εισιτήριο, θα έχουν την ευκαιρία να δουν τους Armin Van Buuren και Artbat στο κεντρικό Helios Stage και τον Boris Brejcha στο βραδινό Lunar Stage. Κι αυτή, φυσικά, είναι μόνο η αρχή, αφού σύντομα έρχονται και άλλα τεράστια ονόματα της παγκόσμιας σκηνής με συμμετοχές στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, ανάμεσά τους και ένας ακόμη headliner.

Μέχρι την Phase 2 και την ολοκληρωμένη ανακοίνωση του συνόλου των DJs, ας ρίξουμε μια ματιά στα βιογραφικά των καλλιτεχνών που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Ο Armin van Buuren, «The King of Trance», είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες στην ηλεκτρονική μουσική παγκοσμίως. Με πάνω από δύο δεκαετίες καριέρας, ο βραβευμένος με Grammy Ολλανδός DJ και παραγωγός έχει εμφανιστεί στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του πλανήτη (Tomorrowland, Ultra Music Festival, Untold Festival κ.α.).

Με επιτυχίες όπως «This Is What It Feels Like», «Blah Blah Blah» και «In and Out of Love», έχει αναδειχθεί #1 DJ στον κόσμο πέντε φορές στο DJ Mag Top 100. Έχει επίσης εμφανιστεί μπροστά στη βασιλική οικογένεια της Ολλανδίας και ήταν ο πρώτος solo καλλιτέχνης ηλεκτρονικής μουσικής που έπαιξε στο Madison Square Garden.

Οι ARTBAT θεωρούνται μια από τις πιο επιδραστικές δυνάμεις στην ηλεκτρονική μουσική σήμερα. Έχουν πρωταγωνιστήσει στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου (Tomorrowland, Coachella, EDC, Awakenings, Ultra, Time Warp), ενώ το 2024 έγραψαν ιστορία ως το πρώτο ηλεκτρονικό act που εμφανίστηκε ποτέ στο Στάδιο Santiago Bernabéu της Ρεάλ Μαδρίτης.

Με πάνω από 2,5 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify, τα κομμάτια τους, όπως το «Return to Oz» (80M+ streams) και το «For a Feeling» με τους CamelPhat, έχουν κυριαρχήσει στα charts. Το 2019, αναδείχθηκαν ως οι πιο εμπορικοί καλλιτέχνες στο Beatport και κέρδισαν το βραβείο Breakthrough Artist of the Year στα DJ Awards.

Ο πρωτοπόρος του «High-Tech Minimal» Boris Brejcha έχει εδραιωθεί ως ένας από τους πιο καινοτόμους και αναγνωρισμένους καλλιτέχνες στην techno. Με πάνω από δύο δεκαετίες καριέρας, ο Γερμανός DJ και παραγωγός έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους της ηλεκτρονικής σκηνής για τα δυναμικά του sets και τη μοναδική του οπτική ταυτότητα.

Με επιτυχίες όπως «The Space», «Happinezz» και «Purple Noise», συνεχίζει να διαμορφώνει το τοπίο της techno. Με το label του «Fckng Serious», οι παραγωγές του έχουν αποσπάσει κριτικές εξαιρετικής καινοτομίας και προσοχής στη λεπτομέρεια, ενώ τον έχουν οδηγήσει στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, όπως Time Warp, Awakenings και Tomorrowland.

PRIMER MUSIC FESTIVAL

6-7 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΑΚΑ, Athens

Armin Van Buuren | ArtBat | Boris Brejcha+ περισσότεροι καλλιτέχνες θα ανακοινωθούν.

Εισιτήρια Προπωλούνται στην ComeTogether.live

WE DARE. WE LOVE. WE RAVE.

WE ARE PRIMER NATION.