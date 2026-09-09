Ρέμος - Ροναλντίνιο μαζί στη σκηνή στη Θεσσαλονίκη: Θα τραγουδήσουν και θα χορέψουν Ζορμπά

Το ερχόμενο Σάββατο (12/9) ο Αντώνης Ρέμος θα δώσει μια μεγάλη συναυλία στη Νέα Παραλία στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια του στην ελληνική μουσική σκηνή με καλεσμένους πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες και όχι μόνο.

Διαβάστε επίσης - Απάντησε ο Ρέμος για τον σάλο με τη συναυλία και τον Μ.Αλέξανδρο - «Πού να το φανταστώ»

Όπως αποκάλυψε ο Αντώνης Ρέμος στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο καφέ του Βασιλικού Θεάτρου στη Θεσσαλονίκη, στη σκηνή μαζί του θα βρεθεί ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ Ροναλντίνιο με τον οποίο ίσως να παίξουν μέχρι και ποδόσφαιρο.

«Θα ήταν ένα όνειρο ζωής από τη θέση του Προέδρου του Ηρακλή που τότε ήμουν να μπορούσα να το ανακοινώσω. Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είμαι στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη μας να έρθει ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.

Κυρίες και κύριοι, ο Ροναλντίνιο θα είναι επί σκηνής και θα τραγουδήσει μαζί μου, θα παίξουμε κρουστά μαζί και μπορεί να παίξουμε και μπάλα μαζί», είπε χαρακτηριστικά ο αγαπημένος τραγουδιστής, ενώ στη συνέχεια αυτοσαρκάστηκε με αφορμή τους διάσημους καλεσμένους του, λέγοντας: «Τι άλλο θέλετε να φέρω; Κροκόδειλους; Ελέφαντες; Σπαθιά να καταπιώ;».

«Για μένα θα είναι η ωραιότερη βραδιά της καριέρας μου, αλλά πιστεύω πως θα είναι μία από τις ωραιότερες βραδιές για το κοινό όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη ή την Ελλάδα αλλά στην Ευρώπη. Θέλω να βγει ένα μήνυμα, να σταματήσουμε να ψάχνουμε τι μας χωρίζει αλλά να βρούμε αυτό που μας ενώνει», δήλωσε, μεταξύ άλλων ο Αντώνης Ρέμος.