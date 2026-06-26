Sold out φινάλε για το Release Athens x SNF Nostos - Οι Gorillaz απογείωσαν την πλατεία Νερού

Χθες ολοκληρώθηκε το Release Athens x SNF Nostos με μια sold out βραδιά που δύσκολα θα μπορούσε να έχει καλύτερο φινάλε.

Την αρχή έκανε η Jehnny Beth, η οποία επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται μία από τις πιο επιβλητικές παρουσίες της σύγχρονης εναλλακτικής σκηνής. Με τη μερίδα του λέοντος να ανήκει στο εξαιρετικό You Heartbreaker, You, παρέδωσε ένα εκρηκτικό set που κέρδισε το κοινό από την πρώτη στιγμή.

Στη συνέχεια, οι The Flaming Lips υπενθύμισαν γιατί παραμένουν μία από τις πιο ξεχωριστές live μπάντες των τελευταίων δεκαετιών. Με ένα set γεμάτο αγαπημένα τραγούδια (“Yoshimi Battles The Pink Robots”, "The Golden Path" από τη συνεργασία τους με τους Chemical Brothers, “She Don’t Use Jelly”), τη διασκευή στο "War Pigs" των Black Sabbath, και το συγκινητικό φινάλε με το "Do You Realize??", χάρισαν ακόμη μία χαρακτηριστική εμφάνιση.

Το φινάλε ανήκε φυσικά στους Gorillaz, οι οποίοι πραγματοποίησαν την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα και αποθεώθηκαν από το κοινό της κατάμεστης Πλατείας Νερού. Ο Damon Albarn και η μπάντα του παρέδωσαν ένα εντυπωσιακό show, με διαδοχικές εναλλαγές ανάμεσα στα κλασικά τραγούδια και το νέο υλικό, ενώ οι εμφανίσεις των Yasiin Bey (aka Mos Def) στα "Stylo" και "Damascus" (μαζί με τον Omar Souleyman), και του Pos των De La Soul στο "Feel Good Inc." αποτέλεσαν μερικές από τις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς.

Επόμενο live του Release Athens, Pet Shop Boys, Gramatik & Saint Etienne!