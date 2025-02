Straight from the Bottom Fest: Η εναλλακτική αθηναϊκή σκηνή έρχεται για ένα διήμερο φεστιβάλ

Το Straight from the Bottom Music Fest έρχεται για πρώτη φορά και φέρνει την απόλυτη γιορτή της rock, punk, indie kai soul / funk σκηνής. Έξι μπάντες έρχονται για να γεμίσουν με ηλεκτρισμένη ενέργεια, πάθος και ανελέητο rock’n’roll, τον χώρο του Temple.

Το διήμερο φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Μαρτίου με καλλιτέχνες από το φάσμα της rock, punk ,indie και soul / funk σκηνής.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται μέσα από τη σύμπραξη των ArtySuns Collective και του Beatnicks Road Bar, που επιθυμούν να δώσουν στο διψασμένο μουσικόφιλο κοινό της Αθήνας, ένα φεστιβάλ με αυθεντικούς ήχους, παλμό και τελικά στιγμές που θα θυμούνται για καιρό.

Στη σκηνή του Straight from the Bottom Music Fest θα ανέβουν οι μπάντες Los Tre, Mode Plagal, Sexy Christians, The Soul Peanuts, Coral Fuzz και Soma.

Straight from the Bottom,

Χορηγοί: Web Soul, InExarchia.gr, Tsikoudia Anarxaki

7 & 8 Μαρτίου

Temple

Instagram & Facebook : @straight.from.the.bottom

Σημεία προπώλησης:

𝑪𝒂𝒃𝒆𝒛𝒐𝒏 𝒃𝒂𝒓- Κεραμεικού 110, Αθήνα

𝑩𝒆𝒂𝒕𝒏𝒊𝒌𝒔 𝑹𝒐𝒂𝒅 𝑩𝒂𝒓 - Κωλέττη 14, Αθήνα & Online στο More.com