Συναυλίες, μουσικές παρουσιάσεις: Το 2ο Φεστιβάλ για το Ρεμπέτικο είναι εδώ

Συναυλίες, μουσικές παρουσιάσεις, προβολές ντοκιμαντέρ, ομιλίες επιστημόνων- συγγραφέων-μουσικών- ερευνητών, μαθήματα μουσικής και χορού, παραστάσεις Καραγκιόζη, εκθέσεις μουσικών οργάνων - γραμμοφώνων και άλλα πολλά!

Το ρεμπέτικο δεν είναι μόνο μουσική. Είναι ιστορίες, δρόμοι, φιλίες, έρωτες, ξεχασμένες κουβέντες, αστικές μνήμες που ξαναβρίσκουν φωνή.

Μετά την επιτυχημένη πρώτη διοργάνωσή του, το Athens Rebetiko Festival επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, προσκαλώντας το κοινό σε μια τριήμερη γιορτή αφιερωμένη στο ρεμπέτικο τραγούδι και την ελληνική μουσική παράδοση.

Στο 1ο ρεμπέτικο φεστιβάλ Αθηνών, που πραγματοποιήθηκε στις 12 & 13 Οκτώβρη 2024, συμμετείχαν δεκάδες σπουδαίοι καλλιτέχνες, συγκροτήματα από το εξωτερικό και άνθρωποι του πολιτισμού και του πνεύματος. Ακολούθησε μια αναπάντεχη κοσμοσυρροή που παρευρέθηκε εκεί για να ακούσει ευλαβικά, να τραγουδήσει με σεβντά, να μάθει, να δώσει και να

χορέψει για το δικό της ουρανό και Σταυρό. Αγκαλιαστές παρέες, γνωστοί και άγνωστοι που εξισορροπήθηκαν σε ενα ταξίμι, σε ένα αμανέ, σε ένα τραγούδι, σε ένα ταμπαχανιώτικο χασάπικο. Συναντήθηκαν άνθρωποι, ψυχή τε και σώματι, σε ανάταση και σε γλέντι, σε γνώση και σε υπόσχεση συνάντησης ξανά.

Έτσι, λοιπόν, από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025, το δεύτερο Ρεμπέτικο Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει και πάλι συναυλίες, ομιλίες, μουσικές παρουσιάσεις, ομιλίες επιστημόνων- συγγραφέων-μουσικών- ερευνητών, εργαστήρια, μαθήματα χορού και μουσικής και εκθέσεις που αναδεικνύουν τον πλούτο και τη διαχρονικότητα του ρεμπέτικου. Το 2ο Athens Rebetiko Festival είναι για όλες και όλους: για τους μυημένους, για αυτούς που θυμούνται παλιά τραγούδια από τις γιαγιάδες τους, για όσους το γνώρισαν μέσα από το TikTok, για εκείνους που ακόμα ψάχνουν στα δισκάδικα, αλλά και για όσους το ζουν online.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από μια ομάδα ανθρώπων με βαθιά αγάπη και γνώση για το ρεμπέτικο και την ελληνική μουσική παράδοση: τον Τάσο Κακλαμάνη, τον Νίκο Πρωτόπαπα, τον Γιάννη Τσιαντή, την Κατερίνα Τσιρίδου και τον Σωτήρη Παπατραγιάννη και υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Δήμο Αιγάλεω. Οι τρεις πρώτοι αποτελούν και τα ιδρυτικά μέλη της παραγωγού εταιρείας του φεστιβάλ “GRECOUS” Αρχείο Ελληνικής Μουσικής που ιδρύθηκε το 2021, με κύριο σκοπό τη διάσωση, μελέτη και διάδοση της Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς ως ένα ζωντανό «κύτταρο» συνέχειας και εξέλιξης.

*Μέρος των εσόδων του 2ου Φεστιβάλ θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό στα Παιδικά Χωριά S.O.S και στο Ταμείο Αλληλεγγύης του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, ενώ η είσοδος θα είναι δωρεάν για ασθενείς κοινωνικά ομάδες (άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι άνω των 75 ,παιδιά κάτω των 15).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου Athens Rebetiko Festival

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου:

16.00 Χαιρετισμός Παναγιώτη Κουνάδη

16.15 Ντοκιμαντέρ

17.00 «Το Ρεμπέτικο στην Ευρώπη» - πάνελ (S. Steiner-G Durand-Χ. Πουλάκης)

18.00 «Βουρλά- Τρούμπα» Βιβλιοπαρουσίαση Β. Πισιμίση-πάνελ (παρουσίαση: Γ. Δρακάκη)

18.00 Χορευτικό Συλλόγου Μικρασιατών Αιγάλεω «Νέες Κυδωνιές» (σκηνή 2)

19.00 «Αφιέρωμα στην Παλιά Αθήνα» - Τρίο Κατάρα

20.00 «Από την Πόλη στον Πειραιά» -Rebetiko Roots & Routes

21.00 "Αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα» - Κώστας Καλδάρας- Σοφία Παπάζογλου, Βασίλης Προδρόμου,Νίκος Τατασόπουλος

22.00 «Στα Καφέ Αμάν» - Modal Vento

23.00 «Αφιέρωμα στον Μάρκο Βαμβακάρη» - Γιώργος, Αντώνης και Θοδωρής Ξηντάρης- Θοδωρής Παπαδόπουλος-Κατερίνα Τσιρίδου-Μαριάνθη Λιουδάκη

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

14.00 «Ψηφιακή ενοποίηση & μελέτη μουσικών αρχείων» - πάνελ (Α. Χαρκιολάκης-Λ. Τσικουρίδης-Δ. Μαντζούρης)

15.00 «Τα Ρεμπετάδικα» Βιβλιοπαρουσίαση και ηχητικό υλικό από τους Κώστα Μήτσιο και Λευτέρη Μπάκα

16.00 «Ρεμπέτικο & Στέλιος Καζαντζίδης» - πάνελ (Δ. Μανιάτης-Γ. Κοντογιάννης-Θ. Γιώγλου)

17.00 «Αφιέρωμα στον Δημήτρη Γκόγκο-Μπαγιαντέρα» Βιβλιοπαρουσίαση από τον Ανέστη Μπαρμπάτση συνοδεία ορχήστρας

17.00 «Κουλουριώτικος χορός» - Λαογραφικός Σύλλογος Σαλαμίνας

18.00 «Το πλοίο ας σαλπάρει» - Τετράς Καισαριανής

19.00 «Τα τσιγγάνικα ρεμπέτικα» - Λαρισαϊκή Κομπανία

20.00 «Ο Βασίλης Τσιτσάνης την Χρυσή Εποχή του Ρεμπέτικου» - Κ.Τσιρίδου, Ε. Τουμπάκη, Χ. Παπαγιαννούλη- Χορωδία Β. Σαραντίδη

21.00 Παράσταση Καραγκιόζη

22.00 «Προπολεμικός Τσιτσάνης» - Γ. Κοκώνας, Γ. Καδόγλου,Α. Παπακωνσταντίνου, Α. Μπαρτάκη

23.00 Συναυλία Σουαρέ

00.00 Συναυλία με Μ. Δημητριανάκη, Γ. Λεμπέση, Ντ. Κουρούση, Α. Ραζέλη more t.b.a.

Το μεσημέρι θα γίνει σεμινάριο μπουζουκιού με τον Κώστα Μήτσιο και φωνητικής με την Ντένια Κουρούση

Κυριακή 12 Οκτωβρίου

12.00 «Ρεμπέτικο και κινηματογράφος» - Αλέξανδρος Λιζάρδος

13.00 Ντοκιμαντέρ

14.00 «Κόμικ και Ρεμπέτικο» - πάνελ

15.00 Βιβλιοπαρουσίαση Κουρούσης

16.00 «Back To The roots» - Ntoumos Rebetiko Orchestra & Sotiris Papatragiannis

17.00 «Αφιέρωμα στον Γιώργο Κάβουρα» - Απόδημη Κομπανία

18.00 "Τα τραγούδια της Πόλης από λιμάνι σε λιμάνι" - Ancoretto Ensemble feat Nikos Milas

19.00 «Τα ρέστα μας» - Α. Μαργιολά, Ε. Ξένου, Μ. Φασουλάκη

20.00 Παράσταση Καραγκιόζη

21.00 Συναυλία Δημήτρης Μυστακίδης & Τμήμα Λαϊκής Κιθάρας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

22.00 (Θα ανακοινωθεί)

23.00 Συναυλία Ρεμπέτικο Τρίο και Χ. Τσαλπαρά

Το μεσημέρι θα γίνει σεμινάριο κρουστών με τον Δημήτρη Σταματέλο

Στον χώρο του φεστιβάλ θα λειτουργούν, επίσης:

Έκθεση οργανοποιίας

Έκθεση προσωπικών αντικειμένων του Απόστολου Καλδάρα

Έκθεση γραμμοφώνων

Έκθεση φιγούρων Καραγκιόζη

Έκθεση φωτογραφίας με φιγούρες του Ρεμπέτικου

Έκθεση συλλεκτικών οργάνων

Χώρος δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά





Εισιτήρια εδώ