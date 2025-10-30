Τετραήμερο «τρόμου» στην Κυψέλη: Άνοιξε τις πύλες του το Athens Halloween Festival

Κολοκύθες, σκελετοί, ιστοί αράχνης και δεκάδες αιωρούμενες μαύρες ομπρέλες έχουν μεταμορφώσει τη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, η οποία άνοιξε τις πύλες της για το πρώτο Athens Halloween Festival.

Από σήμερα (30/10) έως και τις 2 Νοεμβρίου, ο χώρος φιλοξενεί μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στον κόσμο του τρόμου, της μαγείας και της φαντασίας.

Στους διαδρόμους της αγοράς, 45 εκθέτες παρουσιάζουν κάθε λογής Halloween, witchy και horror προϊόντα, από χειροποίητα διακοσμητικά και κοσμήματα μέχρι ρούχα, βιβλία και γλυκά.

Παράλληλα, οι επισκέπτες, πολλοί εκ των οποίων είναι ήδη μεταμφιεσμένοι, μπορούν να συμμετάσχουν σε εργαστήρια σκαλίσματος κολοκύθας, να κάνουν θεματικό face painting, να δοκιμάσουν την τύχη τους σε escape rooms ή ακόμα και να κυνηγήσουν φαντάσματα με τους Ghostbusters.

«Είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται. Η ιδέα ξεκίνησε επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα που αγαπά το Halloween πλέον εδώ στην Ελλάδα, τη μαγεία, το horror, αλλά δεν γίνονται πολλές τέτοιες δραστηριότητες, οπότε ήταν μια ωραία ευκαιρία να ξεκινήσει κάτι», ανέφερε στο Orange Press Agency η Χριστιάνα, διοργανώτρια του φεστιβάλ.

Όπως εξήγησε, το φεστιβάλ έχει καθημερινά διαφορετική θεματολογία. «Για αύριο Παρασκευή, ανήμερα του Halloween, έχουμε την ημέρα υιοθεσίας μαύρης γάτας σε συνεργασία με το Cat Cafe Athens, για να σπάσουμε και λίγο τις προκαταλήψεις. Έχουμε χορό Wednesday Addams και pole dancing show», σημείωσε.

Το Σάββατο είναι αφιερωμένο στη μαγεία του Harry Potter, «όπου θα έχουμε και χορωδία, θα είναι μαζί μας οι Fantastic Choir και θα τραγουδήσει τραγούδια βγαλμένα από το Hogwarts», ενώ την Κυριακή την τιμητική του έχει ο Tim Burton.

«Θα παίξουν δύο προβολές της ταινίας "Η Νεκρή Νύφη", που κλείνει και 20 χρόνια φέτος. Θα είναι και η Νεκρή Νύφη στο χώρο και θα περιφέρεται για να βγάλετε φωτογραφίες», πρόσθεσε η διοργανώτρια.

Το φεστιβάλ, που έχει δωρεάν είσοδο για το κοινό, φιλοξενεί επίσης stand-up comedy, παρουσιάσεις βιβλίων, αλλά και μια «Spooky Food Zone» με θεματικά σνακ και ζεστό κρασί.