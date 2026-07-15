Θάνος Μικρούτσικος: Τα τραγούδια του την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, η μουσική και τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών, μετά το μεγάλο sold out στο Θέατρο Λυκαβηττού στην Αθήνα.

«Πάντα γελαστοί και γελασμένοι», μία συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική, που αγάπησε τον κόσμο και τον αγάπησε κι εκείνος.

Τραγούδια αγαπημένα που πολλές γενιές περπάτησαν μαζί τους, άλλοτε χορεύοντας πάνω στο φτερό του καρχαρία κι άλλοτε στον ρυθμό της Ρόζας. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι να ονειρεύονται ταξίδια και μια θάλασσα στη σκάλα.

Και θα είναι εκεί, στη Μονή Λαζαριστών, ερμηνευτές που αγάπησαν και εκείνον και τις μουσικές του, τιμώντας γι' άλλη μια φορά τον Θάνο. Η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Θωμαΐδης, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης και η Νεφέλη Φασούλη.

Μαέστρος πάντα ο Θύμιος Παπαδόπουλος, ο αγαπημένος μουσικός του Θάνου, το alter ego του όπως τον αποκαλούσε κάθε φορά που ανέβαινε δίπλα του στη σκηνή. Μια μεγάλη παρέα που θυμάται τον Θάνο να λέει «Θέλω να μπορώ να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους».

Κι εκείνο το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών για μια ακόμα φορά ο Θάνος θα ξεγελάσει τους ουρανούς για να συνδεθεί μαζί με τους ανθρώπους που αγάπησαν πολύ τα τραγούδια του και τον τρόπο του.

Γιατί τα τραγούδια του θα είναι πάντα εδώ. Να μας αποκαλύπτουν τα κρυμμένα και τα θαύματα. Τις πληγές και τους αγώνες. Τα όνειρα και την υπόσχεση πως θα 'ρθουν μέρες… και πως το πιο όμορφο απ' όλα ίσως δεν το έχουμε πει ακόμα.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, μια μοναδική συναυλία για τον Θάνο Μικρούτσικο με τα πιο αγαπημένα του τραγούδια και με ξεχωριστές ερμηνείες από παλιούς και νέους ερμηνευτές.

Παραγωγή: Cricos - Κόσμος Πολιτισμού

Επικοινωνία: Entechno Sessions - Cultural Promotion

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της ενεργειακής τεχνικής εταιρείας RESINVEST, που συμβάλλει ενεργά στο χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Info

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21.00

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη

Για Προπώληση Εισιτηρίων, πατήστε εδώ και στο δίκτυο συνεργατών (Public, Nova).

Τηλεφωνικές Κρατήσεις: 2117700000

Φυσική Προπώληση (μόνο εισιτήρια ορθίων)

Σάρωθρον: Κατούνη 17 - 19 | Θεσσαλονίκη, Λαδάδικα

Τιμές εισιτηρίων:

Α ζώνη: 30€ (αριθμημένες θέσεις καθήμενων)

Β ζώνη: 25€ (αριθμημένες θέσεις καθήμενων)

Γ ζώνη: 20€ (κερκίδα, αριθμημένες θέσεις καθήμενων)

Δ ζώνη: 18€ (όρθιοι)

Early Bird τα 100 πρώτα εισιτήρια ορθίων με 15€