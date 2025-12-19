Την παραμονή της μεγαλύτερης νύχτας του χρόνου, θα ζήσεις την Αθήνα αλλιώς

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου είναι η παραμονή της μεγαλύτερης νύχτας του χρόνου και δεν έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις, ο Δήμος Αθηναίων σου έχει και φέτος την απάντηση. Η Αθήνα μπαίνει δυναμικά στο εορταστικό κλίμα των Χριστουγέννων και μετατρέπεται από νωρίς το μεσημέρι, σε ένα τεράστιο, ανοιχτό πάρτι για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.

Από το Μοναστηράκι και την πλατεία Βικτωρίας μέχρι τη Λαμπρινή, το Παγκράτι, την Ερμού και την Ομόνοια, ολόκληρο το κέντρο της πόλης κινείται σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων «Χριστούγεννα στην Αθήνα», το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων/This is Athens - City Festival μετατρέπει τους δημόσιους χώρους της πόλης σε μια ενιαία μουσική σκηνή.

Δέκα διαφορετικές δράσεις για κάθε γούστο, με ελεύθερη πρόσβαση για όλους, απλώνονται στις αθηναϊκές γειτονιές. Από πάρτι και συναυλίες, μέχρι Night Yoga, η Αθήνα γίνεται ο απόλυτος χριστουγεννιάτικος προορισμός για να ζήσεις τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου.

Όλη η Αθήνα ένα πάρτι

Με αφετηρία τη γειτονιά του Κεραμεικού, η μέρα ξεκινά από τις 14:30 στον πεζόδρομο της Σαλαμίνος με το Pizza Out of the Box και υπό τους ήχους και τις μουσικές της Λατινικής Αμερικής. Στις 17.00, μεταφερόμαστε στην οδό Πρωτογένους στου Ψυρρή, η οποία μετατρέπεται σε μια μικρή "πολιτεία" μουσικής και δημιουργίας, με DJ sets το Σάββατο και τη σκυτάλη να περνά την Κυριακή (21/12) σε ανερχόμενες μπάντες της εναλλακτικής σκηνής, ενώ τα καταστήματα και τα εργαστήρια της περιοχής μένουν ανοιχτά.

Στις 19:00 επιλέγεις πώς θα κινηθείς ανάλογα με τη διάθεση και τα γούστα σου. Η Λαμπρινή γίνεται σημείο συνάντησης της ηλεκτρονικής σκηνής, με το ΕΝΤΕΚΑ Athens στήνει μια φωτεινή υπαίθρια σκηνή με DJs. Την ίδια ώρα, στο πάρκο Ριζάρη, μπορείς να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία της νυχτερινής γιόγκα κάτω από τα δέντρα, με την καθοδήγηση φυσικά, έμπειρων γυμναστών.

Όσοι περνούν κατά τις 19:30, από το Μοναστηράκι και την Πλατεία Αβησσυνίας, η Αγία Φανφάρα θα έχει ξεχυθεί ήδη στους δρόμους, στήνοντας μια βαλκανική πομπή. Παράλληλα, στην πλατεία Βικτωρίας, ο Μελαχρινός Βελέντζας παρουσιάζει το "A Christmas Piano Story”, ένα μουσικό ταξίδι για πιάνο, με ιστορίες που μπλέκουν τη μνήμη με το σήμερα και αποκτούν χριστουγεννιάτικες αποχρώσεις.

Στις 20:00, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων φέρνει μελωδίες του Φρανκ Σινάτρα στην πλατεία Μεσολογγίου, ενώ για τους λάτρεις των πάρτι, η στοά του Moxy Athens City Hotel στην Ομόνοια μετατρέπεται σε μια δυναμική dance σκηνή, με τον En Lefko 87.7 να αναλαμβάνει τα decks.

Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 21.00 η νύχτα κορυφώνεται με δύο διαφορετικές μουσικές προτάσεις: στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου, οι The Storyville Ragtimers αναβιώνουν τη Νέα Ορλεάνη των ’20s με σουίνγκ και vintage ατμόσφαιρα, ενώ στον πεζόδρομο της Ερμού, το σύνολο De Profundis βγαίνει από την αίθουσα του Ωδείου και φέρνει την κλασική μουσική στον πιο ζωντανό δρόμο της πόλης

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, καλεί τον κόσμο να κατέβει στο κέντρο της Αθήνας και να ζήσει μοναδικές εμπειρίες: «Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, για ένα ολόκληρο βράδυ, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια λαμπερή σκηνή, από το Μοναστηράκι και την πλατεία Βικτωρίας μέχρι τη Λαμπρινή, το Παγκράτι, την Ερμού και την Ομόνοια. Μουσικά σχήματα, street parties, τζαζ, κλασική μουσική, χορός, γιόγκα και θεματικά events θα γεμίσουν με λάμψη και ήχους τις γειτονιές της πόλης, καθώς η Αθήνα μπαίνει στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα».

Αναλυτικά, οι εκδηλώσεις του Σαββάτου 20/12:

Pizza Out of the Box – Χριστουγεννιάτικο λάτιν πάρτι, στον Κεραμεικό | Ώρα: 14.30

Παραμονή της Μεγαλύτερης Νύχτας του Χρόνου, η οδός Σαλαμίνος στον Κεραμεικό, υποδέχεται μια μικρή λατινοαμερικάνικη γιορτή: sandos που αχνίζουν, empanadas που μοσχοβολούν και βινύλια που σε «ταξιδεύουν» από το Ρίο μέχρι την Αβάνα. Ο πεζόδρομος αποκτά φωτεινή, πολύχρωμη αισθητική με… καλοκαιρινή διάθεση και χρώματα.



Πρωτογένους Street Party | Ώρα: 17.00

Μια μικρή «πολιτεία» μουσικής και δημιουργίας, φιλοξενείται στην οδό Πρωτογένους για δύο νύχτες, όπου οι DJs την πρώτη νύχτα (20/12) δίνουν τον ρυθμό και τη δεύτερη νύχτα (21/12) παραδίδουν τη σκυτάλη στις ανερχόμενες μπάντες της εναλλακτικής σκηνής. Το κοινό περιμένουν καλλιτέχνες και μικρές εκπλήξεις, ενώ τα καταστήματα και τα εργαστήρια της γειτονιάς μένουν ανοιχτά για να ενισχύσουν τις δύο βραδιές με γεύσεις και αρώματα.

20 Δεκεμβρίου: DJ sets

21 Δεκεμβρίου: Live μπάντες

Λαμπρινή Street Party | Ώρα: 19.00

Η Λαμπρινή γίνεται το νέο hotspot της ηλεκτρονικής σκηνής. Το ΕΝΤΕΚΑ Athens στήνει σε αυτή τη βορινή γειτονιά του Δήμου Αθηναίων μία εντυπωσιακή, φωτεινή και ολοζώντανη σκηνή, με μερικούς από τους πιο δραστήριους DJs και μουσικούς παραγωγούς της πόλης στο πιο «ηλεκτρισμένο» πάρτι της χρονιάς.

Night Yoga, στο Πάρκο Ριζάρη | Ώρα: 19.00

Πρόσκληση σε νυχτερινή γιόγκα, στο πάρκο Ριζάρη. Οι γιορτές δεν είναι μόνο μουσική, χορός και τραγούδι, αλλά και μια ευκαιρία για τόνωση και ευεξία. Κάτω από τα δέντρα, στο πάρκο Ριζάρη, με καθοδήγηση έμπειρων γυμναστών, η γιόγκα γίνεται προσιτή σε όλους: προχωρημένους, αρχάριους ή αυτούς που απλώς θέλουν να δοκιμάσουν μια νέα συνήθεια ευεξίας.



Αγία Φανφάρα από το Μοναστηράκι έως την Πλατεία Αβησσυνίας | Ώρα: 19.30

Φέτος, η Αθήνα δεν στολίζεται απλώς, γλεντάει και χορεύει σε βαλκανικούς ρυθμούς. Η Αγία Φανφάρα, η ορχήστρα που αποτελείται από 25 μουσικούς με χάλκινα, ξύλινα και κρουστά όργανα, θα «ξεχυθεί» στους δρόμους της Αθήνας και θα ανάψει τη σπίθα της γιορτής με τη δύναμη της μουσικής της. Από την πλατεία Μοναστηρακίου έως την πλατεία Αβησσυνίας, η μπάντα στήνει μια βαλκανική πομπή.

Melachrinos Velenzas: A Christmas Piano Story, στην Πλατεία Βικτωρίας | Ώρα: 19.30

Ο Μελαχρινός Βελέντζας, ο καλλιτέχνης που συστήθηκε στο κοινό μέσα από το πολυταξιδεμένο "Lemon", θα μας οδηγήσει σε ένα μουσικό ταξίδι με προορισμό την πλατεία Βικτωρίας. Οι Piano Stories του, μικρές ιστορίες που γεννήθηκαν άλλοτε από τη μνήμη κι άλλοτε από το σήμερα, συνδυάζονται με χριστουγεννιάτικες «αποχρώσεις» και μας καλούν σε μια συνάντηση που θυμίζει ότι τελικά ένα πιάνο αρκεί για να πει όσα δεν χωρούν σε λέξεις.



Alexandros Affolter Quartet - Sinatra with a Twist, στο Παγκράτι | Ώρα: 20.00

Χριστούγεννα χωρίς τζαζ δεν γίνονται και με αφορμή τη Μεγαλύτερη Νύχτα του Χρόνου, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων φέρνει μελωδίες του Φρανκ Σινάτρα στην πλατεία Μεσολογγίου. Ο Ολλανδός τραγουδιστής Alexandros Affolter συνεργάζεται με τον ντράμερ Σεραφείμ Μπέλλο, και μαζί ερμηνεύουν τραγούδια του μεγάλου αμερικανού καλλιτέχνη, μέσα από μια φρέσκια οπτική της τζαζ. Κλασικά, αγαπημένα τραγούδια του, αλλά και επιλογές που σημάδεψαν την προσωπική του δισκοθήκη εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα που αναβιώνει την εποχή της μεγάλης λάμψης.

En Lefko Party, στην Ομόνοια | Ώρα: 20.00

Το πάρτι μεταφέρεται στην Ομόνοια. Η Μεγαλύτερη Νύχτα του Χρόνου μεταμορφώνει τη στοά του Moxy Athens City Hotel, σε μια δυναμική dance σκηνή που λάμπει από φως και κίνηση, κυριολεκτικά στο κέντρο της πόλης. Ο En Lefko 87.7 αναλαμβάνει τα decks, φέρνοντας τους πιο αγαπημένους DJs και παραγωγούς του σταθμού σε μια σκηνή με πολύ κέφι και χορό.

The Storyville Ragtimers, στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου | Ώρα: 21.00

Οι The Storyville Ragtimers φέρνουν τον παλμό της Νέας Ορλεάνης των ’20s κάνοντας αναδρομή σε μια εποχή όπου η τζαζ ήταν τρόπος ζωής. Μας μεταφέρουν στους νυχτόβιους δρόμους του Storyville, τους ρυθμούς του Basin Street και τον ήχο των ποταμόπλοιων που ταξίδευαν στον Μισισιπή. Με την αύρα του Λούις Άρμστρονγκ, του Τζέλι Ρολ Μόρτον και όλων όσοι έμειναν στην ιστορία της jazz ως πρωτοπόροι στήνουν στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου μια χριστουγεννιάτικη βραδιά γεμάτη σουίνγκ, λαμπιόνια και αστραφτερό vintage στυλ, εκεί όπου η μαγεία της τζαζ ξαναγεννιέται.

De Profundis, στον πεζόδρομο της Ερμού | Ώρα: 21.00

Το μουσικό σύνολο De Profundis αφήνει την αίθουσα του Ωδείου και βγαίνει στο πιο ζωντανό σημείο της πόλης. Στην Ερμού, ένα σύνολο δεξιοτεχνών μουσικών φέρνει την κλασική μουσική εκεί όπου «αναπνέει» ελεύθερα. Με πάθος, δεξιοτεχνία και σκηνική ενέργεια, μετατρέπουν τον πιο εμπορικό δρόμο της Αθήνας σε υπαίθρια σκηνή υψηλής τέχνης. Εν όψει της Μεγαλύτερης Νύχτας του Χρόνου (21/12), η πόλη «ντύνεται» με μελωδίες που γεφυρώνουν το χθες με το σήμερα, αποδεικνύοντας ότι η κλασική μουσική «λάμπει» παντού.

