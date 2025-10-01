Το Tinos World Music Festival επιστρέφει για 11η χρονιά στην Τήνο

Το 11ο TWMF κοιτάζει μπροστά! Πώς θα είναι η μουσική του μέλλοντος και τί σχέση θα έχει με την μουσική του παρελθόντος; Οι μουσικές παραδόσεις του κόσμου έχουν τις ρίζες τους βαθιά μέσα στον χρόνο. Ποιά είναι η σχέση τους με τη μουσική του σήμερα, και ποια θα είναι η θέση τους στην μουσική που θα ακούνε οι επόμενες γενιές;

Το TWMF προσκαλεί στο νησί της Τήνου κάθε χρόνο μουσικούς που αντιμετωπίζουν τις μουσικές παραδόσεις με τρόπο δημιουργικό, μπολιάζοντάς τις με σύγχρονα ακούσματα, συνδυάζοντας διαφορετικά μουσικά είδη και ανανεώνοντας το μουσικό υλικό μέσα από νέες συνθέσεις και αυτοσχεδιασμούς.

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου/ Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

Μουσικό σχήμα Μέλιδρον 21.00

Μέλιδρον [μέλι + ὕδωρ] — η γλυκύτητα της ζωής, η μουσική που ενώνει ρίζες και φωνές. Το Μέλιδρον είναι ένα μουσικό σύνολο που ξεκίνησε το 2011 από την αγάπη για την παράδοση, το έντεχνο και το πολυφωνικό στοιχείο της ελληνικής μουσικής. Από τη Μικρασία και την Ήπειρο μέχρι τη σύγχρονη δημιουργία, το σχήμα πλέκει το παλιό με το καινούριο, την Ανατολή με τη Δύση. Σήμερα, υπό τη μουσική διεύθυνση του Δημήτρη Ξανθού (κιθάρα), το Μέλιδρον ανανεώνεται και παρουσιάζει ένα πολυεπίπεδο ηχητικό τοπίο. Στο Tinos World Music Festival, το Μέλιδρον έρχεται να συναντήσει τον κόσμο μέσα από ήχους που γεφυρώνουν πολιτισμούς, εποχές και συναισθήματα.

Δημήτρης Ξανθός: κιθάρα, διεύθυνση

Ειρήνη Λαζούρα, Μαρία Λεπιδαρά: φωνή

Σοφία Ρουμάνη: πιάνο

Μιχάλης Γιαννίτσης: φωνή

Βλαδίμηρος Βοινάς: κρουστά

Αντρέας Καμπάνης: νέι

Σταμάτης Πασόπουλος «g – MBT» 22.00

Πρωτότυπες δραματοποιημένες μουσικές συνθέσεις εμπνευσμένες από τον βαλκανικό χαρακτήρα της βόρειας διασυνοριακής περιοχής της Ελλάδας. Δρομικά όργανα και δρομικά ηχοτοπία αποτυπώνουν από τη μία την ομορφιά που προκύπτει από την πρόσμιξη της τοπικής διαφορετικότητας και από την άλλη το σύγχρονο «μοντέλο» της κοινωνικής διαφοροποίησης. Χοροί της περιοχής -που προσδίδουν μία σειρά από στοιχεία συλλογικής ταυτότητας- μεταμορφώνονται σε ολοκληρωμένες ηχητικές προσωπικότητες δίνοντας τη δική τους οπτική και ερμηνεία στη συνολική εξιστόρηση. Το βιολί και το ακορντεόν, ως βασικά όργανα των παραπάνω μουσικών πολιτισμών, ενεργοποιούνται σε ένα «λόγιο» πλαίσιο εμπεριέχοντας ταυτόχρονα το πρωτογενές λαϊκό στοιχείο που τα χαρακτηρίζει.

Μάκης Μπακλατζής: βιολί

Σταμάτης Πασόπουλος: ακορντεόν, tapes, σύνθεση

Σάββατο 11 Οκτωβρίου / Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

Χορωδία Φιλόμουσων Τήνου 20.30

Η Χορωδία Φιλόμουσων Τήνου, υπό τη διεύθυνση της μουσικοπαιδαγωγού και καθηγήτριας φωνητικής Γεωργίας Μπακογιάννη, δημιουργήθηκε πριν 10 χρόνια. Απαρτίζεται από 17 γυναικεία μέλη και τραγουδά ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει προσθέσει στο πρόγραμμά της ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια διασκευασμένα για χορωδία a cappella. Έχει λάβει μέρος σε πολλές συναυλίες και φεστιβάλ εντός και εκτός Τήνου.

Sedum Trio 21.00

To Sedum Trio αποτελείται από τρεις μουσικούς που ζουν στην Κρήτη. Το σχήμα εμπνέεται από τα τοπία της Κρήτης και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με προσωπικές συνθέσεις, τραγούδια και σκοπούς από την Ελλάδα και την Μεσόγειο.

Μανώλης Τζανάκης: ούτι, φωνή

Ελεάννα Παπανικολοπούλου: κρουστά, φωνή

Σάκης Πολύζος: κοντραμπάσο

Λύρα Quartet 22.00



Ο Σωκράτης Σινόπουλος προσκαλεί τρεις από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της πολίτικης λύρας σε έναν δημιουργικό μουσικό διάλογο για τέσσερις λύρες. Με αφετηρία την μουσική παράδοση της Κωνσταντινούπολης του 1900, όπου η πολίτικη λύρα πρωταγωνιστούσε στις λαϊκές ορχήστρες, οι τέσσερις μουσικοί ιχνηλατούν την εξέλιξη του μουσικού οργάνου μέχρι τις μέρες μας. Eπεξεργάζονται και αναπτύσσουν το πολύτιμο μουσικό υλικό που κατέθεσαν οι παλαιότεροι μάστορες μουσικοί και αντλούν από αυτό έμπνευση για αυτοσχεδιασμό και νέα δημιουργία. Θα ακουστούν παλιοί οργανικοί σκοποί από την Πόλη, τη Σμύρνη, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, καθώς και συνθέσεις του Σωκράτη Σινόπουλου ειδικά διασκευασμένες για αυτό το πρωτότυπο μουσικό σύνολο.

Χρυσάνθη Γκίκα: λύρα

Δημοσθένης Καραχριστοδούλου: λύρα

Σωκράτης Σινόπουλος: λύρα

Στρατής Ψαραδέλλης: λύρα

Κυριακή 12 Οκτωβρίου / Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, Πύργος Τήνου

Παναγιώτης Κάιτατζης Τρίο 20:00

Ο ουτίστας Παναγιώτης Κάιτατζης από τη Λέσβο παρουσιάζει μια νέα πρόταση, με βασικό όργανο το ούτι και κεντρική ιδέα τις πρωτότυπες συνθέσεις. Το τρίο δημιουργεί έναν ήχο που συνδυάζει λυρικότητα, ρυθμική ένταση και μουσικές αφηγήσεις με μια σύγχρονη αισθητική. Ο βασικός κορμός του ρεπερτορίου αποτελείται από νέες συνθέσεις, οι οποίες είναι εμπνευσμένες από ποικίλες μουσικές επιρροές. Σαν στόχο έχουν τη δημιουργία πρωτότυπων ηχητικών τοπίων που εξερευνούν τον ρυθμό και την αρμονία μέσω της αλληλεπίδρασης των μουσικών. Οι μελωδίες συνδυάζουν πλούσια συναισθήματα με εκρηκτική δυναμική, ενώ ο ήχος του τρίο χαρακτηρίζεται από την ευελιξία του να περνά από ατμοσφαιρικές στιγμές σε πιο έντονες μουσικές κορυφώσεις. Παράλληλα, το τρίο πειραματίζεται με διασκευές, δίνοντας μια νέα προσέγγιση σε αγαπημένες συνθέσεις άλλων δημιουργών, αλλά και διασκευές από το μουσικό ρεπερτόριο της Λέσβου.

Παναγιώτης Κάιτατζης: ούτι

Ορφέας Σιέρρας: drums

Δημήτρης Σίντος: keyboards

Σμάρι 21.00

Το Σμάρι αποτελείται από έξι μουσικούς που συνδυάζουν τις μουσικές τους επιρροές από την Ελληνική και την Αραβοπερσική μουσική παράδοση, με σύγχρονα μουσικά ιδιώματα. Δύο νέι, λύρα, τσέλο, κοντραμπάσο, λαύτα και φωνή σχηματίζουν ένα ευέλικτο μουσικό σύνολο που στόχο του έχει να ερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι μακραίωνες μουσικές παραδόσεις της Ελλάδας και της Μέσης Ανατολής μπορούν να έχουν μια θέση στο σήμερα.

Χάρης Λαμπράκης: νέι

Νίκος Παραουλάκης: νέι

Μάρθα Μαυροειδή: φωνή, λαύτα

Στρατής Ψαραδέλλης: λύρα

Γιώργος Ταμιωλάκης: τσέλο

Γιώργος Βεντουρής: κοντραμπάσο

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Το Tinos World Music Festival διοργανώνει για 4η χρονιά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέροντας έτσι την δυνατότητα σε ανθρώπους που μένουν μακριά από αστικά κέντρα και δεν έχουν πρόσβαση σε καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες να παρακολουθήσουν ένα εργαστήριο με δωρεάν είσοδο.

Φέτος, η Ελεάννα Παπανικολοπούλου από τους Sedum Trio θα πραγματοποιήσει εργαστήριο παραδοσιακού τραγουδιού με θέμα «Έμφυλη βία στο δημοτικό τραγούδι».

Το σεμινάριο με θέμα «Έμφυλη βία στο Δημοτικό Τραγούδι» επιχειρεί να φωτίσει τις πολλαπλές όψεις αυτού του κοινωνικού φαινομένου, όπως αυτές αποτυπώνονται μέσα από την προφορική λαϊκή παράδοση. Το δημοτικό τραγούδι, ως συλλογική καλλιτεχνική έκφραση του λαού, εκφράζει κοινωνικές αντιλήψεις, ηθικές αξίες και συμπεριφορές που διαμορφώνουν – και ταυτόχρονα αντανακλούν – τις έμφυλες σχέσεις μέσα στον χρόνο.

Τραγουδώντας τις ιστορίες γυναικών που δολοφονήθηκαν άγρια για ένα βλέμμα, για δυο ρόδα και για ένα ναργιλέ, θα διερευνήσουμε τη θέση της γυναίκας σε ένα αυστηρά πατριαρχικό πλαίσιο.

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και ώρα 11:00-13:00.

Δηλώσεις συμμετοχής στο tinosworldmusicfestival@gmail.com & στα social media.

H είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Διοργάνωση Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, Δημιουργικό Μουσικό Νησί

Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ

Yπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη Υπουργείο Πολιτισμού

Χορηγός μεταφορών Fast Ferries

Καλλιτεχνική́ διεύθυνση: Μάρθα Μαυροειδή

Οργάνωση παραγωγής: Έρικα Μήτρου, Θεοδώρα Κοπελάκη

Website: Γιώτα Βεργοπούλου

Τεχνικός Σύμβουλος: Σπύρος Μπάλιος