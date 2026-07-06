TITANIC: An Immersive Voyage - Ο Τιτανικός ζωντανεύει στο Γουδί

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Van Gogh: The Immersive Experience, που προσέλκυσε περισσότερους από 180.000 επισκέπτες, το Digital Theater Γουδί υποδέχεται από τις 12 Οκτωβρίου το Titanic: An Immersive Voyage, μια διεθνή immersive εμπειρία αφιερωμένη στο πιο διάσημο υπερωκεάνιο της ιστορίας και στους ανθρώπους που ταξίδεψαν με αυτό.



Η έκθεση δεν προσεγγίζει τον Τιτανικό μόνο ως ιστορικό γεγονός. Ακολουθεί τη διαδρομή του από την κατασκευή του πλοίου, την πολυτέλεια και το μεγαλείο του, έως τις προσδοκίες και τις τελευταίες στιγμές των επιβατών του: την επιβίβαση, τη λάμψη του παρθενικού ταξιδιού, την καθημερινή ζωή στο πλοίο, την αγωνία της σύγκρουσης, τη σιωπή του ναυαγίου.

Με αναπαραστάσεις χώρων του πλοίου, προβολές 3D, video animations, διαδραστικά στοιχεία και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, οι επισκέπτες θα αισθανθούν τον ενθουσιασμό καθώς ο Τιτανικός ξεκινά το πρώτο του ταξίδι και στη συνέχεια την αγωνία και το χάος που ακολούθησαν όταν το πλοίο άρχισε να βυθίζεται.

Από τις 12 Οκτωβρίου, η Αθήνα επιβιβάζεται στον Τιτανικό, στο Digital Theater Γουδί.

Το Titanic: An Immersive Voyage δημιουργεί μια εμπειρία που κινείται ανάμεσα στην ιστορική τεκμηρίωση και τη συναισθηματική αφήγηση. Οι επισκέπτες περνούν από τις καμπίνες, τις αίθουσες και τα καταστρώματα του πλοίου, ενώ έρχονται σε επαφή με προσωπικές ιστορίες επιβατών, αυθεντικά αντικείμενα που ανασύρθηκαν μέχρι χειρόγραφες επιστολές επιβατών, που φωτίζουν την ανθρώπινη πλευρά της ιστορίας.

Ένα από τα πιο ξεχωριστά στοιχεία της έκθεσης είναι η πρωτοποριακή εμπειρία περιήγησης μέσω VR, η οποία μεταφέρει τους επισκέπτες σε μια μοναδική εξερεύνηση του σημείου όπου βρίσκεται σήμερα το ναυάγιο του Τιτανικού, πάνω από τέσσερα χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού.



Οι επισκέπτες έχουν τη σπάνια ευκαιρία να εξερευνήσουν τα απομεινάρια του Τιτανικού όπως υπάρχουν σήμερα, σιωπηλά στον βυθό του ωκεανού. Αυτή η μοναδική εμπειρία μετατρέπει τους επισκέπτες από απλούς παρατηρητές σε ενεργούς συμμετέχοντες σε ένα από τα πιο συναρπαστικά θαλάσσια ταξίδια της ιστορίας.

Το Titanic: An Immersive Voyage έχει παρουσιαστεί ήδη σε πόλεις του εξωτερικού, προσελκύοντας περισσότερους από 40.000.000 επισκέπτες διεθνώς, και φέρει την υπογραφή της Exhibition Hub, παραγωγού και διανομέα μεγάλων immersive εκθέσεων διεθνώς, σε συμπαραγωγή με την Placebo Events, την ελληνική εταιρεία που τα τελευταία χρόνια φέρνει στην Αθήνα μεγάλες διεθνείς παραγωγές.

Από τις 12 Οκτωβρίου, η Αθήνα επιβιβάζεται στον Τιτανικό. Στο Digital Theater Γουδί, η ιστορία του θρυλικού υπερωκεάνιου γίνεται μια immersive εμπειρία που οδηγεί τον επισκέπτη από την προσδοκία του μεγάλου ταξιδιού έως την παγωμένη σιωπή του ναυαγίου, φέρνοντας στο προσκήνιο εκείνους που έζησαν την πιο διάσημη θαλάσσια ιστορία του 20ού αιώνα.

INFO

Από 12 Οκτωβρίου 2026



Μέρες & Ώρες

Δευτέρα έως Πέμπτη

13:00 & 13.30 (δυο slots εισόδου)

* οργανωμένες επισκέψεις σχολείων 09:00-13:00



Παρασκευή

13.30 - 19.00 (είσοδος ανά 30')

* Τελευταίο γκρουπ επισκεπτών στις 19:00



Σάββατο

10.00 - 20.00

* Τελευταίο γκρουπ επισκεπτών στις 20:00



Κυριακή

10.00 - 19.00

* Τελευταίο γκρουπ επισκεπτών στις 19:00



Σημείωση:

Η έκθεση δεν ενδείκνυται για άτομα που έχουν φωτοευαισθησία και πάσχουν από επιληπτικές κρίσεις.



Τιμές Εισιτηρίων

20€ Γενική είσοδος

57€ Πακέτο 3 ατόμων (3 x 19€)

72€ Πακέτο 4 ατόμων (4 x 18€)

Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 3 ετών



Προπώληση Εισιτηρίων:

https://www.ticketservices.gr/event/titanic/