Το Art Monia και η ondéa φιλοξενούν σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Ομίλων και Κέντρων για την UNESCO, υπό την αιγίδα του Ομίλου Αργολίδας για την UNESCO, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το «Akronafplia Theater Experience - Vasilis Live with Orchestra», την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, στο Θέατρο του Κάστρου της Ακροναυπλίας «Ευαγγελία Δεϊλάκη», στο Ναύπλιο.

Η παράσταση

Το Vasilis Live with Orchestra by ondéa κινείται στα όρια της ζωντανής ορχηστρικής μουσικής και των σύγχρονων ηλεκτρονικών ήχων, ένα υβριδικό μουσικό τοπίο όπου διαφορετικές εποχές, ήχοι και αισθητικές συναντιούνται και μεταμορφώνονται πάνω στη σκηνή.

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται ο Vasilis νέος συνθέτης, παραγωγός και live performer,, ένας από τους πιο ιδιαίτερους δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής. Μέσα από live performance σε πιάνο, synthesizers και ηλεκτρονικά στοιχεία, καθοδηγεί μια ζωντανή ορχήστρα και διαμορφώνει ένα συνεχώς εξελισσόμενο ηχητικό περιβάλλον. Τα έγχορδα, οι ηλεκτρονικοί ήχοι και οι φωνές δημιουργούν ένα πολυδιάστατο αποτέλεσμα που κινείται ανάμεσα στη μνήμη, τον παλμό και τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Πρωτότυπες συνθέσεις και ενορχηστρώσεις, ζωντανός αυτοσχεδιασμός και ατμοσφαιρικά ηχοτοπία: ο οργανικός ήχος της ορχήστρας συναντά την ενέργεια, τον παλμό και την επαναληπτικότητα της ηλεκτρονικής μουσικής, ενώ φωτισμοί που συνομιλούν με τη μουσική αναδεικνύουν την αρχιτεκτονική του Θεάτρου της Ακροναυπλίας. Ο ήχος, το φως και ο χώρος γίνονται ένα ενιαίο σκηνικό σώμα.

Ο χώρος

Η Ακροναυπλία δεν ήταν απλώς η ακρόπολη του Ναυπλίου, ήταν το ίδιο το Ναύπλιο, από τη Μυκηναϊκή εποχή μέχρι τον 15ο αιώνα. Βυζαντινοί, Φράγκοι, Ενετοί και Οθωμανοί έχτισαν ο ένας πάνω στα τείχη του άλλου από εδώ ο Κολοκοτρώνης παρέλαβε την πόλη το 1822 και εδώ, για λίγα χρόνια, χτυπούσε η καρδιά της πρώτης πρωτεύουσας της Ελλάδας.

Λίγα λόγια για τους Art Monia

Το Art Monia γεννήθηκε από μια παρέα νέων του Ναυπλίου με πάθος για τη house και την ηλεκτρονική μουσική και επιρροές από τις μεγάλες ευρωπαϊκές σκηνές. Μετά από δύο Art Monia Festival στο Fougaro ArtCenter, την ομάδα ενώνει ένα σταθερό όραμα: να φέρνει στην πόλη της κάτι φρέσκο, με σεβασμό στην ιστορία της και βλέμμα στο μέλλον. Το «Akronafplia Theater Experience» είναι το επόμενο βήμα, η πρώτη φορά που η νεανική αυτή ενέργεια συναντά ένα μνημείο.

Instagram: @artmoniaofc

Λίγα λόγια για την ondéa

Η οndéa είναι μια δημιουργική πλατφόρμα μουσικής και πολιτισμού με βάση την Κύπρο και διεθνή προσανατολισμό. Με τη house και την ηλεκτρονική μουσική στον πυρήνα της, δημιουργεί ξεχωριστές παραγωγές που συνδυάζουν τον σύγχρονο ήχο με διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής και πολιτιστικής έκφρασης. Μέσα από προσεκτικά επιλεγμένους καλλιτέχνες και ιδιαίτερες τοποθεσίες, κάθε project της οndéa σχεδιάζεται ως μια ολοκληρωμένη μουσική εμπειρία. Με έμφαση στην αισθητική, την ποιότητα και τη μουσική αφήγηση, στόχος της είναι να φέρνει κοντά καλλιτέχνες, κοινό και τόπους με ξεχωριστή ταυτότητα, δημιουργώντας εμπειρίες με συναίσθημα και διάρκεια.

Instagram: @ondeamusic

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Akronafplia Theater Experience - Vasilis Live with Orchestra Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026 Θέατρο Κάστρου Ακροναυπλίας «Ευαγγελία Δεϊλάκη», Ναύπλιο Οι πόρτες ανοίγουν : 18:00 Ελεύθερη είσοδος (Περιορισμένης προσέλευσης )



Σε συνεργασία με: Εθνικό Συμβούλιο Ομίλων και Κέντρων για την UNESCO

Υπό την αιγίδα: Όμιλος Αργολίδας για την UNESCO

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Χορηγός επικοινωνίας: ERT