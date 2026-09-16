“What If Science Festival”: Η επιστήμη βγαίνει από τα βιβλία και τα εργαστήρια και γίνεται εμπειρία στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Τι θα γινόταν αν μπορούσες να ταξιδέψεις στο Διάστημα, να συμμετάσχεις σε ένα επιστημονικό πείραμα, να γνωρίσεις τεχνολογίες που αλλάζουν τον κόσμο και να ανακαλύψεις πόση επιστήμη κρύβεται τελικά γύρω μας;

Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου γιορτάζει τα 70 χρόνια προσφοράς του με έναν εντελώς νέο τρόπο και παρουσιάζει για πρώτη φορά το What If Science Festival. Για δύο ημέρες, οι χώροι του Ιδρύματος μετατρέπονται σε ένα μεγάλο πεδίο εξερεύνησης για μικρούς και μεγάλους. Πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογικές επιδείξεις, παιχνίδια γνώσεων, ομιλίες, συναντήσεις με επιστήμονες και ερευνητές και ειδικές προβολές στο Ψηφιακό Πλανητάριο συνθέτουν ένα πρόγραμμα που μας προσκαλεί όχι απλώς να παρακολουθήσουμε την επιστήμη, αλλά να τη ζήσουμε.

Με κεντρικό μήνυμα «Δεν ήταν πάντα έτσι», το What If κοιτάζει όλα όσα άλλαξαν μέσα σε 70 χρόνια και μας καλεί να αναρωτηθούμε, τι μπορεί να αλλάξει στα επόμενα;

Ακολουθεί το αναλυτικό του πρόγραμμα με ένα διήμερο γεμάτο επιστήμη, ανακάλυψη και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Από τη Γη στο Διάστημα, από το DNA στις μαύρες τρύπες

Η πρώτη ημέρα είναι αφιερωμένη στις μεγάλες επιστημονικές ιδέες, την εξερεύνηση, τον πειραματισμό και την κριτική σκέψη.

17:00 – 20:15 Διαδραστικά Workshops: DNA - Μαύρες Τρύπες - Ρομποτική - Οπτικές Ίνες

Στο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας, επισκέπτες ηλικίας 10 ετών και άνω συμμετέχουν σε κυκλικά workshops και διαδραστικές δραστηριότητες.

Θα μπορούν να απομονώσουν DNA από φρούτα, να μπουν στη θέση ενός ερευνητή εγκληματολογικού εργαστηρίου και να ανακαλύψουν την επιστήμη που κρύβεται σε καθημερινά υλικά.

Στους διαδραστικούς σταθμούς για τις Μαύρες Τρύπες, έννοιες όπως η βαρύτητα, η καμπύλωση του χωροχρόνου, ο βαρυτικός φακός και η βαρυτική κατάρρευση γίνονται αντικείμενο πειραματισμού.

Η Ρομποτική μπαίνει επίσης στο παιχνίδι, με το βιομηχανικό ρομπότ Sawyer και το εκπαιδευτικό Marty, ενώ μέσα από τις οπτικές ίνες οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν πώς ταξιδεύει το φως, στέλνουν κρυμμένα μηνύματα με κώδικα Μορς και δημιουργούν το δικό τους μικρό φωτιστικό.

17:30 – 20:15 | Τρία ταξίδια στο Διάστημα

Το Ψηφιακό Πλανητάριο αφηγείται τη μεγάλη περιπέτεια της διαστημικής εξερεύνησης μέσα από τρεις παραστάσεις.

Στις 17:30, το Από τη Γη στη Σελήνη μας μεταφέρει στη διαστημική κούρσα και στα πρώτα βήματα του ανθρώπου προς τη Σελήνη.

Στις 18:30, η Μεγάλη Περιπέτεια ακολουθεί τις αποστολές μετά το Apollo, τα Διαστημικά Λεωφορεία, τους Διαστημικούς Σταθμούς, τους δορυφόρους και τις μεγάλες ανακαλύψεις των διαστημικών τηλεσκοπίων.

Στις 19:30, το Μέλλον στο Διάστημα κοιτάζει μπροστά, θα δημιουργήσουμε βάσεις στη Σελήνη και στον Άρη; Πότε θα φτάσει η πρώτη επανδρωμένη αποστολή στον κόκκινο πλανήτη; Θα μπορέσει κάποτε ο άνθρωπος να ταξιδέψει πέρα από το Ηλιακό μας Σύστημα;

20:30 – 21:30 | Συζήτηση: Πιστεύουμε ό,τι βλέπουμε; Από τη Γη στο Φεγγάρι.

Πώς ξεχωρίζουμε την επιστημονική γνώση από την παραπληροφόρηση; Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα όπως Πήγαμε πραγματικά στο Φεγγάρι; ή Είναι η Γη στρογγυλή;. Μια συζήτηση που φέρνει στο επίκεντρο την παρατήρηση, το πείραμα και κυρίως την κριτική σκέψη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η επιστήμη βγαίνει έξω και γίνεται παιχνίδι

Το Σάββατο, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του Ιδρύματος μετατρέπονται σε ένα μεγάλο διαδραστικό πεδίο επιστήμης και τεχνολογίας για όλη την οικογένεια.

10:30 | 11:45 | 18:00 – Ζωντανή περιήγηση στο Σύμπαν

Με ξεναγό τον Διευθυντή του Πλανηταρίου Μάνο Κιτσώνα, το κοινό ξεκινά από τον έναστρο ουρανό της Γης και ταξιδεύει στο Ηλιακό Σύστημα, στα κοντινά άστρα, στον Γαλαξία μας και ακόμη πιο μακριά, μέχρι τις απαρχές του Σύμπαντος.

11:00 – 12:30 | Ένα Κυνήγι Θησαυρού μέσα στο Ίδρυμα

Γονείς και παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω αναλαμβάνουν αποστολές στη Βιβλιοθήκη, το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας, το UTech Lab και τα Αυτόνομα Συστήματα.

Σε κάθε στάση συγκεντρώνουν στοιχεία και κομμάτια ενός puzzle, με στόχο να φτάσουν στη μυστική φράση που συνδέεται με την ιστορία του Ιδρύματος Ευγενίδου.

13:00 – 14:00 | Μπορεί ένα αυτοκίνητο να οδηγεί μόνο του;

Στο Tech Show «Αυτόνομη οδήγηση – Εξερευνώντας τον κόσμο των έξυπνων οχημάτων», η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη παίρνουν τη σκυτάλη.

Μέσα από ζωντανά πειράματα και επιδείξεις ρομποτικών οχημάτων, οι επισκέπτες ανακαλύπτουν πώς ένα αυτόνομο όχημα «βλέπει» τον κόσμο γύρω του, πώς αντιλαμβάνεται τα εμπόδια και πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει το μέλλον των μετακινήσεων.

17:00 – 18:00 | The Eugenides Quiz Show

Η γνώση γίνεται παιχνίδι στη Βιβλιοθήκη. Μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν σε ένα ζωντανό quiz, εμπνευσμένο από τη φιλοσοφία του «Εκατομμυριούχου», με ερωτήσεις, γέλιο και εκπλήξεις γύρω από την ιστορία και τις δράσεις του Ιδρύματος.

17:00 – 21:00 | Η επιστήμη θα περάσει στον εξωτερικό χώρο του Ιδρύματος

Τέσσερα διαφορετικά περίπτερα στην οδό Πεντέλης, προσκαλούν το κοινό να δοκιμάσει, να πειραματιστεί και να ανακαλύψει.

Ήχος & Μουσική: πιατίνια, τύμπανα, ελατήρια και παράδοξα μουσικά όργανα αποκαλύπτουν πώς δημιουργείται και ταξιδεύει ο ήχος.

πιατίνια, τύμπανα, ελατήρια και παράδοξα μουσικά όργανα αποκαλύπτουν πώς δημιουργείται και ταξιδεύει ο ήχος. Ηφαίστεια & Σεισμοί : οι επισκέπτες δημιουργούν τη δική τους ηφαιστειακή έκρηξη και, με τη βοήθεια πειραμάτων, VR και LEGO, ανακαλύπτουν τις βασικές αρχές της σεισμολογίας και της αντισεισμικής προστασίας.

: οι επισκέπτες δημιουργούν τη δική τους ηφαιστειακή έκρηξη και, με τη βοήθεια πειραμάτων, VR και LEGO, ανακαλύπτουν τις βασικές αρχές της σεισμολογίας και της αντισεισμικής προστασίας. 3D Printing το UTech Lab : παρουσιάζει πώς μια ψηφιακή ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικό αντικείμενο, με τους επισκέπτες να βλέπουν από κοντά τη λειτουργία ενός 3D printer.

: παρουσιάζει πώς μια ψηφιακή ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικό αντικείμενο, με τους επισκέπτες να βλέπουν από κοντά τη λειτουργία ενός 3D printer. Hydrobot: η επιστήμη περνά κάτω από το νερό. Επισκέπτες 12 ετών και άνω γνωρίζουν τα υποβρύχια ρομπότ και τα χειρίζονται σε ειδικά διαμορφωμένη πισίνα, αναλαμβάνοντας τις δικές τους αποστολές.

η επιστήμη περνά κάτω από το νερό. Επισκέπτες 12 ετών και άνω γνωρίζουν τα υποβρύχια ρομπότ και τα χειρίζονται σε ειδικά διαμορφωμένη πισίνα, αναλαμβάνοντας τις δικές τους αποστολές. Ρομποτικές Μάχες: Τα ρομπότ μπαίνουν στην αρένα. Οι συμμετέχοντες επιλέγουν τον δικό τους ρομποτικό «μαχητή», τον προετοιμάζουν και δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε μια διαφορετική αναμέτρηση.

19:00 – 20:00 | Η Επιστήμη των Εκρήξεων

Η Φυσική και η Χημεία γίνονται πρωταγωνιστές σε ένα science show γεμάτο ενέργεια, ήχους, χρώματα και έντονες λάμψεις.

Μέσα από εντυπωσιακά πειράματα, το κοινό ανακαλύπτει τι είναι πραγματικά μια έκρηξη και ποια επιστήμη βρίσκεται πίσω από φαινόμενα που συχνά μοιάζουν μαγικά.

21:00 – 22:30 | Party με πειράματα

Και το φεστιβάλ κλείνει… με μουσική.

Στο DJ Set Closing Event, ο ρυθμός συναντά την επιστήμη και τα επιστημονικά πειράματα γίνονται μέρος της βραδιάς, ολοκληρώνοντας δύο ημέρες εξερεύνησης με έναν διαφορετικό τρόπο.

Δύο ημέρες. Δεκάδες διαφορετικές εμπειρίες. Ένα μεγάλο What If.

18 & 19 Σεπτεμβρίου 2026 | Ίδρυμα Ευγενίδου

Είσοδος ελεύθερη – Απαραίτητη ηλεκτρονική κράτηση θέσης, όπου απαιτείται.

Η διάθεση των δωρεάν εισιτηρίων για τις δράσεις ξεκινά την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 10:00, μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος Ευγενίδου . Παιδιά έως 14 ετών πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα με ξεχωριστό δωρεάν εισιτήριο.