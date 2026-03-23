Women’s Forum «ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ»: Δεν ήταν απλώς ένα forum. Ήταν εμπειρία.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2026 - Με ισχυρή συμμετοχή, γεμάτη αίθουσα και έντονο παλμό τόσο στη φυσική παρουσία όσο και στην online παρακολούθηση, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Women’s Forum «Είμαι Εδώ για Εσένα» 2026, που διοργάνωσε το JennyGr. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το forum επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ουσιαστική ανάγκη για έναν ανοιχτό, ειλικρινή και βαθιά ανθρώπινο διάλογο γύρω από τη γυναικεία εμπειρία, την αυτογνωσία, την ενδυνάμωση και την αλληλεγγύη.

Την έναρξη της διοργάνωσης και την παρουσίαση των ομιλητών έκανε η διευθύντρια του JennyGr, Μυρτώ Μήτσιου, δίνοντας τον τόνο μιας ημέρας που δεν περιορίστηκε σε γενικές διαπιστώσεις, αλλά επέλεξε να σταθεί στην ουσία. Η Τζένη Μπαλατσινού, Executive Consultant του JennyGr, άνοιξε το forum με μια προσωπική και ουσιαστική ομιλία για τις «ταμπέλες» που συχνά συνοδεύουν τη δημόσια και ιδιωτική εικόνα μιας γυναίκας, φωτίζοντας τη διαδρομή από την ανάγκη της εξωτερικής αποδοχής προς την επιστροφή στην εσωτερική ουσία.

Στη συνέχεια, ο ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής Μάνος Χατζημαλωνάς, με την ομιλία «Για όλα φταίνε οι γυναίκες - και ευτυχώς», προσέγγισε με επιστημονική τεκμηρίωση τον ρόλο της γυναίκας ως διαχρονικού πυλώνα ανθεκτικότητας και κοινωνικής συνέχειας, μετακινώντας τη συζήτηση από τα στερεότυπα σε μια βαθύτερη ανάγνωση της κοινωνικής πραγματικότητας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε και η θεματική ενότητα γύρω από την υγεία, τη σωματική εμπειρία και τη διαχείριση των αλλαγών. Η παθολόγος-διαβητολόγος Γιούλη Αργυρακοπούλου έδωσε μια νέα οπτική στο ζήτημα της παχυσαρκίας, εξηγώντας πως το άτομο που ζει με παχυσαρκία δεν ευθύνεται για τη νόσο του καθώς πρόκειται για μια χρόνια, πολυπαραγοντική πάθηση, με σύνθετη βιολογία και ισχυρή γενετική συνιστώσα, που απαιτεί ιατρική καθοδήγηση για την αντιμετώπισή της.

Στο βιωματικό μέρος, η παγκόσμια πρωταθλήτρια ελεύθερης κατάδυσης Fayrouz El Mehdawi μίλησε για τη δική της προσωπική διαδρομή και για τον τρόπο με τον οποίο η επαφή με τη θάλασσα λειτούργησε ως δρόμος επιστροφής στον εαυτό της, ενώ η Πέτρα Καλαμπόκα μοιράστηκε μια βαθιά ανθρώπινη κατάθεση για το σώμα που αλλάζει, τη νέα ταυτότητα που διαμορφώνεται και το θάρρος που απαιτείται για να συνεχίσεις τη ζωή σου χωρίς να απαρνηθείς την αλήθεια σου.

Μετά το πρώτο διάλειμμα, ο κλινικός ψυχολόγος Γιάννης Αθανασόπουλος εστίασε στη σημασία της αποδοχής των «ρωγμών» και των τραυμάτων μας ως οργανικό μέρος της εξέλιξής μας, δίνοντας χώρο σε μια πιο ουσιαστική κατανόηση της ψυχικής ανθεκτικότητας.

Ακολούθησε η Χρύσα Κουμουνδούρου από τη Μονάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία παρουσίασε τις δράσεις για την Ισότητα των Φύλων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του «EQUALL», αναδεικνύοντας τον μετρήσιμο αντίκτυπο που έχουν οι στοχευμένες πρωτοβουλίες της για την κοινωνική συνοχή.

Από τις πιο ζωντανές στιγμές της ημέρας ήταν η συζήτηση της Λίλας Μπακλέση και της Νατάσας Εξηνταβελώνη με την ψυχοθεραπεύτρια Έττυ Βαρούχ, σε ένα fireside chat με επίκεντρο τη γυναικεία φιλία. Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν με ειλικρίνεια για τη φιλία ως συνειδητή πράξη υποστήριξης, εμπιστοσύνης και κοινής εξέλιξης, σε μια εποχή που συχνά καλλιεργεί τον ανταγωνισμό αντί της συμμαχίας.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Χριστίνας Ψαρρά, Γενικής Διευθύντριας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα Ελλάδας, η οποία μετέφερε στο κοινό εικόνες και εμπειρίες από το πεδίο της ανθρωπιστικής δράσης σε διαφορετικές γωνιές του κόσμου, υπογραμμίζοντας ότι η ενσυναίσθηση, η καθαρή κρίση και η ευθύνη απέναντι στην ανθρώπινη ζωή δεν είναι αφηρημένες έννοιες, αλλά καθημερινά εργαλεία πράξης.

Στο πάνελ «Ageing Gracefully: Η ομορφιά του να ζεις περισσότερο και καλύτερα», οι Ιουλία Αρμάγου, Χημικός, Συνιδρύτρια και Πρόεδρος της Juliette Armand, Γεωργία Γκιούλα, Ιατρός Βιοπαθολόγος, και Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου, Global Senior Artist της MAC Cosmetics, συζήτησαν με την Άρτεμις Καράγιαννη, Head of Fashion & Beauty του JennyGr, για τη μακροζωία ως ολιστική εμπειρία που συνδέει τη βιολογία, τη φροντίδα, την ψυχολογία και τη σύγχρονη αντίληψη της γυναικείας παρουσίας σε κάθε ηλικία.

Το forum ολοκληρώθηκε με τη Μαρίνα Σάττι, σε μια συζήτηση με την Τζένη Μπαλατσινού για την προσωπική της διαδρομή στη μουσική και στη ζωή. Με αφετηρία την καλλιτεχνική της πορεία, μίλησε για την πρόκληση του να παραμένεις αυθεντικός, να δημιουργείς χωρίς φόβο και να μη χωράς τον εαυτό σου σε προκατασκευασμένα καλούπια.

Καθοριστική για την υλοποίηση του Women’s Forum «Είμαι Εδώ για Εσένα» 2026 υπήρξε η συμβολή των υποστηρικτών της διοργάνωσης. Το forum πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Premium Partner ΔΕΗ, καθώς και των partners Πειραιώς, MAC Cosmetics, Juliette Armand, METLEN Energy & Metals, Lilly- Pharmaserve-, Humanity Greece και Liquid Media, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας διοργάνωσης με περιεχόμενο, κοινωνική ευαισθησία και πραγματική προστιθέμενη αξία.

Πέρα από τις ομιλίες, το Women’s Forum 2026 είχε και έναν σαφή κοινωνικό στόχο. Μέρος των εσόδων της διοργάνωσης θα διατεθεί για τη δημιουργία της «First Steps», της πρώτης Βρεφικής Κοινωνικής Ιματιοθήκης στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Humanity Greece. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου προσφοράς για οικογένειες που έχουν ανάγκη, δίνοντας νέα ζωή σε βρεφικά είδη και ενισχύοντας έμπρακτα την κοινωνική αλληλεγγύη.

Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη χρονιά, το Women’s Forum «ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ» ανανέωσε το ραντεβού του με το κοινό, παραμένοντας ένας ζωντανός χώρος ουσιαστικής επικοινωνίας, ενδυνάμωσης και έμπρακτης στήριξης της σύγχρονης γυναίκας.

Η IKEA έστησε με έναν μοναδικό τρόπο την σκηνή που παρέπεμπε στη ζεστασιά ενός σπιτικού που εκφράζει και η κεντρική ιδέα του «ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ»

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν γέμισαν με ιδέες, γνώσεις και συναισθηματική φόρτιση και έλαβαν ένα goodie bag με ένα θερμός από την ΔΕΗ, make up products από την MAC, προϊόν skincare από την Juliette Armand καθώς και βιβλία από την Ελληνοεκδοτική.