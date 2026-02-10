Μενού

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ TOUR - Ο Pan Pan παρουσιάζει το νέο του album «Υπεραστική Μουσική» σε όλη την Ελλάδα

Από το βορρά μέχρι το νότο, ο Pan Pan παρουσιάζει τη νέα του δισκογραφική δουλειά «Υπεραστική Μουσική» μέσα από το απόλυτο υπεραστικό tour.

Reader symbol
Newsroom
Pan Pan
  • Α-
  • Α+

Synthesizers και drum machines, raps και μελωδικές, μπάσα και breaks σε ένα ανανεωμένο live set με πολλή νέα μουσική αλλά και όλα τα classics που μας έφεραν ως εδώ.

Από τα «Ανισόπεδη Ντίσκο», «Τα Παιδιά Θέλουν Χορό» και «Χτύπα Με Σα Ρεύμα στην Πίστα» μέχρι τα «Ροζ Φώτα», «Είναι η Αγάπη» και «Μέσα Μου Χορεύω Ακόμη», ο Pan Pan μαζί με την παρέα του μετατρέπουν τη σκηνή σε μια live γιορτή. Ένα συλλογικό βίωμα γεμάτο ένταση, συναίσθημα και ατελείωτο χορό — λίγο πριν το ξημέρωμα.

O Pan Pan μπαίνει με φίλες και φίλους στο διαστημόπλοιο και προσεδαφίζονται κάπου κοντά σας για 14 live με μια κοινή γραμμή: "Καλώς ήρθατε στο νιώσιμο".

Pan Pan

Προπώληση Εισιτηρίων & Πληροφορίες  για όλες τις πόλεις: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/pan-pan-yperastiko-tour-2026/

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

επιστροφή Reader Bold
Φόρτωση BOLM...

EVENTS