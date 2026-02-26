«Φαινόμενο Breaking Bad»: Έρευνα δείχνει σύνδεση με την παρανομία μετά από διάγνωση με καρκίνο

To "Breaking Bad" είναι η αποθέωση της καλής αμερικάνικης τηλεόρασης, μια σύγχρονη τραγωδία για έναν μεσήλικα άντρα που μαθαίνει ότι έχει καρκίνο και ξαφνικά δεν έχει τίποτα να χάσει, ξαφνικά δημιουργεί ξανά τον εαυτό του ως ναρκό-παραγωγό και ναρκό-έμπορο, με το όνομα «Χαϊζενμπέργκ».

Είναι η ενσάρκωση του κινδύνου, της απειλής, ένας άντρας ικανός να πουλήσει ακόμα και τη ψυχή του στο διάβολο για να συνεχίσει να κερδίζει εκατομμύρια δολάρια, για να γίνει ο θρύλος της κρυσταλικής μεθαμφεταμίνης. Ο Γουόλτερ Γουάιτ πέθανε, ζήτω ο Χάϊζενμπεργκ. Η σείρα "Breaking Bad" ολοκληρώθηκε με τρόπο επικό και «γέννησε» μια νέα σειρά, το "Better Call Saul", που διηγούνταν τις περιπέτειες που διαμόρφωσαν το DNA του δικηγόρου - κάφκικου φτωχοδιάβολου Σολ Γκούντμαν.

Σήμερα μαθαίνουμε, μέσα από σχετική επιστημονική έρευνα, πως είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν κι άλλοι «Χαϊζενμπέργκ» εκεί έξω. Συγκεκεριμένα, η μελέτη των Andersen, Steffen, Elin Colmsjö, Gianpaolo Parise και Kim Peijnenburg (2026) με τίτλο «Breaking Bad: How Health Shocks Prompt Crime» (Πώς μια σοκαριστική διάγνωση υείας μπορεί να γίνει αιτία για εγκληματικές συμπεριφορές» σε δείγμα τουλάχιστον 300.000 ατόμων (από το 1980 ως το 2018) που είχαν νοσήσει από καρκίνο, αποδεικνύει μια τρομακτικά αλήθεια.

Η σύνοψη της μελέτης

Αξιοποιώντας φαινομενικά εξωγενείς μεταβολές στον χρόνο διάγνωσης καρκίνου, διαπιστώνουμε ότι τα σοβαρά προβλήματα υγείας προκαλούν μεγάλη και διαρκή αύξηση στην πιθανότητα διάπραξης εγκλήματος. Η επίδραση αυτή εκδηλώνεται με σημαντική αύξηση τόσο των πρώτων εγκληματικών πράξεων όσο και των υποτροπών.

Εντοπίζουμε ενδείξεις για δύο μηχανισμούς. Πρώτον, ένα οικονομικό κίνητρο ωθεί τα άτομα να αντισταθμίσουν την απώλεια νόμιμων εισοδημάτων με παράνομα κέρδη. Δεύτερον, οι ασθενείς με καρκίνο αντιμετωπίζουν χαμηλότερο αναμενόμενο κόστος τιμωρίας, λόγω μειωμένης πιθανότητας επιβίωσης.

Τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας που μετριάζουν τις οικονομικές συνέπειες των σοβαρών προβλημάτων υγείας αποδεικνύονται αποτελεσματικά στον περιορισμό αυτής της αρνητικής εξωτερικότητας για την κοινωνία.

Με λίγα λόγια

Οι πάσχοντες από καρκίνο νιώθουν ότι χρειάζονται χρήματα και τα χρειάζονται άμεσα. Επίσης, δεν τους απασχολεί καθολου η απειλή της φυλάκισης, καθώς γνωρίζουν πια, πως η ζωή τους είναι πεπερασμενη, ο χρόνος τους στη γή δείχνει μετρημένος. Γι' αυτό και παρανομούν. Ευτυχώς, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι περισσότεροι παραβάτες δείχνουν προτίμηση σε αδικήματα που δεν φτάνουν ούτε στο μισό την εγκληματική παράνοια της περσόνας του Γουόλτερ Γουάιτ.