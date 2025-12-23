Φλοίσβος: Το πάρκο Αϊ Βασίλη «κλέβει» την παράσταση! (Vid)

Μέσα σε 80 στρέμματα και δίπλα στη θάλασσα, το πάρκο του Αϊ Βασίλη είναι ο ιδανικός χώρος για όσους επιλέξουν να περάσουν γιορτές στην Αττική!
Στο Πάρκο του Άη Βασίλη που βρίσκεται στο Πάρκο Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο, μέσα σε 80 στρέμματα πρασίνου – πάνω στη θάλασσα, η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν και το παιχνίδι… ατελείωτο:
Από το λαμπερό Καρουζέλ και το Πολικό Express, μέχρι τα Συγκρουόμενα, τα Rollers, τα Φουσκωτά, το Παγοδρόμιο, το Τραμπολίνο, Bungee jumping και πολλές ακόμη εκπλήξεις από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Μπες στο parkoaivasili.gr και δες όλο το πρόγραμμα για να ζήσεις τις πιο μαγικές γιορτές!
