Το εντυπωσιακό «φόρεμα της εκδίκησης» της πριγκίπισσας Νταϊάνα, το οποίο παραβίασε το βασιλικό πρωτόκολλο και δημιούργησε μια συγκλονιστική στιγμή στην ποπ κουλτούρα, βγαίνει προς πώληση για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 30 χρόνια.

Η εντυπωσιακή βραδινή τουαλέτα, δημιουργία της σχεδιάστριας Χριστίνας Σταμπολιάν, ελληνικής καταγωγής, θα εκτεθεί στο Λονδίνο αυτόν τον μήνα, προτού ταξιδέψει στο Χονγκ Κονγκ, τη Γενεύη και, τέλος, τη Νέα Υόρκη, όπου αναμένεται να πωληθεί έως και 300.000 δολάρια όταν βγει στο σφυρί στις 9 Δεκεμβρίου.

Η αείμνηστη πριγκίπισσα της Ουαλίας φόρεσε τη μαύρη, εφαρμοστή τουαλέτα στις 29 Ιουνίου 1994, την ίδια ημέρα που ο τότε σύζυγός της, και νυν βασιλιάς Κάρολος Γ', παραδέχτηκε σε ντοκιμαντέρ του δικτύου ITN ότι την είχε απατήσει. Η αποκάλυψη είχε διαρρεύσει στον βρετανικό Τύπο λίγες ημέρες νωρίτερα, ενώ το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε σε 13 εκατομμύρια τηλεθεατές σε εθνικό επίπεδο.

Black, short, and off the shoulder, Princess Diana's eveningwear caused jaws to drop back in 1994 when she arrived at London’s Serpentine Gallery.



Register to bid >> https://t.co/xKBgLKMxHl



As she stepped out of her car and into a sea of camera flashes, the Princess of Wales… pic.twitter.com/uhBsDJW80G — Sotheby's (@Sothebys) September 10, 2026

Ωστόσο, η Νταϊάνα επέλεξε να εμφανιστεί σε ένα πάρτι στην γκαλερί Serpentine του Λονδίνου φορώντας μια τουαλέτα τόσο σαγηνευτική, που απέκτησε το δικό της προσωνύμιο, μένοντας στην ιστορία ως «το φόρεμα της εκδίκησης».

Συνδυάζοντας τη μεταξωτή δημιουργία, που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους, με μαύρες γόβες, μαύρο τσαντάκι-φάκελο, έντονο κόκκινο μανικιούρ και ένα κολιέ τύπου choker (φτιαγμένο από μια παλαιά καρφίτσα με διαμάντια και ζαφείρια, δώρο γάμου από τη βασίλισσα Ελισάβετ, τη Βασιλομήτορα, σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s), η Νταϊάνα επαναπροσδιόρισε την εικόνα της στη συνείδηση ​​του κοινού.