Η αλεπού θα ξανάρθει: Μία παράσταση της ομάδας κόσμοι από γάλα

Μετά από τα συνεχόμενα sold out το φθινόπωρο του 2025, η καθηλωτική site-specific εμπειρία «η αλεπού θα ξανάρθει» της ομάδας Κόσμοι από Γάλα επιστρέφει για τρία μόνο Σαββατοκύριακα, μέσα στον υποβλητικό χώρο του ΨΝΑ Δαφνί. Οι θεατές δεν παρακολουθούν απλώς — περιπλανώνται, ανακαλύπτουν και βυθίζονται σε μια ζωντανή αφήγηση που ξεδιπλώνεται γύρω τους.

Βασισμένη στη ζωή και το έργο του Δημήτρη Βρεττάκου, η παράσταση φωτίζει την εύθραυστη γραμμή ανάμεσα στη δημιουργία και την κατάρρευση, μετατρέποντας το Μποδοσάκειο Κτίριο σε έναν ζωντανό ποιητικό κόσμο. Κείμενα, εικόνες και ήχοι συνθέτουν μια εμπειρία έντονα συγκινητική και απρόβλεπτη — μια διαδρομή που δεν επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο για κανέναν.

Ο Δημήτρης Βρεττάκος χημικός μηχανικός, ποιητής, ζωγράφος, αγαπημένος ανιψιός του Νικηφόρου Βρεττάκου και σίγουρα ένας ιδιαίτερα ευφυής και χαρισματικός άνθρωπος ο Δ. Βρεττάκος στις 10/10/1984 μετά από δύο απόπειρες αυτοκτονίας νοσηλεύεται για τρίτη φορά σε ψυχιατρική κλινική Το ιατρικό πόρισμα αναφέρει «καταθλιπτική συνδρομή μετά παρανοϊκών στοιχείων». Ξεκινά μια μακρά περίοδος νοσηλείας γεμάτη τόσο από έντονη καλλιτεχνική δημιουργία όσο και από υποτροπές. Αυτοκτονεί στις 6/2/1998 πέφτοντας στο φωταγωγό του διαμερίσματος στο οποίο διέμενε.

Τα κείμενα της παράστασης προέρχονται από το βιβλίο της Μαρίας Φαφαλιού «ο Αυτόχειρας ποιητής Δημήτρης Β», εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

Συντελεστές:

σκηνοθεσία-σύλληψη: Κατερίνα Κλειτσιώτη

ηχητική εγκατάσταση: Γιάννης Παπαδάκης

βοηθός σκηνοθέτη: Βασίλης Χατζηδημητράκης

κείμενα: Δημήτρης Βρεττάκος

παίζουν: Κατερίνα Κλειτσιώτη, Γιάννης Παπαδάκης, Βασίλης Χατζηδημητράκης

συμμετέχουν: Βασιλική Πουλάκη, Γιώργος Παπαμιχαλάκης, Σεμέλη Μπάλλα

φωτογραφία, βίντεο: Βασιλική Πουλάκη

φωτισμοί: Γιώργος Ευθυμίου

εικαστικές εγκαταστάσεις: Κωνσταντίνος Κανταρτζής

επικοινωνία: Κατερίνα Αποστολοπούλου

οργάνωση-εκτέλεση παραγωγής: κόσμοι από γάλα

*Η παράσταση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού

Πληροφορίες:

Τοποθεσία: Μποδοσάκειο Κτίριο του ΨΝΑ – Δαφνί | Λεωφόρος Αθηνών 374, 124 62 Χαϊδάρι

Ημερομηνίες: 25/4-10/4 | Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 20:00

Διάρκεια: 60 λεπτά

Γενική είσοδος: 12 €

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/i-alepou-tha-xanarthei/

Πρόσβαση: λεωφορείο: 845, 892, Α15, Β15, ΓΡΑΜΜΉ, μετρό: Μ3, Μ2, τρόλεϊ: 12, Α13