Η διπλή θεωρία συνομωσίας για τον Χάρι Στάιλς δεν έχει σβήσει

Μόλις 11 εκατομμύρια φανς του μπήκαν σε ψηφιακή ουρά για 500.000 διαθέσιμα εισιτήρια των επερχόμενων συναυλιών του, σύμφωνα τουλάχιστον, με τα δεδομένα που έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι συνεργαζόμενες πλατφόρμες πώλησεις εισιτηρίων. Ο τραγουδιστής Χάρι Στάιλς έχει νέο album ("Kiss All The Time: Disco, Occasonally"), εμφανίσεις σε δημοφιλή αμερικάνικα shows (Saturday Night Live) και διαρκείς εκφράσεις θαυμασμού/πόνου και άλλων έντονων συναισθημάτων, από τους ανθρώπους που τον αγαπούν (σύμφωνα με τη Daily Mail, ομάδες θαυμαστών του, απειλούν να μποϋκοτάρουν συναυλίες στην Ευρώπη, λόγω πανάκριβων εισιτηρίων). Είναι σαφές πως ο Χάρι Στάιλς είναι μια κινούμενη «μηχανή» παραγωγής φημών, συνομωσιών, ιστοριών που προκαλούν το ενδιαφέρον όσων αγαπούν την ποπ μουσική.

Οι δύο «συνομωσίες»

Στο podcast "The Rest is Entertainment", οι δημοσιογράφοι Μαρίνα Χάηντ και Ρίτσαρντ Όσμαν αναφέρθηκαν σε μια «διπλή θεωρία συνομωσίας» για τον Χάρι Στάιλς. Την αναλύουμε.

Οι #Larry

Το #Larry και το "Larry Stylinson" είναι δύο ψευδώνυμα που αν επιχειρήσουμε να τα γκουγκλάρουμε, θα μας δώσουν ένα ολόκληρο σύμπαν από ενδείξεις, πιθανότητες, σημεία που ενδεχομένως να δείχνουν πως ο Χάρι Στάιλς είναι σε κρυφή ερωτική σχέση με τον Λουίς Τόμλινσον, συνεργάτη του στην μπάντα One Direction. Yπάρχει νήμα στο Reddit "Larry Stylinson", αμέτρητα video στο YouTube όπου φανς ντύνονται Σέρλοκ Χολμς και ψάχνουν ματιές, αγγίγματα, ατάκες που μπορεί να μαρτυρούν ερωτική σύνδεση και όχι μόνο.

Μια πάρα πολύ ρομαντική εκδοχή αυτής της θεωρίας συνομωσίας;

Reddit

Οι χρήστες του Reddit ισχυριζόνται πως ο Χάρι και ο Λούις «μιλάνε» για τη σχέση τους μέσα από στίχους τραγουδιών που έχουν ηχογραφήσει για τα σόλο άλμπουμ τους. Ειδικότερα, ο στίχος "We Belong Together" από το "Aperture" του Σταίλς, φημολογείται πως αναφέρεται στην κρυφή σχέση του με τον Τόμλινσον. Πόσο ρομαντικό ακούγεται κάτι τέτοιο; (ΠΟΛΥ).

Σύμφωνα με τους Όσμαν και Χάιντ, αυτή η θεωρία συνομωσίας αντέχει στο χρόνο, παρά τις διαψεύσεις των δύο τραγουδιστών, γιατί δείχνει περισσότερο ρομαντική από την «κατασκευασμένη», ψυχρη εικόνα του ποπ σταρ, που ενσαρκώνουν οι Στάιλς/Τόμλινσον.

Η «συνομωσία» για τα πανάκριβα εισιτήρια

Τα εισιτήρια της περιοδείας του Χάρι Στάιλς ξεπερνούν και τα 1.000 δολάρια κατά περιπτώσεις. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό; Υπάρχει και εδώ μια «συνομωσία».

Οι πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων συναυλιών που εφαρμόζουν την πολιτική της δυναμικής τιμολόγησης (οι τιμές αυξάνονται ανάλογα με τη ζήτηση) θρυλείται πως το κάνουν με τη λογική: «αν ένας μαυραγορίτης πουλήσει το εισιτήριο 1.000 δολάρια, γιατί να μην πάρουμε αυτά τα κέρδη εμείς». Μέσα από αυτό το σύστημα, λένε πως ο καλλιτέχνης αναδεικνύει την πραγματική αγοραστική αξία του εισιτηρίου.

Τα «πλατινιένια» εισιτήρια»: Αυτή είναι η ονομασία των ακριβών, των «προνομιούχων» θέσεων στις συναυλιές του ΄Χάρι Στάιλς». Πρόκειται για ένα τέχνασμα του μάρκετινγκ, καθώς η συγκεκριμένη περιγραφή έχει ελεγχθεί από τις πλατφόρμες πως δίνει περισσότερα κλικς και αγορές εισιτηρίων. Είναι ένα «premium προϊόν». Στην πραγματικότητα, είναι συνήθως μια θέση που βλέπεις τον καλλιτέχνη, χωρίς να χρειάζεσαι κυάλια.

Το "sold out": Ανακοινώσεις που δίνουν την αίσθηση πως τα εισιτήρια έχουν σχεδόν ή εντελώς εξαντληθεί, έχει διαπιστωθεί πως προκαλούν στους καταναλωτές συμπεριφορές όπου αγοράζουν από πανικό και FOMO (Fear Of Missing Out - φόβο ότι θα το χάσουν).

Κάτι πολύ ενδιαφέρον από τον Χάρι Στάιλς;

Το νοσοκομείο "ΜΑΗΑ" (Μake America Healthy Again) δεν ήταν από τα πιο αστεία σκετς του πρόσφατου Saturday Night Live, αλλά σίγουρα ο Χάρι το προσπάθησε.