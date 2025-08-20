Η νέα γενιά Ουέσλι: Το HBO αποκαλύπτει τα παιδιά της μαγικής οικογένειας

Το HBO ανακοίνωσε τους ηθοποιούς που θα ενσαρκώσουν τα αδέλφια του Ρον Ουέσλι στη νέα σειρά «Χάρι Πότερ», η οποία γυρίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι δίδυμοι Τρίσταν και Γκάμπριελ Χάρλαντ θα υποδυθούν τους αγαπημένους Φρεντ και Τζορτζ Ουέσλι, ενώ ο Ρουάρι Σπούνερ θα είναι ο Πέρσι και η Γκρέισι Κόκραν η Τζίνι.

Η αποκάλυψη έγινε μέσω φωτογραφίας στο Instagram του HBO, όπου τα αδέλφια ποζάρουν μαζί με τον Άλαστερ Στάουτ, που υποδύεται τον Ρον.

Ο Τσάρλι Ουέσλι, ο δεύτερος μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, βρίσκεται «στη Ρουμανία με δράκους», όπως αναφέρει η λεζάντα, ενώ ο ρόλος του Μπιλ παραμένει ανοιχτός.

Η σειρά θα αποτελείται από επτά σεζόν, μία για κάθε βιβλίο, και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Μαρκ Μάιλοντ («Succession»), ενώ η Φραντσέσκα Γκάρντινερ είναι showrunner και σεναριογράφος. Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ συμμετέχει ως παραγωγός.

Σύμφωνα με το variety, τα γυρίσματα της 1ης σεζόν αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι την άνοιξη του 2026, με τη 2η σεζόν να ξεκινά την παραγωγή λίγους μήνες αργότερα.

Κάθε ένα από τα επτά βιβλία του «Χάρι Πότερ» θα αποτελέσει μια ολόκληρη σεζόν.

Η παραγωγή συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, και οι φαν του μαγικού κόσμου περιμένουν με ανυπομονησία να δουν τις νέες ερμηνείες των αγαπημένων χαρακτήρων.