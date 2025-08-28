Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Με καρφίτσα την παλαιστινιακή σημαία έφτασε ο Γιώργος Λάνθιμος

Με ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της ειρήνης στη Μέση Ανατολή έφτασαν ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για τη νέα ταινία του σκηνοθέτη «Bugonia».

Ειδικότερα, ο Γιώργος Λάνθιμος φορούσε μία καρφίτσα με την παλαιστινιακή σημαία, αποτυπώνοντας την αλληλεγγύη του στον παλαιστινιακό λαό που «σφυροκοπάται» ανελέητα, από το 2023 από το Ισραήλ, μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Director Yorgos Lanthimos wears a Palestinian flag pin at the #Bugonia press conference at the Venice Film Festival #Venezia82 pic.twitter.com/8Yyj1CBcsH — Deadline (@DEADLINE) August 28, 2025

Γιώργος Λάνθιμος: Όταν έβαλε την Έμα Στόουν να ξυρίσει το κεφάλι της

Η Έμα Στόουν δεν είναι ξένη στις σκηνοθετικές εκκεντρικότητες του Γιώργου Λάνθιμου, αλλά ακόμα και έτσι, αφού την έβαλε να ξυρίσει το κεφάλι για τον τελευταίο της ρόλο, η ηθοποιός ξέσπασε σε κλάματα.

Στη μαύρη κωμωδία επιστημονικής φαντασίας του Έλληνα σκηνοθέτη, μία σκηνή βλέπει δύο συνωμοσιολόγους (Τζέσι Πλέμονς και Έιντεν Ντέλμπις) να ξυρίζουν τα μακριά μαλλιά της Μισέλ (Στόουν), διευθύνουσας συμβούλου μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας, για να αποδείξουν ότι είναι εξωγήινη.

Μάλιστα, το ξύρισμα γυρίστηκε σε πραγματικό χρόνο, μπροστά στην κάμερα, για να είναι η αντίδραση της «μούσας» του Λάνθιμου όσο πιο ρεαλιστική γίνεται.

Η δις βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε σε συνέντευξη στη Vogue ότι έκλαψε, θυμούμενη τη μητέρα της, Κρίστα Στόουν, η οποία είχε ξυρίσει το κεφάλι της, ενώ έδινε μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

«Εκείνη πραγματικά έκανε κάτι γενναίο. Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου», δήλωσε η Στόουν. «Η μαμά μου είπε: “Ζηλεύω τόσο πολύ. Θέλω να ξυρίσω ξανά το κεφάλι μου”», συμπλήρωσε.

Η Στόουν χρειάστηκε να κρατήσει το ξυρισμένο κεφάλι της κρυμμένο κάτω από περούκα, όταν εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης στις 5 Οκτωβρίου, αλλά μόνο για να αποκρύψει τις λεπτομέρειες της πλοκής, καθώς η ίδια...λάτρεψε το νέο της look.