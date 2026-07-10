Ο διάσημος σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν, μίλησε για την διαδικασία παραγωγής της πολυαναμενόμενης επικής ταινίας «Οδύσσεια» κατά την διάρκεια συνέντευξής του στο BBC News και μοιράστηκε μια ατάκα που είναι ο ορισμός του «κάνε παιδιά να δεις καλό», καθώς ο γιος του δεν φαίνεται να «πετάει τη σκούφια του» με τις διακρίσεις που έχει λάβει ο βραβευμένος σκηνοθέτης.

«Ο γιος μου μπήκε στο γραφείο μου ενώ έγραφα την “Οδύσσεια” και με ρώτησε: “Πού είναι τα Όσκαρ σου;”», θυμήθηκε ο Νόλαν, εξηγώντας ότι ο γιος του «απουσίαζε» όταν κέρδισε τα Όσκαρ για την ταινία «Oppenheimer» το 2024.

Επιπλέον επισήμανε πόσο αγχωτικό ήταν γι' αυτόν να βλέπει τα χρυσά αγαλματίδια των Όσκαρ απέναντί του ενώ έγραφε την «Οδύσσεια». Εκεί ο γιος του είπε την επική ατάκα, «μα δεν τα κέρδισες Όσκαρ για το σενάριο της ταινίας».

Ωστόσο είναι αλήθεια ότι όντως, ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν έχει κερδίσει μέχρι στιγμής Όσκαρ καλύτερου σεναρίου. Ο σκηνοθέτης του «The Dark Knight» κέρδισε δύο Όσκαρ για την ταινία «Oppenheimer» το 2024, ένα για τον Καλύτερο Σκηνοθέτη και ένα για την Καλύτερη Ταινία.

Η ταινία κέρδισε επίσης τα βραβεία Καλύτερου Ηθοποιού (για τον Cillian Murphy), Καλύτερου Ηθοποιού σε Δευτερεύοντα Ρόλο (για τον Robert Downey Jr.), Καλύτερου Μοντάζ, Καλύτερης Φωτογραφίας και Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής. Ωστόσο έχει υπάρξει υποψήφιος για την κατηγορία «Καλύτερο διασκευασμένο σενάριο» αλλά και για πρωτύπο σενάριο, χωρίς όμως να κερδίσει το Χρυσό Αγαλματίδιο.

Ο σκηνοθέτης δεν διευκρίνισε ποιος από τους τρεις γιους του πέταξε την «δηλητηριώδη» ατάκα για το ανύπαρκτο Όσκαρ, αλλά μάλλον πρόκειται για τον μικρότερο γιο του, ο οποίος απουσίαζε από την απονομή των βραβείων.