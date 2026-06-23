Μαντόνα: Γιατί ακύρωσε την αυτοβιογραφική ταινία της - Πού διαφώνησε με την κινηματογραφική εταιρεία

Η μια και μοναδική σταρ Μαντόνα, δήλωσε ότι η πολυσυζητημένη ταινία για τη ζωή της, την οποία επέβλεπε προσωπικά, ακυρώθηκε μετά από διαφωνία που είχε με το κινηματογραφικό στούντιο Universal σχετικά με το ύψος του προϋπολογισμού.

Μιλώντας στο περιοδικό Interview, η Μαντόνα έδωσε το επιχείρημα «μεγάλη ζωή, μεγάλο μπάτζετ» αναφέροντας: «Εγώ και η Universal είχαμε μια ρήξη σχετικά με τον προϋπολογισμό, επειδή χρειαζόμουν έχω ζήσει μια εξαιρετική ζωή. Έχω ζήσει μια τεράστια ζωή, οπότε χρειαζόμουν έναν μεγάλο προϋπολογισμό».

Η τραγουδίστρια είπε ότι πρότεινε να μεταφερθεί η παραγωγή στη Σερβία για να μειωθούν τα έξοδα, αλλά το στούντιο δεν αποδέχτηκε την ιδέα. «Βρήκα έναν τρόπο να γίνει η ταινία με λιγότερα χρήματα στη Σερβία, αλλά δεν νομίζω ότι τους ενθουσίαζε η ιδέα – δεν ξέρω. Ίσως απλώς δεν πίστευαν σε μένα. Μία από τις πρώτες τους αντιδράσεις ήταν: “Δεν πιστεύουμε ότι θα έμενες στη Σερβία πάνω από τέσσερις ημέρες”».

Η ίδια πρόσθεσε: «Τους είπα: “Διαβάσατε το σενάριο;” Όλη μου η ζωή ήταν ένας αγώνας επιβίωσης. Δεν πηγαίνω εκεί για διακοπές».

Το πρότζεκτ ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2020, με τη Madonna να σχεδιάζει να σκηνοθετήσει ένα σενάριο γραμμένο από τη Diablo Cody, τη συγγραφέα του Young Adult. «Είναι απαραίτητο να μοιραστώ τη διαδρομή της ζωής μου, με όλες τις ανατροπές της, μέσα από τη δική μου φωνή και το δικό μου όραμα», είχε δηλώσει τότε.

Η ανακοίνωση ακολούθησε την κριτική που είχε ασκήσει η Madonna σε μια άλλη σχεδιαζόμενη ταινία για τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, με τίτλο Blond Ambition, τα δικαιώματα της οποίας είχε αποκτήσει η Universal το 2017. Σε ανάρτησή της στο Instagram είχε γράψει: «Γιατί η Universal Studios θέλει να κάνει μια ταινία για μένα βασισμένη σε ένα σενάριο που είναι γεμάτο ψέματα;;;»

Η Julia Garner είχε επιλεγεί για τον πρωταγωνιστικό ρόλο ύστερα από μια εξαντλητική διαδικασία ακροάσεων, η οποία έγινε γνωστή ως «Madonna bootcamp». Ωστόσο, το 2023 κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι η ταινία, με προσωρινό τίτλο Who’s That Girl, είχε εγκαταλειφθεί.

Η Μαντόνα έχει σκηνοθετήσει στο παρελθόν δύο κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους, οι οποίες έλαβαν κριτικές ενός αστεριού από τον κριτικό Peter Bradshaw της Guardian: το Filth and Wisdom, που αφηγείται την ιστορία ενός Ουκρανού μουσικού που προσπαθεί να πετύχει στο Λονδίνο, και το WE, που αφορά τη Wallis Simpson και τον πρώην βασιλιά Εδουάρδο Η΄. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει ως ηθοποιός σε αρκετές ταινίες, μεταξύ των οποίων οι Desperately Seeking Susan, Dick Tracy, Evita και The Next Best Thing.

Στη συνέντευξη, η Μαντόνα αποκάλυψε επίσης ότι δεν κατάφερε να προχωρήσει μια προτεινόμενη σειρά για το Netflix, καθώς η Universal διατηρούσε τα δικαιώματα του σεναρίου που είχε γράψει για την ταινία.

«Το Netflix επικοινώνησε μαζί μου για να δημιουργήσουμε μια σειρά. Ήταν μια εντελώς διαφορετική και χρονοβόρα διαδικασία, επειδή δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω το σενάριο που είχα στην Universal, εκτός αν το αγόραζα από αυτούς σε εξωφρενική τιμή, παρόλο που το είχα γράψει εγώ η ίδια... Άρχισα να προσπαθώ να καταλάβω πώς λειτουργεί η δημιουργία μιας σειράς. Είναι μια πολύ, πολύ διαφορετική διαδικασία. Πρέπει να συναντήσεις πολλούς συγγραφείς και να βρεις τον κατάλληλο showrunner, και εγώ δεν κατάφερα να βρω κάποιον που να ταιριάζει», δήλωσε.