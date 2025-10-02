10 τραγούδια που έχουμε συνδέσει με σκηνές από ελληνικές τηλεοπτικές σειρές

Τον τελευταίο καιρό σκεφτόμουν ότι δύσκολα θα συμβεί ξανά, θρυλικά κομμάτια, όπως λ.χ. εκείνα της Χαρούλας Αλεξίου, να ντύνουν σκηνές από σειρές και να συνδέονται τόσο έντονα με σίριαλ της ελληνικής τηλεόρασης, όπως συνέβαινε τις χρυσές εποχές των 90s και 00s.

Τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών στα τραγούδια τους, έχουν διαμορφώσει (και καλώς) ένα νέο πλαίσιο αναφορικά με την επιτρεπόμενη χρήση τους. Έτσι και στα σίριαλ, οι εποχές που τεράστιες επιτυχίες ακούγονταν πίσω από τις αγαπημένες μας σειρές - και ίσως και η μουσική τους ήταν ένας σοβαρός λόγος που αυτές ήταν αγαπημένες μας - έχουν περάσει αλλά έχουν αφήσει το στίγμα τους στην τηλεοπτική ιστορία.

Γιατί στην πραγματικότητα, δεν είχε καμία σημασία αν η σειρά ήταν καλή ή όχι, γιατί και μονάχα τα τραγούδια να παίζανε, η σειρά σου δημιουργούσε ένα οικείο μέρος, ένα καταφύγιο με ωραίες μουσικές, που σε έκανε να ξεχνάς όλα τ' άλλα.

Από τη σειρά Δύο Ξένοι στο Mega ως τη 10η Εντολή στον Alpha, αυτά είναι τα τραγούδια που απογείωσαν σκηνές από σίριαλ και μας έκαναν να τις θυμόμαστε για πάντα:

Αυτοί που φεύγουν - Είσαι το Ταίρι μου

Δεν γίνεται να μην ξεκινήσω αυτήν εδώ τη λίστα με μια από τις πιο συγκινητικές σκηνές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης που ανήκει σε μια από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές. Το κομμάτι που ερμηνεύει ο Γιάννης Πουλόπουλος και σε μουσική Γιώργου Ζαμπέτα, συνόδευσε τον αποχαιρετισμό της Στέλλας του Είσαι το Ταίρι μου (Βίκυ Σταυροπούλου) από το πατρικό του Νίκου και στο εξής θα έμελλε να καταχωρηθεί για πάντα ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της σειράς.

Για Χατίρι Σου - Είσαι το Ταίρι μου

Το Είσαι το Ταίρι μου όμως είχε πολλά ακόμη λατρεμένα τραγούδια που έντυναν τις σκηνές του. Ένα από αυτά είναι και το "Για χατίρι σου Ξημερώνει" που αφιερώνει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο η Στέλλα στον Σωτήρη.

Μπαρμπαγιαννακάκης - Δύο Ξένοι

Ολόκληρο κεφάλαιο οι μουσικές της σειράς των Αλέξανδρου Ρήγα και Δημήτρη Αποστόλου, γιατί αν υποστηρίξει κανείς ότι η ερωτική ιστορία της Μαρίνας και του Κωνσταντίνου δεν απογειώθηκε μέσα από τα τραγούδια που έπαιζαν στο background, θα είναι μεγάλο ψέμα.

Έτσι Ειν ' Οι Ανθρώποι - Δύο Ξένοι

Κωνσταντίνος και Τόλης να χορεύουν αγκαλιά και η φωνή του Νταλάρα να τραγουδά "τόσο αμαρτωλοί κι ωραίοι, τόσο άνθρωποι". Τι σκηνή κι αυτή...

A Cry for Love - 10η Εντολή

Οι αφηγήσεις της σειράς του Πάνου Κοκκινόπουλου 10η Εντολή, γίνονται ακόμη πιο μελαγχολικές και σκληρές υπό τους σκοτεινούς ήχους των κομματιών που έντυσαν τη σειρά των 4 κύκλων και έγιναν τελικά κεντρικό κομμάτι της. Tο τραγούδι A Cry for Love από τους The Black Heart Procession το ακούσαμε εκεί και είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της σειράς.

Ματώνω - Παρά Πέντε

Η Αμαλία τραγουδάει Πέγκυ Ζήνα και ξέρω πως όσο διαβάζετε αυτό η φωνή της παίζει ήδη στα αυτιά σας.

Τα soundtrack από σειρές που αγαπήσαμε:

Χρώμα δεν Αλλάζουνε Τα Μάτια - Λόγω Τιμής (1996)

Ψίθυροι Καρδιάς (1997)

Αναστασία (1993)

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου - Νησί (2010)

Μαύρα Μεσάνυχτα (2008)