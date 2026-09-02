12 συναυλίες στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο, για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει

Η πρώτη ημέρα του Σεπτέμβρη έχει μια ξεχωριστή θέση στη ζωή μας - για κάποιους ίσως και πιο ξεχωριστή από την πρώτη Ιανουαρίου ή τα γενέθλιά τους. Η περίοδος της ανάπαυλας τελείωσε και σιγά - σιγά επιστρέφουμε στους κανονικούς ρυθμούς της ζωής μας, θέτοντας ή όχι ο καθένας τους δικούς του στόχους. Μπορεί το κλίμα στην πόλη να είναι κάπως «βαρύ» μετά το τέλος των διακοπών, όμως υπάρχει τρόπος να παρατείνουμε το καλοκαίρι - τουλάχιστον μέσα μας - και ακούει στο όνομα «συναυλίες».

Αγαπημένοι Έλληνες καλλιτέχνες επιστρέφουν στην πρωτεύουσα έπειτα από τις καλοκαιρινές περιοδείες τους και αποχαιρετούν το καλοκαίρι, όπως ακριβώς το υποδέχτηκαν: με τραγούδια, καλή μουσική και διασκέδαση. Με αφορμή, λοιπόν, την άφιξη του Σεπτεμβρίου, αποφασίσαμε να εστιάσουμε στα όσα θετικά συμβαίνουν στην πόλη γύρω μας και να συγκεντρώσουμε τις 12 συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα και δεν πρέπει να χάσεις - εμείς σίγουρα δεν θα τις χάσουμε.

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