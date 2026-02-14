14 Φλεβάρη: Ο Μιχάλης Ρακιντζής έχει γράψει έναν «ύμνο» για τον χωρισμό

Στις 14 Φλεβάρη γιορτάζουν οι ερωτευμένοι, τα ζευγάρια είθισται να περνάνε τη μέρα μαζί και τα ανθοπωλεία με τα ζαχαροπλαστεία γεμίζουν με κόσμο. Τι γίνεται όμως με εκείνους που δεν έχουν ταίρι να γιορτάσουν ή ακόμη χειρότερα το «έχασαν» τη συγκεκριμένη ημέρα; Την απάντηση την έχει ο Μιχάλης Ρακιντζής και την έχει δώσει πριν από 30 χρόνια!

Το 1995 κυκλοφόρησε ο προσωπικός του δίσκος «Η πρώτη απειλή». Ανάμεσα σε τραγούδια που τα επόμενα χρόνια έγιναν διαχρονικά, υπάρχει και ένα με τον τίτλο «παγίδα», 14 Φλεβάρη. Και λέμε παγίδα, γιατί μπορεί να μιλά για τη συγκεκριμένη ημέρα και για τους ερωτευμένους, στην πραγματικότητα όμως περιγράφει έναν οδυνηρό χωρισμό...

«Θα 'θελα το όνομα σου μόνο αγάπη να θυμίζει, θα 'θελα να μην μου λένε ξέχασε τη δεν αξίζει» κάπως έτσι ξεκινά το συγκεκριμένο τραγούδι με την έντονη και χαρακτηριστική μουσική του Μιχάλη Ρακιντζή, και σε βάζει αμέσως στο κλίμα.

Από τα κουπλέ περνούν όλες εκείνες οι σκέψεις που κάνει κάποιος προδομένος από τον έρωτα. Κάποιος που αλλιώς θα ήθελε να πάνε τα πράγματα και αλλιώς τελικά ήρθαν. «Θα 'θελα να πω αξίζει που σε είχα αγαπήσει. Θα 'θελα να πω πως έστω έχω ωραίες αναμνήσεις».

Όλα αυτά στις 14 Φλεβάρη...

Και κάπου εκεί σε αυτές τις σκέψεις έρχεται το ρεφρέν για να τον διαλύσει... «14 Φλεβάρη όταν γιόρταζαν οι άλλοι, εγώ σου 'λεγα αντίο, μουδιασμένος μες το κρύο. Μη ρωτάς γιατί ένα δάκρυ έχω στου ματιού την άκρη, ήταν βλέπεις και η νύχτα 14 Φλεβάρη».

Ακούστε το τραγούδι και δείτε το videoclip