25 χρόνια Athens Jazz: Το φεστιβάλ-ορόσημο, στην επετειακή έκδοσή του, μεταμορφώνει την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Το Athens Jazz συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσίας στη μουσική σκηνή της πόλης κι έρχεται με μια μεγάλη επετειακή γιορτή που δεν λειτουργεί απλώς σαν αναδρομή, αλλά ως δυναμική δήλωση συνέχειας. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου 2026, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων γεμίζει μουσική, ρυθμό και ενέργεια που εδώ και 25 χρόνια καθορίζει τον παλμό της πόλης, όπως πάντα με ελεύθερη είσοδο. Για μια εβδομάδα, καλλιτέχνες και σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα ανέβουν στη σκηνή της Τεχνόπολης για να αναδείξουν ό,τι πιο φρέσκο έχει να παρουσιάσει η σύγχρονη τζαζ, ενώ μια σειρά από παράλληλες δράσεις θα συμπληρώσουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Η 25η διοργάνωση του φεστιβάλ καταφθάνει πιο τολμηρή, πιο εξωστρεφής και πιο ζωντανή από ποτέ, με βλέμμα στον επαναπροσδιορισμό των ορίων της τζαζ για το αύριο, μα και κουβαλώντας την κληρονομιά και το πάθος ανθρώπων που έχτισαν αυτόν το θεσμό και στήριξαν την καλλιτεχνική του ταυτότητα, καθιστώντας το Athens Jazz σημείο αναφοράς για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Στο 25ο Athens Jazz, όλοι οι ηχητικοί συνδυασμοί είναι πλέον πιθανοί και κανένα γεωγραφικό ή μουσικό καλούπι δεν μπορεί να εγκλωβίσει τους ρυθμούς. 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό καταλαμβάνουν τη σκηνή της Τεχνόπολης, σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που διασχίζει σύνορα, πιάνει το σφυγμό των τελευταίων ετών και το οποίο ζυμώθηκε για να αποκαλύψει την πιο ανατρεπτική, “street” πλευρά του ήχου, χωρίς να ξεχάσει τις άχρονες ρίζες του. Αφήνοντας τις συμβάσεις εκτός εξίσωσης, το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε μια απλή παράθεση συναυλιών, αλλά συγκροτείται ως επιμελημένη αφήγηση που φωτίζει τις πολλαπλές εκφάνσεις του είδους. Είναι φτιαγμένο για όσους αγαπούν τη μουσική που εξελίσσεται, που δεν κολλάει σε ταμπέλες, που μπορεί να χορεύεται, αλλά κυρίως να βιώνεται συλλογικά.

Για τα 25α γενέθλιά του, το Athens Jazz έχει ετοιμάσει μια μεγάλη έκπληξη, αφιερώνοντας την ελληνική μέρα στην ίδια τη διαδρομή του φεστιβάλ. Μια βραδιά-αφιέρωμα, μια συμπύκνωση μνήμης και δημιουργίας, σχεδιασμένη αποκλειστικά για τα 25 χρόνια Athens Jazz. Έτσι,τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στη σκηνή της Τεχνόπολης θα ανέβουν δύο ελληνικά σχήματα που θα συναρπάσουν με τους ήχους τους και θα δώσουν με τον πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο το στίγμα της φετινής επετειακής διοργάνωσης. Την αυλαία θα ανοίξει το Stavros Lantsias ​Quartet με το πρότζεκτ “My Ennio Morricone” που λειτουργεί ως φόρος τιμής στον Γιώργο Χαρωνίτη, έναν άνθρωπο που υπήρξε καθοριστικός συνεργάτης του Athens Jazz και που διατηρούσε ιδιαίτερη σχέση με το έργο του σπουδαίου Ιταλού συνθέτη. Αμέσως μετά, στη σκηνή θα ανέβει η Greek Cooking Band, ένα ξεχωριστό σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για την 25η διοργάνωση, ενεργοποιώντας ένα ζωντανό δίκτυο προηγούμενων νικητών και δημιουργών της ελληνικής μέρας του Athens Jazz, και το οποίο θα συνδέσει το αμερικανικό τζαζ παρελθόν με την αυθεντική λαϊκή ρίζα! Μια ζωντανή απόδειξη τού πώς η ελληνική τζαζ εξελίσσεται, συνομιλεί με το παρελθόν της και παραμένει ανοιχτή, τολμηρή και σύγχρονη.

Την Τρίτη 26 Μαΐου, η βραδιά ανοίγει με ένα μη τυπικό jazz τρίο που, έπειτα από αρκετά χρόνια χειμερίας νάρκης, έχει πια ξυπνήσει για τα καλά. Ο λόγος για τους Lesni Zver από την Τσεχία που εμμένουν στο να μην αντιλαμβάνονται τη nu-jazz ως μια μουσική απαραίτητα συνδεδεμένη με την jazz με την ιστορική έννοια του όρου, αλλά ως κοινό τόπο, ως αφετηρία γεμάτη ελευθερία και αυθορμητισμό. Ακολουθούν οι OTOOTO που παραμένουν συγχρονισμένοι με το παρόν, ακόμη κι αν το dna τους διακλαδώνεται μεταξύ της hypnagogic pop και ηλεκτρονικής πρωτοπορίας. Στο εξελικτικό electro-organic εργαστήριό τους που βρίσκεται στη Δανία, έχουν βαλθεί να στήσουν ένα φρέσκο nu-jazz καθρέφτη ώστε να κοιταχτεί εκ νέου μέσα του ολόκληρος ο κόσμος. Η βραδιά ολοκληρώνεται με μια βουτιά στο πιο γοητευτικό, αστικό κενό της φετινής συναυλιακής σεζόν του Athens Jazz. Εκεί που ο χρόνος διαστέλλεται, οι ταχύτητες πέφτουν και η νύχτα διεκδικεί πίσω τον χώρο της, η nu-jazz πεντάδα των Conic Rose μέσα από μυσταγωγικές λούπες στήνει μια βιωματική προβολή δίχως προφανή οθόνη. Future Jazz; Jazztronica; Το να πας να στριμώξεις τη μουσική της κολεκτίβας από τη Γερμανία σε βολικά κουτάκια είναι απλά χαμένος κόπος.

Την Τετάρτη 27 Μαΐου, οι Εσθονοί Keelepeksjad ποντάρουν πάνω στην ασφάλεια της μνήμης. Άμεσα επηρεασμένοι από εσθονικές folk μελωδίες, αλλά και διεθνείς παραδοσιακούς σκοπούς, επανανοηματοδοτούν μέχρι και πόλκα μελωδίες προσθέτοντάς τους electro jazz rock groove! Ακολουθεί μια τριπλέτα από τη Νορβηγία που κατορθώνει να μιξάρει τις συλλογικές της προτιμήσεις μέσα από τους κόσμους των Jimi Hendrix, John Coltrane, Soft Machine και Fela Kuti. Το καθηλωτικό, αδάμαστο, ηλεκτρικό jazz rock τρίο των elephant9, δε διστάζει να δοκιμάζει τα fusion όρια με κυκλωτικούς progressive όρους. H βραδιά κλείνει με έναν δημιουργό από το Ηνωμένο Βασίλειο που δε θα ανέβει στο stage για να εκβιάσει το χειροκρότημα, αλλά για να καταθέσει τη μοναδική, αποκαλυπτική κι αδιαμεσολάβητη αλήθεια του. Με βασικό όχημα ένα εύθραυστο, σχεδόν τρεμάμενο σαξόφωνο και μια spoken word αφήγηση που δεν κρύβεται πίσω από ενορχηστρωτικά τρικ, ο Alabaster DePlume στήνει ένα ηχητικό cross-genre σύμπαν που ακροβατεί ανάμεσα στην εσωστρεφή spiritual jazz και τη σκοτεινή, ευάλωτη folk.

Την Πέμπτη 28 Μαΐου, το Ermis Michael Trio από την Κύπρο θα παρουσιάσει μια δυναμική εξερεύνηση πρωτότυπων συνθέσεων, με πλούσιες αρμονικές υφές, ρευστό αυτοσχεδιασμό και βαθιά ρυθμική αλληλεπίδραση, σε μια γοητευτική contemporary σύμπραξη με καίρια ουσία. Ακολουθούν οι Kosmonauci, οι οποίοι δεν πολυσκοτίζονται για την όποια ανισορροπία μεταξύ future jazz, drumn’ bass και contemporary jazzy hip hop. Άλλωστε, η μπάντα από την Πολωνία, δεν κουβαλά το βάρος των ιδιωμάτων και τον καταδικαστικό καθορισμό των genres. Τέλος, το τρίο που λάτρεψε ο Gilles Peterson κι οι απανταχού aficionados του σύγχρονου ήχου, έρχεται με φόρα, cosmic beats και hip hop φλέγμα. Διότι οι Ούγγροι Jazzbois δεν παίζουν για τους σκληροπυρηνικούς, αλλά για τους νέους jazzheads που ακούνε τις groove ιαχές του Herbie Hancock χωρίς να τρομάζουν και που στα τεφτέρια τους ο Thundercat κάνει τραμπάλα με τον J Dilla!

Την Παρασκευή 29 Μαΐου, όσοι έχετε ποτέ πιάσει τον εαυτό σας να διψάει για εκείνη την ακατέργαστη, street ενέργεια του hip hop, συγχωνευμένη με το τσαμπουκαλεμένο punk rock attitude και το το απόλυτα ελεύθερο, αυτοσχεδιαστικό πνεύμα της σύγχρονης jazz, θα ξεδιψάσετε με το κουιντέτο των LINQ με αφετηρία το Λουξεμβούργο. Κι έπειτα από αυτό το electric crossover μυστικό, στη σκηνή θα ανέβει τοIrene Reig Quartet από την Ισπανία. Με straight hard bop δύναμη, η Καταλανή σαξοφωνίστρια Irene Reig έχει δείξει πως στις φλέβες της κυλά αυτό το ευφυές και cool χάρισμα για να βρει συναισθηματικό κέντρο. Στις 23.00 ακριβώς, το διαγαλαξιακό, αφροφουτουρστικό όχημα της παρακαταθήκης του Sun Ra, ως ιδανικός εμπνευστικός παράγοντας για το Gianluca Petrella Cosmic Renaissance από την Ιταλία, εγγυάται τη ριζική κοσμική ελευθερία και τις εκτός περιορισμών nu soulful jazz δυνατότητες. Με δυο λόγια, ετοιμαστείτε για αχανές groove, δίχως στεγανά, από την παρέα του τρομπονίστα leader.

Τo Σάββατο 30 Μαΐου, στην πιο χορευτικά ιντριγκαδόρικη ημέρα του Athens Jazz, η βραδιά ανοίγει μ’ ένα πολύ ιδιαίτερο τρίο από το Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Οι Amphitrio, με γνώμονα την περιέργεια και τον σεβασμό για την πολιτισμική ποικιλομορφία, μας προσκαλούν σε αφηγήσεις για το πώς ακούγεται τελικά η ελευθερία. Ακολουθεί καθαρόαιμη nu-jazz από τα σπλάχνα της Gen-Y! Ο λόγος για την κολλεκτίβα the BIG TUSK από την Ελβετία, η οποία βάλθηκε να θολώσει εσκέμμενα τα αυτοσχεδιαστικά όρια, με αστείρευτη φαντασία, γρανιτένια συνοχή κι οργανική φυσικότητα! Η βραδιά κλείνει με μια live μηχανή που φτιάχνει αναλογική techno για να σου ψήσει τον εγκέφαλο, χωρίς καθόλου υπολογιστές ή looper. Οι Elektro Guzzi από την Αυστρία με μια σχεδόν τεχνητή, συνεκτική ακρίβεια έρχονται για να δείξουν πως η μοναδική ηχητική τους ταυτότητα δεν έχει καμία σχέση με την jazz (ή την techno) που ξέρετε!

Την Κυριακή 31 Μαΐου, τελευταία μέρα του φεστιβάλ, η Rebecka Törnqvist καταφτάνει από τη Σουηδία, τσαλακώνοντας τις γνωστές pop φόρμες, μ’ έναν ήχο που είναι ταυτόχρονα εύθραυστος, βαθιά λυρικός, αλλά και οριακά τραχύς. Λίγο μετά, από την άλλη μεριά του ωκεανού και συγκεκριμένα από τη Βραζιλία, ακολουθεί το Esdras Nogueira Quintet που ανοίγει τους πατρογονικούς βραζιλιάνικους δρόμους, μεταξύ σφιχτής latin jazz και MPB ιδωμένης με afrobeat νεύρο. Κοινώς ευφορικά grooves που θα τα ρουφήξετε και θα τα κρατήσετε βαθιά μέσα σας για μέρες! Φινάλε, με το τραγούδι-πρό(σ)κληση στην υπόθεση των Γάλλων Lagon Nwar. Εκεί που συναντώνται οι γειωμένες μνήμες από την Μπουρκίνα Φάσο, η avant garde με την Creole παράδοση και τη λοξή ευρωπαϊκή pop. Ξέρουμε πως το συναυλιακό τελετουργικό των Lagon Nwar, δε χωρά σε δίσκους ή streaming links, αλλά είναι μια εμπειρία που διαπιστώνει κανείς με τα ίδια του τα μάτια, επομένως τι πιο ταιριαστό για να κλείσει το φετινό Athens Jazz.

Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου 2026, το επετειακό Athens Jazz έρχεται να τιμήσει όσα προηγήθηκαν, να γιορτάσει όσα συμβαίνουν τώρα και να ανοίξει τον δρόμο για όσα έρχονται. Στην 25η στροφή της ιστορίας του, έπειτα από χρόνια δημιουργικής παρουσίας και εξέλιξης, ένας από τους πιο συνεπείς, διαχρονικούς και ζωντανούς πολιτιστικούς θεσμούς της Αθήνας επικυρώνει με τον πιο ηχηρό τρόπο το γιατί αποτελεί απόλυτο αστικό ορόσημο.

Stay tuned!

Athens Jazz 2026 | Line up

Δευτέρα 25.05

21:00 | Stavros Lantsias Quartet “My Ennio Morricone” (GR)

22:30 | the Greek Cooking Band (GR)

Τρίτη 26.05

21:00 | Lesni Zver (CZ)

22:00 | OTOOTO (DK)

23:00 | Conic Rose (DE)



Τετάρτη 27.05

21:00 | Keelepeksjad (EE)

22:00 | elephant9 (NO)

23:00 | Alabaster DePlume (UK)

Πέμπτη 28.05

21:00 | Ermis Michael Trio + 1 (CY)

22:00 | Kosmonauci (PL)

23:00 | Jazzbois (HU)



Παρασκευή 29.05

21:00 | LINQ (LU)

22:00 | Irene Reig Quartet (ES)

23:00 | Gianluca Petrella Cosmic Renaissance (IT)



Σάββατο 30.05

21:00 | Amphitrio (RO)

22:00 | the BIG TUSK (CH)

23:00 | Elektro Guzzi (AT)



Κυριακή 31.05

21:00 | Rebecka Törnqvist (SE)

22:00 | Esdras Nogueira Quintet (BR)

23:00 | Lagon Nwar (FR)

Βρείτε φωτογραφίες για τους καλλιτέχνες του 25ου Athens Jazz εδώ: https://www.dropbox.com/scl/fo/otwogosjazonp8utysfpn/h?rlkey=94vsc832b7amywfqu4c51fk3j&dl=0



*Για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα του Athens Jazz, ακολουθήστε τις σελίδες του φεστιβάλ σε Facebook & Instagram και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι του Athens Jazz στο Youtube. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο website athensjazz.gr

#AthensJazz

#AthensJazz2026