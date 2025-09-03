«3 του Σεπτέμβρη να περνάς»: Από τον Μακρυγιάννη στο... ΠΑΣΟΚ, με τη φωνή του Καλογιάννη

«Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες, 3 του Σεπτέμβρη να γυρνάς». Ένα τραγούδι που έγινε γνωστό με τη φωνή του Αντώνη Καλογιάννη, από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 όταν και ηχογραφήθηκε, αλλά,όμως στην πορεία των χρόνων συνδέθηκε με άλλα γεγονότα και εν τέλει κανείς πλέον δεν θυμάται (ή δεν γνωρίζει) που αναφέρονται οι στίχοι των Μάνου Ελευθερίου και Μιχάλη Μπουρμπούλη.

Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελούσε μέρος του δίσκου του Ηλία Ανδριόπουλου «Γράμματα στον Μακρυγιάννη» που κυκλοφόρησε από τη Lyra τον Σεπτέμβριο του 1979 και από μόνος του ο τίτλος του δίσκου, αρκεί για να καταλάβει κάποιος την αναφορά στις 3 του Σεπτέμβρη.

Η αναφορά στην 3η Σεπτεμβρίου, μια ημέρα σαν σήμερα δηλαδή, ήταν ικανή να δημιουργήσει συνειρμούς παρότι το νόημα του ήταν τελείως διαφορετικό. Βλέπετε λίγα χρόνια νωρίτερα, στις 3 Σεπτεμβρίου, είχε ιδρυθεί το ΠΑΣΟΚ και άμεσα πολλοί ήταν εκείνοι που το συνέδεσαν με το κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου. Μάλιστα και η ίδια η παράταξη για πολλά χρόνια το χρησιμοποιούσε στις συγκεντρώσεις της, όπως και το «Καλημέρα Ήλιε» του Μάνου Λοΐζου.

Η μαρτυρία για το «3 του Σεπτέμβρη»

Η αλήθεια όμως είναι τελείως διαφορετική. Όπως είπαμε το κομμάτι ήταν στον δίσκο «Γράμματα στον Μακρυγιάννη» και η συγκεκριμένη αναφορά είναι για την επανάσταση που είχε σημειωθεί στη χώρα για το Σύνταγμα στην Αθήνα το 1843, με πρωτεργάτη τον Στρατηγό Μακρυγιάννη και κατέληξε στην υπογραφή του Συντάγματος από τον Όθωνα.

«Ο δίσκος αυτός εξυμνούσε και αναφερόταν στον Μακρυγιάννη. Όμως συνέπεσε η 3η του Σεπτέμβρη 1843, που έγινε η επανάσταση και απαίτησαν από τον Όθωνα να δώσει Σύνταγμα στον ελληνικό λαό, με την 3η Σεπτέμβρη του ’74, όπου το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε την πορεία του με την ιδρυτική του διακήρυξη. Έτσι, όταν το τραγούδι αυτό άρχισε να παίζεται και να γίνεται γνωστό, η νεολαία του ΠΑΣΟΚ, γιατί τα κόμματα τότε είχαν πάρα πολύ δυνατές και μαχητικές νεολαίες, θεώρησε ότι είναι ένα τραγούδι που ανήκει σε αυτούς. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτα για να εμποδίσω αυτή την κατάσταση. (...) Και ο Μάνος Ελευθερίου και εγώ εξηγούσαμε, όποτε δινόταν η ευκαιρία, ότι το τραγούδι αυτό, δεν ήταν γραμμένο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά το «σήμα» μας ήταν αδύναμο, για να το πιάσει ο κόσμος» είχε αναφέρει σε συνέντευξή του το 2012 ο Ηλίας Ανδριόπουλος, στο ogdoo.gr.

Η απαγόρευση από τον δημιουργό

Τον Ιούνιο του 2011 και μετά την είσοδο της Ελλάδας στην εποχή των μνημονίων, ο Ανδριόπουλος απαγόρευσε στο ΠΑΣΟΚ, να παίζει το "θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες". «Υπάρχουν τραγούδια που καθαγιάζει με τον χρόνο η αγάπη του λαού μας, και τα φυλάσσει σαν ακριβό φυλαχτό μες στην ψυχή του.

Ποτέ ένα καλό τραγούδι, αλλά και κάθε αληθινή τέχνη, δεν εξύμνησε στην ιστορία της ανθρωπότητας, τον τύραννο, τον δήμιο ή τον προδότη. Αντίθετα στάθηκε πάντα δίπλα στους αδύναμους και ταπεινούς, στους μάρτυρες των στρατοπέδων και στους ευγενικούς αγώνες των νέων ανθρώπων.

Έχοντας υπ' όψιν μου αυτά, και ιδιαίτερα μετά τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα, δεν επιτρέπω από εδώ και στο εξής στο σημερινό ΠΑΣΟΚ, να χρησιμοποιεί το τραγούδι μου «Θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες», στίχοι Μ. Ελευθερίου, που γράφτηκε για άλλους λόγους και συγκεκριμένα, για να εξυμνήσει την πιο ανιδιοτελή, την πιο τίμια και αγωνιστική μορφή του Ελληνισμού και του '21, τον Μακρυγιάννη", ανέφερε στην σχετική του δήλωση.