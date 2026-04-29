Αγνό, παραδοσιακό, φινλανδικό gothic rock με τους The 69 Eyes στο Gazarte!

Ξεκινώντας το 1989 στο Ελσίνκι, οι The 69 Eyes διαμόρφωσαν από νωρίς έναν ήχο που συνδύαζε το goth rock με το hard rock και το rock’n’roll, χτίζοντας μια ταυτότητα βαθιά επηρεασμένη από την ομορφιά της νύχτας, την αστική παρακμή, τον ρομαντισμό και το death-rock attitude. Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες πορείας, οι The 69 Eyes έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα μοναδικό μουσικό σύμπαν, με έναν τρόπο που τους έκανε να ξεχωρίσουν από την πρώτη στιγμή.

Μελωδικός, σκοτεινός, αισθησιακός και πάντα κινηματογραφικός ήχος, δεν χάνει την ευκαιρία να κάνει (μεταξύ άλλων) και αναφορές σε iconic γοτθικές εικόνες όπως με το τραγούδι τους για τον Brandon Lee, τον αδικοχαμένο ηθοποιό της ταινίας The Crow.

Το setlist αναμένεται να περιλαμβάνει κλασικά κομμάτια όπως τα “Lost Boys”, “Dance D’Amour” και “Devils”, τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά φίλων της gothic rock μουσικής. Στο επίκεντρο της συναυλίας, ο χαρισματικός frontman Jyrki 69 συνεχίζει να αποτελεί το απόλυτο σύμβολο του σκοτεινού rock, ενώ ένας από τους πιο εκρηκτικούς drummer της σκηνής, ο Jussi 69, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα… ανήσυχος πίσω από το kit.

Η συναυλία των The 69 Eyes στην Αθήνα υπόσχεται να είναι μια βραδιά γεμάτη αδρεναλίνη, νοσταλγία και έντονα συναισθήματα, για όσους μεγάλωσαν με τη μουσική τους, αλλά και για τη νέα γενιά που ανακαλύπτει τώρα τον ιδιαίτερο κόσμο τους.

Οι The 69 Eyes φέρνουν στην Αθήνα μια βραδιά αφιερωμένη στο σκοτεινό rock όπως το αγαπήσαμε: βαθύ, ειλικρινές και αδιαπραγμάτευτο!