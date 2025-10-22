«Αχ βρε Διονύση μ' έκανες και τραγουδάω ποπ»: Το αιώνιο ζεϊμπέκικο του Σαββόπουλου και της Μπέλλου

Οι άνθρωποι φεύγουν, τα τραγούδια τους όμως μένουν στην αιωνιότητα. Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης (21/10), άφησε όμως πίσω του σπουδαία κληρονομιά. Τα τραγούδια του, που γίνανε τα τραγούδια όλων μας.

Κάπου εκεί, στη σπουδαία μουσική διαδρομή του τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου και ανάμεσα στα πολλά εκείνα κομμάτια που μάς χάρισε, μια ξεχωριστή συνεργασία ανήκει στις κορυφαίες στιγμές της πορείας του. Το «Μ' αεροπλάνα και βαπόρια», το περίφημο ζεϊμπέκικο, νίκησε τον χρόνο.

«Σε αυτόν τον κόσμο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί»

Το εμβληματικό ζεϊμπέκικο «Μ' αεροπλάνα και βαπόρια», ένα κομμάτι που γράφτηκε το 1972, εν μέσω Χούντας και εντάχθηκε στον δίσκο «Βρώμικο Ψωμί». Στην πρώτη του έκδοση τότε, το τραγούδι είχε στο μεγαλύτερο του μέρος δύο φωνές με τον Σαββόπουλο να τραγουδά και να απαγγέλει. Μια συζήτηση δύο κόσμων.

Πολλές φορές έχει ρωτηθεί για τους στίχους του «Ζεϊμπέκικου». Σε συνέντευξη του κλήθηκε να εξηγήσει την φράση «σε αυτόν τον κόσμο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί».

Ο Σαββόπουλος θα πει: «Στο Ζεϊμπέκικο ακούγεται σαν παράπονο, σαν διαπίστωση, σαν εγκαρτέρηση απέναντι στην αδικία. Ναι, αλλά προσέξτε τώρα. Σας λέω τη φράση “σε αυτόν τον κόσμο όσοι αγαπούνε, ζουν με την αδικία” και τη φράση “σ’ αυτόν τον κόσμο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί”. Αυτό είναι ουσιαστικότερο και ακριβέστερο. Ενώ το πρώτο είναι απλώς μία πληροφορία. Να για ποιον λόγο πρέπει να αφηνόμαστε στην τέχνη και να αφήνουμε τη λογική για άλλα πράγματα».

Η συνεργασία με τη Σωτηρία Μπέλλου

Το 1974 ο Σαββόπουλος αποφασίζει να ηχογραφήσει τον δίσκο «10 Χρόνια Τραγούδια». Προτείνει στην Σωτηρία Μπέλλου να ερμηνεύσουν μαζί το «Ζεϊμπέκικο» σε μια πιο λαϊκή έκδοση του.

«Δεν είχα πολλά-πολλά με τη Σωτηρία στην αρχή. Απ’ όταν βγήκα όμως από τη φυλακή με είδε με άλλο μάτι. Με προσέγγισε διαφορετικά, σαν να με αισθάνθηκε πιο κοντά της. «Διονύση, καθάρισες εντάξει;», μου είπε. Είχε πλέον αυτή την αίσθηση ότι δεν είμαι ένας άνθρωπος… κανονικός που λειτουργεί με τους κανόνες. Σου λέει το παιδί συμπαθητικό είναι, γιατί έχει κάτι τι λοξό κι αυτός» θα πει ο Σαββόπουλος για τη σχέση του με την Μπέλλου.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος αφηγήθηκε με λεπτομέρειες το παρασκήνιο πίσω από τη συνεργασία του με τη Σωτηρία Μπέλλου για το εμβληματικό ζεϊμπέκικο «Μ’Αεροπλάνα και Βαπόρια», στο ντοκιμαντέρ του Λάκη Παπαστάθη «Χαίρω Πολύ… Σαββόπουλος».

«Είχα ζητήσει από την δισκογραφική να πει στην Μπέλλου αν θέλει να τραγουδήσει το «Μ’Αεροπλάνα και Βαπόρια». Απάντησε ότι δέχεται ευχαρίστως και ήρθε στο στούντιο έτοιμη, μελετημένη. Το ηχογράφησε ωραιότατα». Στην ηχογράφηση ο Σαββόπουλος ήταν ενθουσιασμένος: «Ήμουν συγκινημένος. Σκεφτόμουν ότι έγραψα επιτέλους ένα λαϊκό τραγούδι. Η Σωτηρία όμως βγαίνει από το καμαράκι που ηχογραφούσαμε, ξεφυσάει και λέει: Αχ βρε Διονύση με έκανες και τραγουδάω ποπ. Έμεινα άφωνος. Το έβαλε όμως στο ρεπερτόριο της. Το τραγουδούσε πάντοτε. Θεϊκά το είπε, θεϊκά».