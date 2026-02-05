Akylas, Good Job Nicky και Evangelia κάνουν collab στο TikTok: Viral τα βίντεο που χορεύουν όλοι μαζί

Viral στο TikTok έγιναν τα βίντεο που έκαναν μαζί ο Akylas, ο Good Job Nicky και η Evangelia, κατά τη διάρκεια των προβών για τους ημιτελικούς του «Sing for Greece 2026», το οποίο θα αναδείξει τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στη Eurovision 2026.



Οι τρεις καλλιτέχνες δημοσίευσαν στους λογαριασμούς που διατηρούν στο TikTok βίντεο, στα οποία συνεργάστηκαν, χορεύοντας και τραγουδώντας τα κομμάτια με τα οποία θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας.

Στα βίντεο που ανάρτησαν φόρεσαν το χαρακτηριστικό σκουφάκι του Akyla χορεύοντας το«Ferto» ενώ δεν παρέλειψαν το «Parea» της Evangelia και το «Dark Side of The Moon» του Good Job Nicky.

Ο Α' Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026», στον οποίο θα εμφανιστούν ο Akylas και η Evangelia, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου. Από την άλλη, ο Good Job Nicky θα διαγωνιστεί στον Β' Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Ο ελληνικός τελικός θα παρουσιαστεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.