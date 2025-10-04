Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Τουρκία: «Σιωνιστή» τον φωνάζουν στα social media

Η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς (Robbie Williams), η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 7 Οκτωβρίου στη μαρίνα Atakoy της Κωνσταντινούπολης, ακυρώθηκε μετά από αντιδράσεις στα social media, με χρήστες να τον κατηγορούν ως «σιωνιστή».

Η διοργανώτρια εταιρεία επικαλέστηκε την αντίδραση του κοινού και τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια ως λόγους για την ακύρωση.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος είχε μια ιδιαίτερη σχέση με την Τουρκία μέσω της τουρκικής καταγωγής συζύγου του, Άιντα Φιλντ, αντιμετώπισε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με κατηγορίες ότι είναι «σιωνιστής».

Ρόμπι Γουίλιαμς - Η κριτική που δέχτηκε

Η κριτική φέρεται να επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στη μητέρα της Φιλντ, Γκουέν Φιλντ, η οποία είναι εβραϊκής καταγωγής, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Γουίλιαμς εξήγησε σε μια προηγούμενη συναυλία ότι η σύζυγός του είναι Εβραία, επομένως τα παιδιά τους μεγαλώνουν εβραϊκά, και ότι διατηρεί ορισμένες οικογενειακές παραδόσεις από σεβασμό στην κληρονομιά τους.

Βέβαια, οι κατηγορίες κατά του Γουίλιαμς έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι υποστηρίζει επικοινωνιακά το σιωνιστικό ισραηλινό καθεστώς, έχοντας δώσει εκεί συναυλίες.

«Μεγαλώνω τα παιδιά μου ως Εβραίους και είμαι ευγνώμων για τον εβραϊκό λαό», δήλωσε ο Γουίλιαμς το 2023 κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Τελ Αβίβ.

Συνέχισε: «Η γυναίκα μου είναι Εβραία, άρα και τα παιδιά μου είναι Εβραία. Μου αρέσει να διατηρώ μερικές από τις παραδόσεις στην οικογένεια, απλώς από σεβασμό προς εσάς και την ιστορία τους».

Έχει επίσης ένα τατουάζ στον καρπό του με την εβραϊκή λέξη «simcha», που σημαίνει ευτυχία.

Πηγή: Turkiye Today