Alexandra Sieti: Το “Broken Heart Syndrome” είναι το τραγούδι που θα βάλεις στο repeat

Η Alexandra Sieti επιστρέφει με το νέο της single “Broken Heart Syndrome”, ένα κομμάτι που ήδη συζητιέται. Με την επίσημη άδεια των Ace Of Base, η Sieti παίρνει το εμβληματικό “It’s A Beautiful Life” και το μεταμορφώνει σε έναν βαθιά συγκινητικό ύμνο που εκφράζει όσα νιώθει η νέα γενιά σήμερα.

Το τραγούδι είναι γραμμένο από την ίδια σε συνεργασία με τις βραβευμένες με Juno Award δημιουργούς Hill Kourkoutis και Serena Ryder, ενώ τη μουσική υπογράφει η Hill Kourkoutis. Το “Broken Heart Syndrome” ισορροπεί ανάμεσα στη μελαγχολία και την αισιοδοξία, δίνοντας νέα ψυχή στο κλασικό ρεφρέν που όλοι έχουμε τραγουδήσει.

«Για μένα, το ''Broken Heart Syndrome'' είναι μια φωνή ελπίδας και δύναμης, τη στιγμή που όλα μοιάζουν να καταρρέουν, αλλά βρίσκεις ξανά το κουράγιο να σταθείς όρθιος», δηλώνει η Alexandra Sieti.

Το συνοδευτικό video clip, σε σκηνοθεσία της Luna Almasri, δίνει κινηματογραφική διάσταση στο τραγούδι, με μια αισθητική που είναι ταυτόχρονα κουλ και effortless.

Άκου το “Broken Heart Syndrome” τώρα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες