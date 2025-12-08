ALLI MIA MERA: Το νέο single του Leon of Athens μόλις κυκλοφόρησε

Το «ALLI MIA MERA» είναι το νέο single του τραγουδοποιού Leon Of Athens. Το τραγούδι αυτό είναι ένα ακόμη single που προετοιμάζει την κυκλοφορία του πρώτου του ελληνικού δίσκου, που αναμένεται να βγει την Άνοιξη του 2026.



Το «ALLI MIA MERA» είναι η τελευταία κραυγή ενός έρωτα που λιώνει στη βροχή , σε έναν πέτρινο σταθμό στην Ιερισσό της Χαλκιδικής . Στο βίντεο που συνοδεύει το τραγούδι, ο Leon περπατάει σε μια μεγάλη λεωφόρο ενώ γύρω του αλλάζουν οι μέρες, οι ώρες και οι εποχές.

Μετά το τέλειο summer song «ΤΙ ΝΑ ΝΑΙ ΑΥΤΟ», που μας εισήγαγε για πρώτη φορά στο ηχητικό και στιχουργικό σύμπαν του νέου του δίσκου, το ανεβαστικό «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ» με την Billie Kark και τα πρόσφατα viral «BLOUZAKI» και «AUTOKINHTO», που έγραψε με την Μαρίνα Σάττι, ο Leon παρουσιάζει το «ALLI MIA MERA».



Με το νέο του single, μας ταξιδεύει ξανά στον ιδιαίτερο συναισθηματικό του κόσμο, αφήνοντας το δικό του, απόλυτα ξεχωριστό αποτύπωμα στην ελληνική ποπ μουσική.



«Ο κόσμος αλλάζει η γη με τρομάζει, κοιτούσα το τέρας βαθιά μες στα μάτια καιρό, μέχρι που έγινα εγώ»



Το single «ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΕΡΑ», του Leon Of Athens, κυκλοφορεί από την Sony Music

INFO



LEON OF ATHENS

New Single & Performance Video

ALLI MIA MERA



Διαθέσιμο στο Spotify & στο Apple Music

Κυκλοφορεί από τη Sony Music



Written by Leon of Athens, Katerine Duska, Ermis Geragidis

Produced by Nick Kodonas, Ermis Geragidis, Leon of Athens



Performance Video by Alexis Rummler