Τον περασμένο Σεπτέμβριο η Άννα Βίσση έγραψε και πάλι ιστορία στο Καλλιμάρμαρο με δύο - αυτή τη φορά - sold out συναυλίες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Άννα Βίσση, ενώ βρισκόταν στη σκηνή, είχε πει από το μικρόφωνο - όπως και το 2024 - ότι «το σημερινό το γράφουμε» με σκοπό να προβληθεί σύντομα στην τηλεόραση σύντομα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η συναυλία να μην περιοριστεί στην τηλεοπτική της προβολή, αλλά να κυκλοφορήσει και από τη δισκογραφική της εταιρεία, την Panik.

Και τα δύο ενδεχόμενα άρεσαν πολύ στους φαν της απόλυτης, όπως φάνηκε εκείνη τη στιγμή από την αντίδραση του κοινού στο Καλλιμάρμαρο και τώρα ήρθε η ώρα να γίνουν πραγματικότητα.

Έτσι, αύριο Σάββατο (19/12) στις 22.10 θα προβληθεί στο Mega η συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, ενώ την ερχόμενη Τρίτη 23 Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσει στο Spotify και τις υπόλοιπες μουσικές πλατφόρμες.

Την είδηση που εάν κρίνουμε από τα σχόλια στα social media ενθουσίασε τους φαν της απόλυτης Ελληνίδας σταρ ανακοίνωσε η Panik, αλλά και η ίδια η Άννα Βίσση μέσα από σχετική ανάρτηση στις επίσημες σελίδες τους με τους χρήστες να μην κρύβουν πως ανυπομονούσαν για αυτή την κυκλοφορία.