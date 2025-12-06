Quiz: Πόσο καλά ξέρεις την Άννα Βίσση;

Η Άννα Βίσση συστάσεις δε χρειάζεται, το μόνο σίγουρο. Και «Απόλυτη» απλά να πεις, καταλαβαίνει ο άλλος ότι μιλάς για εκείνη.

Μετά από δύο sold out συναυλίες τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Καλλιμάρμαρο η Άννα Βίσση επιστρέφει τώρα τον Δεκέμβριο στο Hotel Ερμού για μία ακόμα χρονιά για να μας τραγουδήσεις εκτός από τις υπόλοιπες μεγάλες της επιτυχίες και την ολοκαίνουργια «Εξαίρεση» που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Διαβάστε επίσης - Τρελάθηκε με τη φωνή της Άννας Βίσση Ισπανός YouTuber: «Είμαι σε σοκ»

Δεδομένου ότι ο Δεκέμβριος είναι ένας ξεχωριστός μήνας για την αγαπημένη τραγουδίστρια αφού έχει και τη γιορτή της και τα γενέθλιά της, στο Reader ετοιμάσαμε το παρακάτω quiz με 12 ερωτήσεις που αφορούν κυρίως την πορεία της στη μουσική, αλλά και τη ζωή της για να τσεκάρεις πόσο καλά ξέρεις «Πράγματα» για την Άννα Βίσση.