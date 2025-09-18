Η Άννα Βίσση αποθεώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο (13-14/9) στις δύο μεγάλες sold out συναυλίες που έδωσε στο Καλλιμάρμαρο από συνολικά περίπου 130.000 θεατές, όλων των ηλικιών που έσπευσαν να τη δουν.

Η «απόλυτη» Ελληνίδα σταρ ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 21.00 και παρέμεινε για περισσότερες από 3,5 ώρες, ερμηνεύοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, συνοδευόμενη σε πολλά κομμάτια από 20 συνολικά χορεύτριες και χορευτές.

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν η σύμπραξη της Άννας Βίσση με συμφωνική ορχήστρα 50 μουσικών από τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών σε κομμάτια όπως - μεταξύ άλλων - το «Δεν Θέλω Να Ξέρεις», «Πράγματα», «Αυτή τη Φορά» και «Τρελαίνομαι», συνεργασία που η ίδια δεν έκρυψε ότι ήταν «ένα όνειρο» για την ίδια.

Τα social media «πλημμύρισαν» από stories και posts με αποσπάσματα, τραβηγμένα από θαυμαστές της αγαπημένης τραγουδίστριας, με πολλά να γίνονται viral είτε είχαν πρωταγωνίστρια την Άννα Βίσση είτε απλούς φανς όπως ένα νεαρό ζευγάρι που απολάμβανε αγκαλιά το «Μαγικό Χαλί» στο τέλος της συναυλίας είτε την... Αγγελική Νικολούλη να σιγοτραγουδάει τα «Κακά Παιδιά».

Σε δηλώσεις της τη Δευτέρα (15/9) η Άννα Βίσση άφησε να εννοηθεί ότι το ραντεβού ανανεώνεται για του χρόνου και κάτι μας λέει ότι οι θεατές που θα σπεύσουν θα είναι ακόμα περισσότεροι εάν κρίνουμε από σχετικά σχόλια σε social media.

Προς το παρόν το σίγουρο είναι ότι μετά τις δύο συναυλίες έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι followers της «απόλυτης» στο Instagram.

Το προφίλ της Άννας Βίσση στο Instagram | @annavissiofficial - Instagram

Το πρωί του Σαββάτου (13/9) ακολουθούσαν την Άννα Βίσση περίπου 415.000 άτομα, τα οποία ήδη από πολύ νωρίς το πρωί της Κυριακής είχαν ανέβει κατά 2.000.

Μάλιστα, συνέχιζαν να ανεβαίνουν συνεχώς με αποτέλεσμα ήδη από χθες Τετάρτη (17/9) να έχουν προστεθεί συνολικά 10.000 άτομα και η Άννα Βίσση να αριθμεί σήμερα (18/9) περισσότερους από 425.000 followers.

Εκτινάχθηκαν οι φαν της Άννας Βίσση στο Instagram | @annavissiofficial - Instagram

Άννα Βίσση: Οι backstage φωτογραφίες λίγο πριν ανέβει στη σκηνή

Ήδη από το πρωί της Δευτέρας (15/9) η Άννα Βίσση θέλησε να ευχαριστήσει όλο τον κόσμο για τη θερμή υποδοχή που της επεφύλασσε στο Καλλιμάρμαρο μέσα από story όπου έγραψε μεταξύ άλλων: «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο, τα λόγια μου τελείωσαν, μιλήσατε για όλα εσείς, Δεν ήταν η συναυλία της Βίσση. Ήταν η Συναυλία μας, Ευγνώμων για πάντα».

Έκτοτε, η ίδια έχει αναδημοσιεύσει αρκετά stories, αλλά και posts είτε φαν είτε συνεργατών της, ενώ μέσα από την τελευταία της ανάρτηση παίρνουμε μια καλή γεύση μέσα από ασπρόμαυρες backstage φωτογραφίες του τι γινόταν στα παρασκήνια, λίγο πριν η ίδια εμφανιστεί στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου με τη μεγάλη της φετινή επιτυχία «Σε Περίπτωση Που».

Αξίζει να αναφερθεί πως μέρος των εσόδων από τις δύο συναυλίες θα δοθεί στον Σύλλογο φίλων παιδιών με καρκίνο, «Ελπίδα».

«Το καλοκαίρι ξυπνούσα σε όλες μου τις διακοπές και είχα έναν πανικό και έναν φόβο τι θα κάνω φέτος, πρέπει να ικανοποιήσω όλο αυτόν τον κόσμο και να του δώσω άλλα πράγματα. Δεν είμαι άνθρωπος της επανάληψης», εξομολογήθηκε η Άννα Βίσση το βράδυ της Δευτέρας (15/9).

Με μεγάλη δε δόση αυτοσαρκασμού, είπε ότι του χρόνου μάλλον θα επιστρατεύσει πατίνι για να φτάνει στο πέταλο του Καλλιμάρμαρου.

«Λίγο στα σκαλιά όταν ξεκίνησα και πήγαινα πέρα συνειδητοποίησα ότι έκανα μακρύ τον διάδρομο φέτος. Του χρόνου μάλλον θα βάλω πατίνι για να φτάνω στο πέταλο», είπε η ίδια, αναφέροντας στη συνέχεια: «Βρίσκομαι στον κόσμο της μουσικής που μου δίνει συνέχεια φτερά και θα μου δίνει όσο θα μπορώ να το κάνω».