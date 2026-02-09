Από πάντα ανατρεπτικός: Όταν ο Bad Bunny μετέτρεψε τη Μύκονο σε αιματοβαμμένο εφιάλτη

Μπορεί οι περισσότεροι να έμαθαν τον Πουερτορικανό σούπερ σταρ από το πασίγνωστο και πολυβραβευμένο άλμπουμ του «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», ωστόσο ο Bad Bunny έκλεβε τις εντυπώσεις πολύ πριν πάρει Grammy και πολύ νωρίτερα από ό,τι θυμόμαστε.

Ο 31χρονος καλλιτέχνης ήταν από την αρχή της καριέρας του απρόβλεπτος και απροσάρμοστος στα στενά όρια της ποπ, αφήνοντας το αποτύπωμα του στη μουσική βιομηχανία και χαρίζοντας μας αμέτρητες iconic στιγμές.

Μάλιστα, κάτι που σχεδόν έχουμε σβήσει από τη μνήμη μας είναι ότι ο Bad Bunny έχει βρεθεί σε νησί της χώρας μας για να γυρίσει ένα από τα βίντεο κλιπ του.

Το βίντεο κλιπ στη Μύκονο

Το 2019, ο Bad Bunny, κυκλοφόρησε μαζί με τον J. Balvin το κοινό τους άλμπουμ OASIS, το οποίο περιλαμβάνει το single «Cuidao Por Ahí», που μεταφράζεται ως «Να είσαι προσεκτικός εκεί έξω».

Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στην Μύκονο και το περιεχόμενο του προκάλεσε σάλο αντιδράσεων, σηματοδοτώντας μια από τις πρώτες φορές που ο καλλιτέχνης δίχασε το κοινό.

Το εν λόγω βίντεο κλιπ παρουσιάζει τους δύο Λατίνους καλλιτέχνες, με ανατριχιαστικές μάσκες και ματωμένο μακιγιάζ να τρομοκρατούν το νησί, ενώ μαζί τους βρίσκεται και μια ομάδα από gothαδες, ντυμένους στα μαύρα που χορεύουν στα μπλε και λευκά σοκάκια της Μυκόνου.

Μάλιστα το ανατριχιαστικό βίντεο κλιπ ξεκινά με την εικόνα ενός γιγαντιαίου τέρατος να βγαίνει από τα νερά της ειδυλλιακής Μυκόνου.

Σε όλο το βίντεο, διάρκειας τρεισήμισι λεπτών που έχει σκηνοθετήσει ο Colin Tilley, τόσο ο J. Balvin όσο και ο Bad Bunny αποτίουν φόρο τιμής στον Donnie Darko και τον αστέρα του WWE, Sting.

Σάλος αντιδράσεων από τους ντόπιους του νησιού

Πολλά ελληνικά και μη μέσα, είχαν μεταδώσει τότε πως μεγάλη μερίδα των ντόπιων διαμαρτυρήθηκε για το κλιπ, ισχυριζόμενοι ότι είναι κακόγουστο και περνάει μια λανθασμένη εικόνα για το κοσμοπολίτικο νησί, απεικονίζοντας το ως έναν εφιάλτη με μαύρα κοράκια, με δρόμους γεμάτους αίματα.

Μερικοί μίλησαν μέχρι και για ιεροσυλία, καθώς οι καλλιτέχνες τραβούσαν το κλιπ ανάμεσα σε εκκλησίες του νησιού.