Αστείο, Mad About It, Alma, Anatello: Ακούστε εδώ τα τραγούδια που ξεχώρισαν στο Sing For Greece

Τα τραγούδια Αστείο του Zaf, Mad About It του D3lta, Alma της Rosanna Mailan, Anatello της TIANORA, No More Drama της Kianna, Αγάπη του Rikki, You Are The Fire της Stella Kay ξεχώρισαν στον Τελικό, αλλά και στον Β΄ Ημιτελικό του Sing For Greece και είναι πλέον διαθέσιμα στις streaming υπηρεσίες από την Panik Records.

Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε τα links για το κάθε τραγούδι, αλλά και το βίντεο με την εμφάνιση του κάθε τραγουδιστή στο Sing For Greece 2026 που προβλήθηκε από την ΕΡΤ1 με παρουσιαστές την Μπέττυ Μαγγίρα, την Κατερίνα Βρανά και τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Zaf - Αστείο: Ακούστε εδώ το τραγούδι

Ο Zaf μοιράζεται με το κοινό το τραγούδι «Αστείο» με το οποίο έφτασε στον εθνικό τελικό της Eurovision αποσπώντας για ακόμα μία φορά αποθεωτικά σχόλια για τη μουσική του και τη σκηνική του παρουσία.

Το «Αστείο», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος σε μια πολύ περίεργη περίοδο της ζωής του, που τον έκανε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μάλλον δεν πρέπει να παίρνουμε τα πάντα σοβαρά και ότι είναι γοητευτικό να μην ξέρεις πού μπορεί να σ’ οδηγήσει η ζωή.

Το τραγούδι συνδυάζει στοιχεία από την ελληνική και τη διεθνή pop καθώς και ανατολίτικες ethnic επιρροές. Ως συνθέτης ο Zaf αντλεί μνήμες από μελωδίες που είχε στο περιβάλλον του από μικρός και το «Αστείο» είναι εμπνευσμένο από τη θρυλική «Μισιρλού», ένα τραγούδι που ξεκίνησε από την Ελλάδα ως ρεμπέτικο κι αποτελεί παγκόσμια επιτυχία γνωρίζοντας διασκευές σε διαφορετικά μουσικά στυλ.

Περιγράφοντας την αίσθηση της παντοδυναμίας που μας δίνει ο έρωτας, το «Αστείο» είναι ένα τραγούδι που ακούγεται δυνατά, δίνοντας συνέχεια στα πολυεπιτυχημένα δισκογραφικά βήματα του Zaf.

Πατήστε εδώ για να βρείτε το «Αστείο» στις streaming υπηρεσίες.

Δείτε την εμφάνιση του Zaf στον Τελικό του Sing For Greece

D3lta - Mad About It: Ακούστε εδώ το τραγούδι

Ο D3lta κυκλοφορεί το «Mad About It», το τραγούδι με το οποίο διεκδίκησε το χρίσμα της Ελλάδας για τη φετινή Eurovision.

Το «Mad About It», που διατίθεται ψηφιακά από την Panik Records, είναι ένα συναισθηματικό pop rock κομμάτι που εξερευνά την εμμονή, την ευαλωτότητα και την ένταση του να θέλεις κάποιον που ίσως σου κάνει κακό.

Με ειλικρινείς στίχους και σύγχρονο ήχο, το «Mad About It» αποτυπώνει τη σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία και τη λογική. Τη μουσική και τους στίχους έγραψαν οι D3lta και Anthony Mack.

Πατήστε εδώ για να βρείτε τo «Mad About It» στις streaming υπηρεσίες.

Δείτε την εμφάνιση του D3lta στον Τελικό του Sing For Greece

Rosanna Mailan - Alma: Ακούστε εδώ το τραγούδι

Η Rosanna Mailan κυκλοφορεί το «Alma», την πρότασή της για τη φετινή Eurovision που προκρίθηκε στον ελληνικό τελικό.

Το «Alma» είναι μια δίγλωσση μουσική δημιουργία που χαρακτηρίζεται από έντονο δυναμισμό, όμοιο με το ταπεραμέντο που φέρει η ίδια η ερμηνεύτρια. Το τραγούδι, με pop και latin στοιχεία, έντονο ρυθμό και εμπνευσμένη ερμηνεία, είναι μια κραυγή ελπίδας μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει, ένα κάλεσμα στο να θυμηθούμε και να υμνήσουμε την ανθρώπινη ψυχή και στο τι σημαίνει να ζεις με πίστη, αλήθεια και αγάπη.

Η λέξη «Άλμα» στα ελληνικά σημαίνει «μεταπήδηση», ενώ στα ισπανικά «Alma» σημαίνει «ψυχή». Μια λέξη, δύο κόσμοι, Ελλάδα και Κούβα, που ενώνονται σε ένα τραγούδι. Η Rosanna, μια καλλιτέχνιδα με ξεχωριστή πορεία και έντονη παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο, γίνεται με τη φωνή της μία γέφυρα ανάμεσα στους πολιτισμούς, στις γλώσσες και στις καρδιές.

Το «Alma», που διατίθεται στις streaming υπηρεσίες από την Panik Records, υπογράφουν ο Χρήστος Ζαντιώτης aka Chris Zantioti (μουσική, ενορχήστρωση & παραγωγή) και η Nany Zarikian (ισπανικοί και ελληνικοί στίχοι).

Το «Alma» δεν είναι απλώς ένα τραγούδι για τη Eurovision, αλλά και μια υπενθύμιση ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει αρκεί να τολμήσουμε να κάνουμε το πρώτο… «Άλμα».

Πατήστε εδώ για να βρείτε το «Alma» στις streaming υπηρεσίες.

Δείτε την εμφάνιση της Rosanna Mailan στον Τελικό του Sing For Greece

TIANORA - Anatello: Ακούστε εδώ το τραγούδι

Η TIANORA, η καλλιτέχνιδα με την εντυπωσιακή φωνητική έκταση τεσσάρων οκτάβων και τη βαθιά μυσταγωγική σκηνική παρουσία, παρουσιάζει το «Anatello», το τραγούδι με το οποίο βρέθηκε ανάμεσα στους διεκδικητές της ελληνικής εκπροσώπησης στη φετινή Eurovision, και το οποίο κυκλοφορεί από την Panik Records.

Το «Anatello» αποτελεί ένα τραγούδι-τελετουργία. Μέσα από τη μορφή ενός μυθικού, θεϊκού πλάσματος, της Νηρηίδας, ξεδιπλώνεται μια αλληγορία για την ελευθερία της επιλογής και τη συνειδητή πορεία προς τον ανώτερο εαυτό. Ακόμη και ένα ον με θεϊκή υπόσταση μπορεί να επιλέξει τη θνητότητα, να απομακρυνθεί από τον προκαθορισμένο σκοπό του και να χαράξει τη δική του πορεία.

Το μήνυμα του τραγουδιού είναι καθολικό: δεν είμαστε προορισμένοι απλώς να υπάρχουμε, αλλά να ζούμε ουσιαστικά, με επίγνωση και σύνδεση με τη Μάνα Γαία. Όποιος κι αν είναι ο τόπος ή οι συνθήκες της γέννησής μας, έχουμε την έμφυτη δύναμη να επιλέξουμε το φως μας. Και γι’ αυτό το τραγούδι ονομάζεται «Anatello», γιατί ακόμη και μέσα στο πιο βαθύ σκοτάδι, το φως βρίσκει πάντα τον τρόπο να αναδυθεί.

Το χαρακτηριστικό «νανανα» του τραγουδιού δεν λειτουργεί απλώς ως ηχητικό μοτίβο. Συμβολίζει τις τρεις βασικές λέξεις του τραγουδιού: «ανατέλλω, ανασαίνω, ανασταίνω». Πρόκειται για ένα αρχέγονο τραγούδισμα, απλό και άμεσο, που λειτουργεί σαν κοινή ανάσα και σαν φυσική συνέχεια των εικόνων του νερού, του φωτός και της ανατολής.

Η φωνή της TIANORA, που σε σημεία κινείται σαν πνευστό όργανο, δημιουργεί μια αίσθηση ροής και ελευθερίας, γεφυρώνοντας το ανθρώπινο σώμα με το μεταφυσικό στοιχείο. Η ηχητική της ταυτότητα αποτελεί έναν μυστικιστικό συνδυασμό ατμοσφαιρικού ambient, ιερών παραδόσεων και σύγχρονης κινηματογραφικής αισθητικής.

Όπως αναφέρει η ίδια η TIANORA: «Για μένα το “Ανατέλλω” είναι η μετάβαση. Είναι η ιερή στιγμή όπου τολμάς να αντικρίσεις το σκοτάδι σου και να επιλέξεις με θάρρος το φως σου».

Το τραγούδι φέρει την υπογραφή της δημιουργικής ομάδας LMNZ (Padé, TIANORA, Jo Anto, Violetta Tzivra) με ένα ηχητικό σύμπαν που ισορροπεί ανάμεσα στο κινηματογραφικό και το παραδοσιακό ελληνικό. Πρόκειται για ένα μουσικό κάλεσμα που επικαλείται την αρχέγονη δύναμη της Ελλάδας να ανατείλει ξανά μέσα από τον ήχο

Πατήστε εδώ για να βρείτε τo «Anatello» στις streaming υπηρεσίες.

Δείτε την εμφάνιση της TIANORA στον Β' Ημιτελικό του Sing For Greece

Kianna - No More Drama: Ακούστε εδώ το τραγούδι

Η Kianna λέει «No More Drama» με το τραγούδι – πρόταση για τον ελληνικό τελικό της Eurovision που κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού.

Το «No More Drama», σε μουσική και στίχους Kianna και Elke Tiel, που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι ένα δυναμικό pop τραγούδι που μιλά για τη στιγμή που κάποιος αποφασίζει να βάλει τέλος σε τοξικές καταστάσεις και συναισθηματική φθορά.

Μέσα από προσωπικούς και άμεσους στίχους, η Kianna κάνει μία δήλωση ωρίμανσης και εσωτερικής δύναμης, με το «No More Drama» να γίνεται σύμβολο απελευθέρωσης και νέας αρχής.

Την ίδια ώρα, η Kianna συνεχίζει τις μοναδικές εμφανίσεις της δίπλα στον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο στον «Βοτανικό».

Πατήστε εδώ για να βρείτε τo «No More Drama» στις streaming υπηρεσίες.

Δείτε την εμφάνιση της Kianna στον Β' Ημιτελικό του Sing For Greece

Rikki - Αγάπη: Ακούστε εδώ το τραγούδι

Ο Rikki «μάγεψε» τη σκηνή του ελληνικού τελικού της Eurovision με την «Αγάπη», που κυκλοφορεί από την Panik Records.

Η «Αγάπη» ξεχώρισε ως μια τολμηρή μουσική εξέλιξη, παντρεύοντας αριστοτεχνικά τις soul ρίζες του καλλιτέχνη με την κολλητική ενέργεια της afro-house. Το track ξεκινά ως μια ατμοσφαιρική soul μπαλάντα, αναδεικνύοντας το συναισθηματικό φωνητικό βάθος και τις πλούσιες συγχορδίες του Rikki, ενώ παίρνει μια δυναμική τροπή και μεταμορφώνεται σ’ έναν «εκρηκτικό» pop house ύμνο, μπολιασμένο με ζωντανούς afro-ρυθμούς.

Σε παραγωγή της Erection Music, το τραγούδι εξερευνά την έννοια της αγάπης στην ψηφιακή εποχή, παίζοντας ευρηματικά με τη χρήση της μέσα σε ένα κατά τα άλλα ξενόγλωσσο στιχουργικό περιβάλλον.

Με την «Αγάπη», ο Rikki πραγματοποίησε με επιτυχία μια σημαντική καλλιτεχνική στροφή που κέρδισε τις εντυπώσεις, καθώς διατήρησε τη soulful ταυτότητά του και ταυτόχρονα παρουσίασε έναν σύγχρονο, χορευτικό ήχο με «φρέσκο» διεθνή αέρα.

Πατήστε εδώ για να βρείτε την «Αγάπη» στις streaming υπηρεσίες.

Δείτε την εμφάνιση του Rikki στον Β' Ημιτελικό του Sing For Greece

Stella Kay - You Are The Fire: Ακούστε εδώ το τραγούδι

Η Stella Kay, η Σουηδή καλλιτέχνιδα με σύγχρονο και συναισθηματικό pop ύφος, παρουσιάζει το "You Are The Fire", το τραγούδι με το οποίο διεκδίκησε την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη φετινή Eurovision.

Ένα σύγχρονο pop anthem που κυκλοφορεί από την Panik Records και εντυπωσιάζει με τη συναισθηματική φόρτιση, την κλιμακούμενη ένταση και το δυνατό, άμεσα αναγνωρίσιμο ρεφρέν που το χαρακτηρίζει.

Το "You Are The Fire" συνδυάζει διεθνή αισθητική και ραδιοφωνική δυναμική, ενώ, παράλληλα, η Stella Kay αποδίδει το single με εκφραστικότητα και σκηνική αυτοπεποίθηση, αναδεικνύοντας το πάθος και το συναισθηματικό του βάθος.

Τη μουσική υπογράφουν ο συνθέτης και παραγωγός, Τάσος Λυμπέρης, και ο Ελληνοσουηδός συνθέτης, Δημήτρης Στάσος, οι οποίοι γνωρίστηκαν το 2007 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, με ξεχωριστά τραγούδια ο καθένας. Από εκείνη την πρώτη γνωριμία υπήρχε αμοιβαία εκτίμηση και η κοινή επιθυμία για μια δημιουργική συνεργασία, η οποία, μετά από χρόνια συζητήσεων, βρίσκει την πρώτη της δυναμική έκφραση στο "You Are The Fire".

Τους αγγλόφωνους στίχους, άμεσους και καθολικά κατανοητούς, συνυπογράφει η Irene Michas, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος και της διεθνούς ταυτότητας του τραγουδιού.

Το "You Are The Fire" σηματοδοτεί την έναρξη μιας δημιουργικής σύμπραξης με ξεκάθαρη διεθνή προοπτική.

Πατήστε εδώ για να βρείτε τo "You Are The Fire" στις streaming υπηρεσίες.

Δείτε την εμφάνιση της Stella Kay στον Β' Ημιτελικό του Sing For Greece