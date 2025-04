Αυτό το τραγούδι των Metallica συμπλήρωσε 1 δισεκατομμύριο ακροάσεις στο Spotify

Οι Metallica είναι ένα «τρένο» που δεν σταματά να σκαρώνει καινούρια heavy metal έπη. Πριν από μερικούς μήνες, ο Τζέιμς Χέτφιλντ και ο Κερκ Χάμετ επιβεβαιώσαν πως ήδη έχουν αρχίσει να πειραματίζονται με νέες δημιουργικές ιδέες (o Χάμετ τις μέτρησε, 767 συνολικά), από τις οποίες ενδεχομένως, θα προκύψει ένα νέο album.

Μέχρι όμως εκείνη τη στιγμή, που θα κυκλοφορήσει ένα νέο album από την καλύτερη εν ενεργεία metal μπάντα του πλανήτη, έχουμε νέες, έκτακτες ειδήσεις που αφορούν την ανεξάντλητη και διαχρονική δισκογραφία τους.

Συγκεκριμένα, έγινε γνωστό πως το "Master of Puppets" συμπλήρωσε 1.000.000.000 ακροάσεις στο Spotify, μπαίνοντας στο «κλειστό κλαμπ» των άλλων δυο χιτ της μπάντας που πέτυχαν το ίδιο, τα "Enter Sandman" και "Nothing Else Matters".

Πώς το πέτυχε αυτό;

Το "Master of Puppets" πέρα από το γεγονός ότι είναι το απόλυτο Metallica κομμάτι, αυτό που κάθε νέος ακροατής της μπάντας ακούει και «εθίζεται» μεμιάς στον ήχο της, απέκτησε κι ένα νέο κοινό, όταν συμπεριλήφθηκε στο σάουντρακ της τηλεοπτικής σειράς "Stranger Things". O χαρακτήρας του Έντι Μούνσον και μια σκηνή που αυτόματα μπήκε στο Top 5 των καλύτερων που έχουμε δει στο "Stranger Things" και στο Netflix γενικότερα, έγιναν το «καύσιμο» ώστε οι ψηφιακές ακροάσεις του "Master of Puppets" να απογειωθούν.

Τόσα heavy metal σχήματα εκεί έξω, ποιοι μπορούν να ανταγωνιστούν τους Metallica άραγε;