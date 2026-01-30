Αυτός είναι ο Γιαννιώτης λαουτίστας που έχει λάβει υποψηφιότητα για Grammy

O Βασίλης Κώστας είναι «μουσικός φαινόμενο» καθώς κατάφερε να ταξιδέψει το λαούτο σε όλο τον κόσμο, ενώ μόλις πριν δύο χρόνια ήταν υποψήφιος για βραβείο Grammy.

Ο οργανοπαίκτης, έχει καταγωγή από τα Ιωάννινα και διδάσκει ηπειρώτικη μουσική στο Πανεπιστήμιο του Berkeley, ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά Πανεπιστήμια του κόσμου.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΙ, ο νεαρός μουσικός περιέγραψε ότι μέχρι τα 18 του έτη μελετούσε συνεχώς στην κιθάρα παραδοσιακή μουσική και μοιρολόγια. Ωστόσο, μετά εξηγεί ότι γνώρισε από τον πατέρα του την τζαζ, και όταν πήγε στη Βοστώνη έκανε το μουσικό «πάντρεμα», και έφερε τα ακούσματα του στο κολέγιο της Αμερικής.

Τέλος, περιγράφει ότι μετά την γνωριμία του με τον Danilo Perez, δημιούργησαν μουσικό δίκσο που έλαβε υποψηφιότητα στα Grammy.